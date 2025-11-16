Наше путешествие начнётся в Тбилиси. Чтобы добраться до Рачи, мы пересечём три перевала: Рикотский, Ткибульский и Накерала. Каждый из них по-своему впечатляющий, а виды, которые откроются нам по пути, просто завораживают. Мы будем делать остановки в живописных местах, чтобы полюбоваться природой и сделать красивые фотографии. В этот день проедем через три региона: Картли, Имерети и Рача. По дороге остановимся у одного из самых красивых озёр Грузии — Шаори.

Завершится день прибытием в деревню Хванчкара, где нас радушно примет местный житель.