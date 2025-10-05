Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураНовый Год - это Большой, Семейный и Уютный праздник. Провести его можно по-разному, но в кругу самых близких и дорогих людей, поэтому я предлагаю Вам интересную программу, которая понравиться не только Вам, но и Вашим деткам. В программу вошли экскурсии, мастер-классы и даже небольшой шопинг. Бронирование отелей и ресторанов и трансфер от/до аэропорта/вокзала я не включаю в тур, но если Вам нужна помощь с выбором и бронированием - я с удовольствием Вам помогу и это обсудим в переписке. Цена указана на 3-4 человека. Если Вас меньше, то мы сделаем Скидку!:) Ну, а если больше, то за небольшую Доплату. В любой день, в любое время. В программе время указано символически, но мы подстроимся под удобное Вам в день начала тура. Детали обсуждаются заранее, в переписке.
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Обзорная экскурсия по Тбилиси с гидом И Конечно же с дегустацией самых Вкусных и Правильных грузинских Вин с возможностью их приобрести при желании
- 2. Шопинг тур по бутикам. Трансфер включён
- Мастер - класс по Тека. Тека - это изготовление игрушек или картин из Валяной шерсти, где Вас научат правильно пользоваться технологией и Вы смажете собственными руками создать Подарки себе или своим близким, которые Вы заберёте с собой, также с дегустацией вина, сыра, чурчхелы (включено в стоимость). С сопровождающим гидом
- 3. Посещение грузинского рынка и мастер-класс грузинской кухни с застольем, включено в стоимость. С сопровождающим гидом
- 6. Экскурсия в Кахети. Крепость Манави, Женский монастырь Бодбе, Город Любви - Сигнаги, Застолье у частного винодела «Братья Хуцишвили». С сопровождающим гидом и водителем
- 7. Экскурсия в Казбеги. Смотровая на Жинвальское водохранилище, Крепость Ананури, Пасанаури, Гудаури - смотровая площадка, Степанцминда, Храм Гергети. С сопровождающим гидом и водителем
Что включено
- Экскурсионная программа, машина и услуги водителя на выездах, услуги гида, мастер-классы, входные билеты в музеи, дегустация правильных грузинских вин.
Что не входит в цену
- Авиа перелёт, проживание, питание и напитки, личные траты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, Ул. Пушкина 1
Завершение: Удобное Вам место или Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
