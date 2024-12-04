Конечно, не обойдется без вина: мы побываем в настоящем винном марани, где перед нами откроют секреты виноделия, и продегустируем вина на знаменитом Кахетинском заводе.
Описание экскурсии
Путешествие по Грузии: Виноградники и Древние Традиции
Вас ждет увлекательное путешествие, где равнинные пейзажи плавно сменяются бескрайними виноградниками. Вы окажетесь в знаменитой Алазанской долине, известной своими живописными видами и богатой культурой.
Традиции Сакартвело
В пути наш гид поделится с вами удивительными традициями Грузии. Вы узнаете о грузинских крылатых фразах, тостах и получите полезные советы, как выбрать самые вкусные местные продукты.
Женский монастырь Бодбе
Далее мы посетим действующий женский монастырь Бодбе, где покоится Св. Нино — просветительница, благодаря которой Грузия стала христианской страной в IV веке. С территории монастыря открывается захватывающий вид на Алазанскую долину и величественные Кавказские горы.
Сигнахи: Город любви
Прибытие в Сигнахи, который часто называют «городом любви». Здесь вы сможете насладиться атмосферой этого очаровательного места, прогуливаясь по его улочкам, напоминающим итальянские.
Винный VIP-марани
Вас ждет посещение винного VIP-марани и ресторанного кахетинского комплекса. Здесь вы узнаете о виноградной культуре Грузии и секретах местного виноделия. Не упустите возможность продегустировать несколько сортов вина — настоящего символа Грузии. Также вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (оплата на месте).
Прогулка по крепостной стене
После обеда мы прогуляемся вдоль крепостной стены Сигнахи, которая считается самой длинной в Европе. Здесь вы сможете насладиться умопомрачительными видами и сделать незабываемые фотографии.
Дегустация на Кахетинском заводе
На обратном пути в Тбилиси нас ждет дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин. Здесь вам проведут экскурсию и расскажут о процессе производства вина. Вы увидите, как вино наливают в цистерны, и сможете попробовать несколько сортов этого божественного напитка прямо из цистерн.
Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и возможность ближе познакомиться с культурой и традициями Грузии!
Каждый вторник и воскресенье.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (11+)
|$39
|Детский (до 5 лет)
|$0
|Детский (с 6 до 11 лет)
|$25
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Бодбе
- Алазанская долина
- Сигнахи
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Две дегустации в Кахетии
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Дети до 5 лет включительно бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка нужно посадить на колени)
- При бронировании 2+1, ребенок до 11 лет допускается без оплаты