Винная Кахетия приглашает вас в гости! В нашем однодневном туре вы оцените красоты Алазанской долины, побываете в монастыре Св. Нино и прогуляетесь по «итальянским» улочкам грузинского Сигнахи. Конечно, не обойдется без вина: мы побываем в настоящем винном марани, где перед нами откроют секреты виноделия, и продегустируем вина на знаменитом Кахетинском заводе.

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Описание экскурсии

Путешествие по Грузии: Виноградники и Древние Традиции

Вас ждет увлекательное путешествие, где равнинные пейзажи плавно сменяются бескрайними виноградниками. Вы окажетесь в знаменитой Алазанской долине, известной своими живописными видами и богатой культурой.

Традиции Сакартвело

В пути наш гид поделится с вами удивительными традициями Грузии. Вы узнаете о грузинских крылатых фразах, тостах и получите полезные советы, как выбрать самые вкусные местные продукты.

Женский монастырь Бодбе

Далее мы посетим действующий женский монастырь Бодбе, где покоится Св. Нино — просветительница, благодаря которой Грузия стала христианской страной в IV веке. С территории монастыря открывается захватывающий вид на Алазанскую долину и величественные Кавказские горы.

Сигнахи: Город любви

Прибытие в Сигнахи, который часто называют «городом любви». Здесь вы сможете насладиться атмосферой этого очаровательного места, прогуливаясь по его улочкам, напоминающим итальянские.

Винный VIP-марани

Вас ждет посещение винного VIP-марани и ресторанного кахетинского комплекса. Здесь вы узнаете о виноградной культуре Грузии и секретах местного виноделия. Не упустите возможность продегустировать несколько сортов вина — настоящего символа Грузии. Также вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (оплата на месте).

Прогулка по крепостной стене

После обеда мы прогуляемся вдоль крепостной стены Сигнахи, которая считается самой длинной в Европе. Здесь вы сможете насладиться умопомрачительными видами и сделать незабываемые фотографии.

Дегустация на Кахетинском заводе

На обратном пути в Тбилиси нас ждет дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин. Здесь вам проведут экскурсию и расскажут о процессе производства вина. Вы увидите, как вино наливают в цистерны, и сможете попробовать несколько сортов этого божественного напитка прямо из цистерн.

Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и возможность ближе познакомиться с культурой и традициями Грузии!