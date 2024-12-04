Винными тропами Кахетии: однодневный тур

Винными тропами Кахетии
Винная Кахетия приглашает вас в гости! В нашем однодневном туре вы оцените красоты Алазанской долины, побываете в монастыре Св. Нино и прогуляетесь по «итальянским» улочкам грузинского Сигнахи.

Конечно, не обойдется без вина: мы побываем в настоящем винном марани, где перед нами откроют секреты виноделия, и продегустируем вина на знаменитом Кахетинском заводе.
Винными тропами Кахетии: однодневный тур
Винными тропами Кахетии: однодневный тур
Винными тропами Кахетии: однодневный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Путешествие по Грузии: Виноградники и Древние Традиции

Вас ждет увлекательное путешествие, где равнинные пейзажи плавно сменяются бескрайними виноградниками. Вы окажетесь в знаменитой Алазанской долине, известной своими живописными видами и богатой культурой.

Традиции Сакартвело

В пути наш гид поделится с вами удивительными традициями Грузии. Вы узнаете о грузинских крылатых фразах, тостах и получите полезные советы, как выбрать самые вкусные местные продукты.

Женский монастырь Бодбе

Далее мы посетим действующий женский монастырь Бодбе, где покоится Св. Нино — просветительница, благодаря которой Грузия стала христианской страной в IV веке. С территории монастыря открывается захватывающий вид на Алазанскую долину и величественные Кавказские горы.

Сигнахи: Город любви

Прибытие в Сигнахи, который часто называют «городом любви». Здесь вы сможете насладиться атмосферой этого очаровательного места, прогуливаясь по его улочкам, напоминающим итальянские.

Винный VIP-марани

Вас ждет посещение винного VIP-марани и ресторанного кахетинского комплекса. Здесь вы узнаете о виноградной культуре Грузии и секретах местного виноделия. Не упустите возможность продегустировать несколько сортов вина — настоящего символа Грузии. Также вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (оплата на месте).

Прогулка по крепостной стене

После обеда мы прогуляемся вдоль крепостной стены Сигнахи, которая считается самой длинной в Европе. Здесь вы сможете насладиться умопомрачительными видами и сделать незабываемые фотографии.

Дегустация на Кахетинском заводе

На обратном пути в Тбилиси нас ждет дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин. Здесь вам проведут экскурсию и расскажут о процессе производства вина. Вы увидите, как вино наливают в цистерны, и сможете попробовать несколько сортов этого божественного напитка прямо из цистерн.

Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и возможность ближе познакомиться с культурой и традициями Грузии!

Каждый вторник и воскресенье.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (11+)$39
Детский (до 5 лет)$0
Детский (с 6 до 11 лет)$25
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Бодбе
  • Алазанская долина
  • Сигнахи
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Две дегустации в Кахетии
Что не входит в цену
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый вторник и воскресенье.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Дети до 5 лет включительно бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка нужно посадить на колени)
  • При бронировании 2+1, ребенок до 11 лет допускается без оплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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