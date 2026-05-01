Описание тура
Организационные детали
Мобильная связь доступна, специальная экипировка не требуется.
Программа тура по дням
Перевал Гомбори, Телави и посещение винодельни
Наше путешествие в Тушетию начнётся с поездки через живописный перевал Гомбори. Это настоящие ворота в Кахетию — край виноградников и древних традиций. С серпантинов перевала нам откроются потрясающие панорамы Кавказских гор и мягких холмов Алазанской долины.
Затем мы окажемся в старинном Телави — сердце Кахетии. Это не только культурный центр, но и место, где можно почувствовать особый дух Восточной Грузии.
Завершим день посещением знаменитой винодельни братьев-близнецов Ткупеби. Здесь вы познакомитесь с традиционным кахетинским виноделием, увидите процесс производства и, конечно, попробуете вина, созданные по уникальной технологии в квеври — глиняных сосудах.
Перевал Абано, деревня Омало
Этот день подарит настоящие приключения — мы проедем через перевал Абано на высоте 2910 метров. Это одна из самых впечатляющих и одновременно экстремальных дорог в мире. С каждым километром нам будут открываться всё новые виды — глубокие ущелья, скалистые вершины и бескрайние альпийские луга.
После захватывающего подъёма и спуска мы окажемся в Тушетии, в деревне Омало. Это древнее поселение, окружённое горами, где сохранились башенные дома, построенные ещё в средние века. Здесь особенно чувствуется оторванность от цивилизации и удивительная гармония жизни человека и природы.
Долина реки Пирикита-Алазани, деревня Дартло
Сегодня мы отправимся в долину реки Пирикита-Алазани — живописное место, где среди зелёных склонов и горных потоков раскинулись старинные поселения. Каждый камень здесь словно хранит память о прошлом.
Кульминацией дня станет посещение деревни Дартло — уникального архитектурного ансамбля, включённого в список объектов культурного наследия Грузии. Деревня славится своими каменными башнями и домами, сохранившимися с древних времён. Эти сооружения не только демонстрируют мастерство горцев, но и знакомят с историей региона, жизнь которого веками была связана с традициями и борьбой за выживание в суровых условиях.
Кахетия: монастырь Бодбе и город любви Сигнахи
На обратном пути мы снова попадём в Кахетию, где сделаем остановку в монастыре Бодбе, связанном с именем святой Нино, просветительницы Грузии. Это не только духовный центр, но и место силы с потрясающим видом на Алазанскую долину.
Финальной точкой путешествия станет Сигнахи, известный как «город любви». Узкие улочки, крытые черепицей дома, старинные крепостные стены и романтическая атмосфера делают его одним из самых очаровательных уголков страны. Здесь каждый найдёт вдохновение и почувствует магию грузинского гостеприимства.
Что включено
- 2 пикника
- Трансферы на внедорожнике и топливо
- Услуги гида-водителя
- Съёмка на дрон
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
- Проживание
- Питание (кроме 2 пикников)