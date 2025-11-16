Мои заказы

Уголок Швейцарии в Грузии: персональное путешествие в Рачу

Увидеть озеро Шаори, осмотреть собор Никорцминда и надышаться вдоволь горным воздухом
Наш маршрут проведёт вас через три региона: Картли, Имерети и Рача.

Мы пересечём величественные перевалы Рикотский, Ткибульский и Накерала, сделаем остановки в самых красивых местах, чтобы запечатлеть великолепные пейзажи и насладиться
читать дальше

горным воздухом. Вы увидите одно из самых живописных озёр Грузии — Шаори. А затем заглянете в деревню Хванчкара, где почувствуете настоящее грузинское гостеприимство.

Нас ждёт прогулка по уютному Амбролаури, путешествие к ущелью реки Риони и знакомство с архитектурной жемчужиной — храмом Никорцминда. Это будет путешествие, наполненное красотой, историей и теплом грузинской души!

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С собой взять одежду по сезону.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Минивэн/микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста

Виза. Не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур проводится в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Путь в Рачу

Наше путешествие начнётся в Тбилиси. Чтобы добраться до Рачи, мы пересечём три перевала: Рикотский, Ткибульский и Накерала. Каждый из них по-своему впечатляющий, а виды, которые откроются нам по пути, просто завораживают. Мы будем делать остановки в живописных местах, чтобы полюбоваться природой и сделать красивые фотографии. В этот день проедем через три региона: Картли, Имерети и Рача. По дороге остановимся у одного из самых красивых озёр Грузии — Шаори.

Завершится день прибытием в деревню Хванчкара, где нас радушно примет местный житель.

2 день

Никорцминда

После завтрака исследуем окрестности уютного городка Амбролаури. Затем отправимся в ущелье реки Риони, где нас ждут потрясающие виды и чистый горный воздух. Главным событием дня станет посещение одного из самых красивых храмов Грузии — Никорцминда.

После этого вернёмся в Тбилиси. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до Тбилиси
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Стоимость тура для группы до 5 человек - €300, для группы от 6 до 10 человек - €600
Место начала и завершения?
Тбилиси, точное время и место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурами
Гурами — ваш гид в Тбилиси
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Георгий (Гурами). У меня более чем 20-летний стаж работы гидом. До 2000 года я возил туристов из Грузии в другие страны. Сейчас я встречаю, сопровождаю
читать дальше

и показываю мою страну гостям. И это гораздо приятнее, чем возить в чужие страны. Я тоже, как и большинство грузин, люблю гостей. И когда замечаю, что моя работа и моя страна нравится гостям, мне становится очень приятно.

Задать вопрос

