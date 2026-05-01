Индивидуально по Тушетии на джипе: высокогорные деревушки, посещение винодельни и жемчужины Кахетии

Погулять по Сигнахи, Телави и древним поселениям, полюбоваться видами и отведать шашлык и вино
На время путешествия я стану вашим проводником в самый скрытый и аутентичный уголок Грузии — Тушетию.

Мы проедем через живописные перевалы, осмотрим средневековые башни Омало и древние дома деревни Дартло, исследуем
долину реки Пирикита-Алазани, где время словно остановилось.

В Кахетии вас ждёт монастырь Бодбе, романтичный город Сигнахи и посещение винодельни с дегустацией грузинских вин.

В программе также запланированы пикники с шашлыком из горной баранины, премиальными винами, грузинским хлебом, лимонадами и натуральными сырами.

Гармония горных пейзажей, подлинная культура и вкусы Грузии — всё это останется в вашей памяти надолго. Лучшие моменты путешествия будем снимать на дрон.

Описание тура

Организационные детали

Мобильная связь доступна, специальная экипировка не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Перевал Гомбори, Телави и посещение винодельни

Наше путешествие в Тушетию начнётся с поездки через живописный перевал Гомбори. Это настоящие ворота в Кахетию — край виноградников и древних традиций. С серпантинов перевала нам откроются потрясающие панорамы Кавказских гор и мягких холмов Алазанской долины.

Затем мы окажемся в старинном Телави — сердце Кахетии. Это не только культурный центр, но и место, где можно почувствовать особый дух Восточной Грузии.

Завершим день посещением знаменитой винодельни братьев-близнецов Ткупеби. Здесь вы познакомитесь с традиционным кахетинским виноделием, увидите процесс производства и, конечно, попробуете вина, созданные по уникальной технологии в квеври — глиняных сосудах.

2 день

Перевал Абано, деревня Омало

Этот день подарит настоящие приключения — мы проедем через перевал Абано на высоте 2910 метров. Это одна из самых впечатляющих и одновременно экстремальных дорог в мире. С каждым километром нам будут открываться всё новые виды — глубокие ущелья, скалистые вершины и бескрайние альпийские луга.

После захватывающего подъёма и спуска мы окажемся в Тушетии, в деревне Омало. Это древнее поселение, окружённое горами, где сохранились башенные дома, построенные ещё в средние века. Здесь особенно чувствуется оторванность от цивилизации и удивительная гармония жизни человека и природы.

3 день

Долина реки Пирикита-Алазани, деревня Дартло

Сегодня мы отправимся в долину реки Пирикита-Алазани — живописное место, где среди зелёных склонов и горных потоков раскинулись старинные поселения. Каждый камень здесь словно хранит память о прошлом.

Кульминацией дня станет посещение деревни Дартло — уникального архитектурного ансамбля, включённого в список объектов культурного наследия Грузии. Деревня славится своими каменными башнями и домами, сохранившимися с древних времён. Эти сооружения не только демонстрируют мастерство горцев, но и знакомят с историей региона, жизнь которого веками была связана с традициями и борьбой за выживание в суровых условиях.

4 день

Кахетия: монастырь Бодбе и город любви Сигнахи

На обратном пути мы снова попадём в Кахетию, где сделаем остановку в монастыре Бодбе, связанном с именем святой Нино, просветительницы Грузии. Это не только духовный центр, но и место силы с потрясающим видом на Алазанскую долину.

Финальной точкой путешествия станет Сигнахи, известный как «город любви». Узкие улочки, крытые черепицей дома, старинные крепостные стены и романтическая атмосфера делают его одним из самых очаровательных уголков страны. Здесь каждый найдёт вдохновение и почувствует магию грузинского гостеприимства.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 пикника
  • Трансферы на внедорожнике и топливо
  • Услуги гида-водителя
  • Съёмка на дрон
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Проживание
  • Питание (кроме 2 пикников)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное место по договорённости, 8:00
Завершение: Тбилиси, ориентировочно в 22:00 (время можно обсудить)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 61 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Миша, я представляю дружную команду гидов в Грузии. С радостью покажем вам самые интересные и живописные места любимой страны. Ждём вас на наших экскурсиях.

от €1500 за тур