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Винный тур по Тбилиси

Елена
Елена – Гид из Тбилиси
Во время дружеской, увлекательной прогулки по Старому городу мы заглянем в колоритные и не похожие друг на друга погреба и винотеки.

Вы узнаете историю 📖 грузинского виноделия, его значение в культуре и отличительные особенности.

Попробуете вина разных сортов и производителей, сравните вина крупных заводов и авторских виноделен, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и найдете свое любимое вино 🍷.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $25 за экскурсию

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Винный тур по Тбилиси
Винный тур по Тбилиси

Что вы увидите

  • Винные погреба
  • в том числе погреб XVII века
  • Дворец Сачино
  • храм Метехи
  • мост Метехи
  • Серные бани
  • площадь Майдан
  • памятник Тамаде
  • мост Мира
  • парк Рике
Вино и Грузия плотно ассоциируются с друг другом, это один из брендов страны, поэтому побывать в Тбилиси и не попробовать вина недопустимо. Во время дружеской, увлекательной прогулки по Старому городу мы заглянем в колоритные непохожие друг на друга погреба и винотеки. Вы попробуете вина разных сортов и производителей, сравните вина крупных заводов и авторских виноделен, узнаете об истории 📖 и особенностях виноделия в Грузии, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и узнаете его на вкус.

Что вас ждет:

    Дегустации вин
    Вы посетите очень колоритные и не похожие друг на друга погреба и винотеки. Один из которых впечатляющий погреб XVII века который используется для хранения вина и по сей день. Узнаете о истории грузинского виноделия, его значение в культуре, отличительных особенностях. Посетите 4 дегустации и попробуете по настоящему разные вина. Узнаете, как много факторов влияют на вино 🍷 и насколько разнообразным оно может быть, что даже вино сделанное из одного и того же сорта винограда но разными виноделами будут отличаться друг от друга. Увидите разницу между винами от крупных производителей и частных виноделен, между европейской и грузинской технологией. И обязательно найдете именно "свое вино".
    Атмосфера Старого города
    Перемещаясь от погреба к погребу, мы будем неторопливо прогуливаться по колоритному Старому городу, ощущая его магическую атмосферу и открывая истории и легенды которые он хранит. Насладимся открывающимися панорамами, улочками вымощенными брусчаткой, резными балконами, древними и современными постройками.
    Что входит
    • В стоимость экскурсии входят 4 дегустации вина в разных местах (при желании дополнительно можно добавить еще локации).
    • Дополнительно при желании вы так же можете продегустировать: чачу, коньяк.
    Начало
    🚩 У входа в метро Авлабари
    Место завершения
    🏁 На мосту Мира в парке Рике
    Винный тур по Тбилиси
    Винный тур по Тбилиси
    Винный тур по Тбилиси
    Винный тур по Тбилиси

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елена
    Елена
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    Елена проводит ещё 1 экскурсию

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