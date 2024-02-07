Всесезонный пикник в Сабадури - красивейшем лесу Грузии
Отправиться в самое лоно природы, насладиться видами и едой и побывать у монумента «Хроники Грузии»
Лес Сабадури — идеальное место, чтобы созерцать природу.
Вы не только оцените прекрасные виды и подышите чистейшим воздухом, но и отведаете блюда грузинской кухни — устроим пикник! Здесь же вы увидите арт-объекты современных художников, гармонично вписанные в пейзаж. Перезагрузившись в лесу, отправимся к «Хроникам Грузии» — эффектному монументу.
Наше приключение начнётся в лесу Сабадури, который славится своей уникальной природой и чистым воздухом. Вы прогуляетесь по тропам, наслаждаясь пением птиц и запахом растительности. А ещё увидите ряд интересных скульптур и арт-объектов, созданных современными художниками.
Обратите внимание: возможность посещения этой локации зависит от погоды.
Пикник
У нас есть специальное оборудование для приготовления традиционных блюд, которыми мы вас угостим. Чтобы вы не замёрзли, возьмём с собой пледы. А расположиться с комфортом поможет походная мебель.
Хроники Грузии
Затем мы отправимся к мемориальному комплексу «Летопись Грузии» — грандиозной скульптурной композиции, известной как «Хроники Грузии». Здесь вы увидите огромные статуи известных грузинских исторических фигур, а также насладитесь видами на окружающие горы и долины.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Трансфер — на комфортабельном авто Toyota Sienna или Mercedes-Benz Vito. По запросу предоставим детское кресло.
Пикник включён в стоимость. Обычно это шашлык, салаты и другая еда, а также вино и чача.
В случае плохой погоды поездка переносится на другой день
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€150
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Kote Apkhazi 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мариам — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 540 туристов
Мне нравится делиться интересными фактами, показывать скрытые уголки города и помогать гостям увидеть место моими глазами.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кирилл
Были на экскурсии в конце Января, в лесу было много снега (что редкость для Тбилиси, было приятно погрузиться в настоящую зиму). Получился очень необычный зимний пикник со вкусным вином, шашлыками, читать дальшеуменьшить
разными сырами и закусками! На обратном пути посетили монумент "Хроники Грузии", про который гид рассказал нам много интересных фактов! Транспорт был комфортным, а гид и водитель - очаровательны! Рассказывали про жизнь в Грузии, много шутили) Мы отлично провели время в их компании!
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Н
Никита
Хотелось бы начать с того, что больше половины перечисленного отсутствовало. До леса Cабадури даже не доехали,"грузинское национальное блюдо" - я считаю это не кусок свежей свинины с солью на костре."Вы читать дальшеуменьшить
прогуляетесь по тропам" - гулять было абсолютно негде, так как до парка даже не доехали."мы поснимаем вас на дрон, фотографии включены в стоимость!" - отсутствие данной услуги, хотя поездка оплачена полностью."А расположиться с комфортом поможет походная мебель." - отсутствие походной мебели. И самое главное, меня проинформировали что это первый тур, и я первопроходец в нем. Я считаю это нужно предупреждать до начала экскурсии, потому как это был мой последний день в Грузии я мог провести его с большей пользой. Хоть водитель пытался скрасить все интересными историями о городе и культуре, этого было недостаточно. Я считаю цена данной экскурсии максимум 50-60 лари, но не 125.
Мариам
Ответ организатора:
Уважаемый гость, искренне приносим извинения за возможные неудобства во время нашей экскурсии. К сожалению, несмотря на наши лучшие усилия обеспечить читать дальшеуменьшить
ваш комфорт, мы не смогли выполнить ваш запрос на фотографии с дрона. Подающаяся кухня представляет собой традиционные блюда, созданные с учетом предпочтений традиционного вкуса. Мы сделаем все возможное для устранения будущих проблем. Благодарим вас за искренний отзыв и желаем вам всего наилучшего.
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