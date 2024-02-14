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Залину за вип-прогулку по Владикавказу. Огромная благодарность водителю Магомеду и сопровождающему нас в Грузию Амирану. Виртуоз-водитель раздает wi-fi прямо в дороге, после пересечения границы- значит фото в режиме онлайн летит в интернет:) Первые две ночи мы провели в ЛОК "Армхи"- эту горную жемчужину с видом на Столовую гору нужно увидеть своими глазами!!! Расстаемся с Ингушетией и в шесть утра встречаемся с новой группой- едем в Тбилиси. Грузия- частичка наших сердец осталась там. Маленький, но очень уютный отель находится прямо в центре старого города! Спасибо за шикарный приветственный ужин!!! Владикавказ тоже не оставил равнодушным своим уютом. Завтрак в отеле "Планете Люкс"- в ресторане "Мангал"- выше всяких похвал!!! Спасибо гостеприимный Кавказ!!! Ну и ложка дёгтя в бочке мёда: уважаемые туристы, пожалуйста, прислушивайтесь к организаторам- Зара всем сердцем желает, чтобы нам на отдыхе было комфортно и мы получили от поездки только позитивные воспоминания. Покупайте билеты на обратный путь с учетом прохождения границы. .