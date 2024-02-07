Лес Сабадури — идеальное место, чтобы созерцать природу. Вы не только оцените прекрасные виды и подышите чистейшим воздухом, но и отведаете блюда грузинской кухни — устроим пикник! Здесь же вы увидите арт-объекты современных художников, гармонично вписанные в пейзаж. Перезагрузившись в лесу, отправимся к «Хроникам Грузии» — эффектному монументу.

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Описание экскурсии

Дорога в одну сторону займёт 40 минут.

Волшебство леса

Наше приключение начнётся в лесу Сабадури, который славится своей уникальной природой и чистым воздухом. Вы прогуляетесь по тропам, наслаждаясь пением птиц и запахом растительности. А ещё увидите ряд интересных скульптур и арт-объектов, созданных современными художниками.

Обратите внимание: возможность посещения этой локации зависит от погоды.

Пикник

У нас есть специальное оборудование для приготовления традиционных блюд, которыми мы вас угостим. Чтобы вы не замёрзли, возьмём с собой пледы. А расположиться с комфортом поможет походная мебель.

Хроники Грузии

Затем мы отправимся к мемориальному комплексу «Летопись Грузии» — грандиозной скульптурной композиции, известной как «Хроники Грузии». Здесь вы увидите огромные статуи известных грузинских исторических фигур, а также насладитесь видами на окружающие горы и долины.

Организационные детали