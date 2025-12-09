Вас ждут: обзорная экскурсия по Тбилиси, красоты Кахетии, винная дегустация и пещерный комплекс Вардзиа. Мы посетим курорт Боржоми и село Пока, а также осмотрим крепость Ананури.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В 2-местных номерах в отелях Тбилиси на выбор: Garden House 3*(эконом), Kopala 3*, Citrus 4*, Tiflis Palace 4+* или аналогичные. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. В Ахалцихе будем жить в отеле Almi. Возможно 1-местное размещение за доплату (подселение не предусмотрено).
Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях, а также винная дегустация в Кахетии. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Vito / Mercedes Sprinter в зависимости от количества человек в группе.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Гамарджоба, Грузия
Встретим вас в аэропорту и доставим вас в отель. Далее вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.
Кахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Дом-музей князей Чавчавадзе и Телави
Сегодня выезжаем в Кахетию — край виноделия. Первым делом заедем в Телави. Погуляем по городу и увидим знаменитый платан, а также средневековую крепость Батонис-цихе.
Далее вас ждёт экскурсия в Доме-музее князей Чавчавадзе в Цинандали. На дочери А. Чавчавадзе женился русский писатель А. Грибоедов. Осмотрим интерьер усадьбы, а ещё обязательно попробуем местное вино.
Затем сделаем остановку у женского монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. Поднимемся на крепостную стену, чтобы полюбоваться видами Алазанской долины. В Сигнахи пройдёмся по уютным улочкам, наполняясь любовью и теплом.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Святые места Мцхеты
Позавтракав, стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века, Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.
Заглянем на местный рынок, где вы сможете закупиться сувенирами и вкусностями, а потом вернёмся в Тбилиси.
Вардзиа, озеро Паравани и монастырь Святой Нино в Пока
Утром посетим озеро Паравани, которое находится на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Побываем в женском монастыре Святой Нино в посёлке Пока, расположившемся недалеко от водоёма. Здесь живут монахини, которые занимаются сыроделием и создают иконы.
Затем едем в пещерный монастырский комплекс Вардзиа. Он был возведён во времена правления Георгия III и его дочери царицы Тамары. Вы увидите тайные комнаты, кладовые и другие помещения комплекса. Ночевать будет в Ахалцихе в отеле Almi.
Крепость Рабат, Боржоми
Вас ждёт экскурсия по аутентичной османской крепости Рабат. Она была построена в 9 веке, но свой современный облик приобрела в эпоху Османской империи. Крепость сочетает в себе грузинские, османские, армянские и даже советские архитектурные элементы. Далее заглянем на знаменитый курорт Боржоми — месторождение известной на весь мир минеральной воды. Мы прогуляемся по местному парку и попробуем «Боржоми» из источника.
Вернёмся в Тбилиси.
Крепость Ананури и Троицкая церковь в Гергети
Позавтракав, выезжаем в Степанцминду. Наш маршрут пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге. Первым делом остановимся у крепости Ананури, древней резиденции арагвских князей, расположенной на берегу Жинвальского водохранилища.
Далее полюбуемся природными красотами с Крестового перевала и доберёмся до посёлка Степанцминда. Осмотрим Троицкую церковь Гергети, которая находится прямо у подножия горы Казбек. К ней мы поднимемся на внедорожнике.
Вечером вернёмся в столицу.
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$610
|Отель 3*
|$690
|Отель 4*
|$770
|Отель 4+*
|$890
|Отель 2* (1-местное)
|$710
|Отель 3* (1-местное)
|$810
|Отель 4* (1-местное)
|$970
|Отель 4+* (1-местное)
|$1190
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки в отелях
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Винная дегустация (1 бокал)
- Подъём на внедорожнике к Троицкой церкви в Гергети
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение