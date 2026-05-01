Наше путешествие в Тушетию начнётся с поездки через живописный перевал Гомбори. Это настоящие ворота в Кахетию — край виноградников и древних традиций. С серпантинов перевала нам откроются потрясающие панорамы Кавказских гор и мягких холмов Алазанской долины.

Затем мы окажемся в старинном Телави — сердце Кахетии. Это не только культурный центр, но и место, где можно почувствовать особый дух Восточной Грузии.

Завершим день посещением знаменитой винодельни братьев-близнецов Ткупеби. Здесь вы познакомитесь с традиционным кахетинским виноделием, увидите процесс производства и, конечно, попробуете вина, созданные по уникальной технологии в квеври — глиняных сосудах.