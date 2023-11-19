Отправиться в самое лоно природы, насладиться видами и едой и побывать у монумента «Хроники Грузии»
Вы не только оцените прекрасные виды и подышите чистейшим воздухом, но и отведаете блюда грузинской кухни — устроим пикник! Здесь же вы увидите арт-объекты современных художников, гармонично вписанные в пейзаж. Перезагрузившись в лесу, отправимся к «Хроникам Грузии» — эффектному монументу.
Описание
Что вас ожидает
Дорога в одну сторону займёт 40 минут.
Волшебство леса
Наше приключение начнётся в лесу Сабадури, который славится своей уникальной природой и чистым воздухом. Вы прогуляетесь по тропам, наслаждаясь пением птиц и запахом растительности. А ещё увидите ряд интересных скульптур и арт-объектов, созданных современными художниками.
Бонус: мы поснимаем вас на дрон, фотографии включены в стоимость!
Пикник
У нас есть специальное оборудование для приготовления наших традиционных блюд, которыми мы вас угостим. Чтобы вы не замёрзли, мы возьмём с собой пледы. А расположиться с комфортом поможет походная мебель.
Хроники Грузии
Затем мы отправимся к мемориальному комплексу «Летопись Грузии» — грандиозной скульптурной композиции, известной как «Хроники Грузии». Здесь вы увидите огромные статуи известных грузинских исторических фигур, а также насладитесь видами на окружающие горы и долины.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Трансфер — на комфортабельном авто Toyota Sienna или Mercedes-Benz Vito. По запросу предоставим детское кресло.
- Пикник включён в стоимость. Обычно это шашлык, салаты и другая еда, а также вино и чача.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Shota Rustaveli ave 25
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 6.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.