Вино и Грузия плотно ассоциируются с друг другом, это один из брендов страны, поэтому побывать в Тбилиси и не попробовать вина недопустимо. Во время дружеской, увлекательной прогулки по Старому городу мы заглянем в колоритные непохожие друг на друга погреба и винотеки. Вы попробуете вина разных сортов и производителей, сравните вина крупных заводов и авторских виноделен, узнаете об истории 📖 и особенностях виноделия в Грузии, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и узнаете его на вкус.

Что вас ждет:

Дегустации вин

Вы посетите очень колоритные и не похожие друг на друга погреба и винотеки. Один из которых впечатляющий погреб XVII века который используется для хранения вина и по сей день. Узнаете о истории грузинского виноделия, его значение в культуре, отличительных особенностях. Посетите 4 дегустации и попробуете по настоящему разные вина. Узнаете, как много факторов влияют на вино 🍷 и насколько разнообразным оно может быть, что даже вино сделанное из одного и того же сорта винограда но разными виноделами будут отличаться друг от друга. Увидите разницу между винами от крупных производителей и частных виноделен, между европейской и грузинской технологией. И обязательно найдете именно "свое вино".

Атмосфера Старого города

Перемещаясь от погреба к погребу, мы будем неторопливо прогуливаться по колоритному Старому городу, ощущая его магическую атмосферу и открывая истории и легенды которые он хранит. Насладимся открывающимися панорамами, улочками вымощенными брусчаткой, резными балконами, древними и современными постройками.