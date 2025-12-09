Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В 2-местных номерах в отелях Тбилиси на выбор: Garden House 3*(эконом), Kopala 3*, Citrus 4*, Tiflis Palace 4+* или аналогичные. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. В Ахалцихе будем жить в отеле Almi. Возможно 1-местное размещение за доплату (подселение не предусмотрено).

Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях, а также винная дегустация в Кахетии. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Vito / Mercedes Sprinter в зависимости от количества человек в группе.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.