Лес Сабадури — идеальное место, чтобы созерцать природу. Вы не только оцените прекрасные виды и подышите чистейшим воздухом, но и отведаете блюда грузинской кухни — устроим пикник! Здесь же вы увидите арт-объекты современных художников, гармонично вписанные в пейзаж. Перезагрузившись в лесу, отправимся к «Хроникам Грузии» — эффектному монументу.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога в одну сторону займёт 40 минут.

Волшебство леса

Наше приключение начнётся в лесу Сабадури, который славится своей уникальной природой и чистым воздухом. Вы прогуляетесь по тропам, наслаждаясь пением птиц и запахом растительности. А ещё увидите ряд интересных скульптур и арт-объектов, созданных современными художниками.

Бонус: мы поснимаем вас на дрон, фотографии включены в стоимость!

Пикник

У нас есть специальное оборудование для приготовления наших традиционных блюд, которыми мы вас угостим. Чтобы вы не замёрзли, мы возьмём с собой пледы. А расположиться с комфортом поможет походная мебель.

Хроники Грузии

Затем мы отправимся к мемориальному комплексу «Летопись Грузии» — грандиозной скульптурной композиции, известной как «Хроники Грузии». Здесь вы увидите огромные статуи известных грузинских исторических фигур, а также насладитесь видами на окружающие горы и долины.

Организационные детали