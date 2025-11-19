Погрузитесь в гастрономическую сказку Кахетии, продегустировав домашнее вино, свежеиспеченный шоти и кахетинский сыр.
Откройте для себя духовное наследие региона в Бодбийском монастыре и романтические улочки Сигнахи, а на закате насладитесь винным пикником с перевала Гомбори.
Этот тур подарит вам полное погружение в культуру, историю и вкусы главного винодельческого региона Грузии.
Описание мастер-классаГастрономическое сердце Грузии: винный тур по Кахетии с мастер-классами Чарующий мир Кахетии – региона, где каждый глоток воздуха пропитан ароматом спелых виноградников, а каждый взгляд завораживает величественные горные пейзажи. Этот тур откроет перед вами все тайны и очарование одного из самых живописных уголков Грузии. Маршрут:
- Манави — Деревня вина и чурчхелы В семейной винодельне вы узнаете секреты приготовления местных деликатесов и продегустируете домашнее вино и чачу, чурчхелу и соусы.
- Бадиаури — мастер-класс выпечки шоти Место, где сохранились древние традиции выпечки грузинского хлеба «шоти». Здесь вы узнаете как пекут шоти и сможете оценить его на вкус. Также здесь готовят особенный кахетинский сыр, который вы также сможете продегустировать.
- Бодбе — Бодбийский монастырь Это женский монастырь, где покоятся мощи святой Нино. Здесь же находится одна из почитаемых икон Божьей Матери, известная чудотворениями. Монастырь стоит на вершине холма с панорамными видами на Алазанскую долину.
- Сигнахи — город любви Город, утопающий в любви, вине и красных крышах. Здесь кажется, что каждая улица создана для романтики, каждый дом хранит истории встреч и расставаний. Именно с этим городом связывают вдохновение для песни «Миллион алых роз». Говорят, что история родилась из реального поступка художника Нико Пиросмани.
- Корпорация Киндзмараули — винная дегустация Один из старейших и крупнейших винодельческих заводов Грузии, основанный в 1533 году. Расположен в городе Кварели. Здесь вы узнаете о кахетинских способах виноделия и попробуете традиционные вина микрозоны Киндзмараули.
- Телави — дворец Ираклия II Главный город Кахетии, где история и современность сливаются воедино. Главная достопримечательность — дворец царя Ираклия II, мудрого правителя XVIII века, при котором Грузия на короткое время объединилась.
- Перевал Гомбори — пикник на закате Удивительной красоты место, легкодоступная вершина горы, где мы остановимся для небольшого пикника с дегустацией домашнего вина и сфотографируемся на закате.
Начало экскурсии в 09:30 от площади Европы. Окончание в 20:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манави
- Бадиаури
- Бодбе
- Сигнахи
- Телави
- Корпорация Киндзмараули
- Перевал Гомбори
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Питьевая вода
- Дегустации чурчхелы, сыра и шоти
- Пикник с домашним грузинским вином
Что не входит в цену
- Входные билеты в Корпорацию Киндзмараули (10 лари/чел.)
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, Винный спуск 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
