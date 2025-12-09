Мои заказы

Майское наслаждение в Грузии: путешествие от Тбилиси до Боржоми

Погулять по Вардзии, попробовать кахетинское вино и полюбоваться озером Паравани
Проведём длинные весенние выходные в Грузии, наслаждаясь местным гостеприимством, природой и историческими достопримечательностями.

Вас ждут: обзорная экскурсия по Тбилиси, красоты Кахетии, винная дегустация и пещерный комплекс Вардзиа. Мы посетим курорт Боржоми и село Пока, а также осмотрим крепость Ананури.
Майское наслаждение в Грузии: путешествие от Тбилиси до Боржоми
Майское наслаждение в Грузии: путешествие от Тбилиси до Боржоми
Майское наслаждение в Грузии: путешествие от Тбилиси до Боржоми

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В 2-местных номерах в отелях Тбилиси на выбор: Garden House 3*(эконом), Kopala 3*, Citrus 4*, Tiflis Palace 4+* или аналогичные. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. В Ахалцихе будем жить в отеле Almi. Возможно 1-местное размещение за доплату (подселение не предусмотрено).

Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях, а также винная дегустация в Кахетии. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Vito / Mercedes Sprinter в зависимости от количества человек в группе.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Гамарджоба, Грузия

Встретим вас в аэропорту и доставим вас в отель. Далее вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.

Гамарджоба, ГрузияГамарджоба, ГрузияГамарджоба, Грузия
2 день

Кахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Дом-музей князей Чавчавадзе и Телави

Сегодня выезжаем в Кахетию — край виноделия. Первым делом заедем в Телави. Погуляем по городу и увидим знаменитый платан, а также средневековую крепость Батонис-цихе.

Далее вас ждёт экскурсия в Доме-музее князей Чавчавадзе в Цинандали. На дочери А. Чавчавадзе женился русский писатель А. Грибоедов. Осмотрим интерьер усадьбы, а ещё обязательно попробуем местное вино.

Затем сделаем остановку у женского монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. Поднимемся на крепостную стену, чтобы полюбоваться видами Алазанской долины. В Сигнахи пройдёмся по уютным улочкам, наполняясь любовью и теплом.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Кахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Дом-музей князей Чавчавадзе и ТелавиКахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Дом-музей князей Чавчавадзе и ТелавиКахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Дом-музей князей Чавчавадзе и ТелавиКахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Дом-музей князей Чавчавадзе и Телави
3 день

Святые места Мцхеты

Позавтракав, стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века, Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.

Заглянем на местный рынок, где вы сможете закупиться сувенирами и вкусностями, а потом вернёмся в Тбилиси.

Святые места МцхетыСвятые места МцхетыСвятые места МцхетыСвятые места Мцхеты
4 день

Вардзиа, озеро Паравани и монастырь Святой Нино в Пока

Утром посетим озеро Паравани, которое находится на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Побываем в женском монастыре Святой Нино в посёлке Пока, расположившемся недалеко от водоёма. Здесь живут монахини, которые занимаются сыроделием и создают иконы.

Затем едем в пещерный монастырский комплекс Вардзиа. Он был возведён во времена правления Георгия III и его дочери царицы Тамары. Вы увидите тайные комнаты, кладовые и другие помещения комплекса. Ночевать будет в Ахалцихе в отеле Almi.

Вардзиа, озеро Паравани и монастырь Святой Нино в ПокаВардзиа, озеро Паравани и монастырь Святой Нино в ПокаВардзиа, озеро Паравани и монастырь Святой Нино в ПокаВардзиа, озеро Паравани и монастырь Святой Нино в Пока
5 день

Крепость Рабат, Боржоми

Вас ждёт экскурсия по аутентичной османской крепости Рабат. Она была построена в 9 веке, но свой современный облик приобрела в эпоху Османской империи. Крепость сочетает в себе грузинские, османские, армянские и даже советские архитектурные элементы. Далее заглянем на знаменитый курорт Боржоми — месторождение известной на весь мир минеральной воды. Мы прогуляемся по местному парку и попробуем «Боржоми» из источника.

Вернёмся в Тбилиси.

Крепость Рабат, БоржомиКрепость Рабат, БоржомиКрепость Рабат, БоржомиКрепость Рабат, Боржоми
6 день

Крепость Ананури и Троицкая церковь в Гергети

Позавтракав, выезжаем в Степанцминду. Наш маршрут пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге. Первым делом остановимся у крепости Ананури, древней резиденции арагвских князей, расположенной на берегу Жинвальского водохранилища.

Далее полюбуемся природными красотами с Крестового перевала и доберёмся до посёлка Степанцминда. Осмотрим Троицкую церковь Гергети, которая находится прямо у подножия горы Казбек. К ней мы поднимемся на внедорожнике.

Вечером вернёмся в столицу.

Крепость Ананури и Троицкая церковь в ГергетиКрепость Ананури и Троицкая церковь в ГергетиКрепость Ананури и Троицкая церковь в ГергетиКрепость Ананури и Троицкая церковь в Гергети
7 день

Окончание тура

Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$610
Отель 3*$690
Отель 4*$770
Отель 4+*$890
Отель 2* (1-местное)$710
Отель 3* (1-местное)$810
Отель 4* (1-местное)$970
Отель 4+* (1-местное)$1190
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки в отелях
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Винная дегустация (1 бокал)
  • Подъём на внедорожнике к Троицкой церкви в Гергети
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
читать дальше

разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
На машине
6 дней
-
10%
5 отзывов
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
$531$590 за человека
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
На машине
5 дней
-
15%
26 отзывов
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
Восхититься панорамными видами, изучить улочки Тбилиси и попробовать местные вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
15 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$417$490 за человека
Индивидуально по Грузии: Тбилиси и Кахетия, Боржоми и Мцхета, скальный город и крепость Рабат
На машине
5 дней
2 отзыва
Индивидуально по Грузии: Тбилиси и Кахетия, Боржоми и Мцхета, скальный город и крепость Рабат
Посетить более 5 городов, продегустировать вина и чачу и полюбоваться Казбеком
Начало: Тбилиси, 12:00 (возможна корректировка по договорё...
12 дек в 12:00
16 дек в 12:00
94 000 ₽ за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси