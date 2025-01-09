Площадь Свободы

Найдено 3 тура в категории «Площадь Свободы» в Тбилиси, цены от $650. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Море вина, треск камина и подарки под ёлкой от Товлиса Бабуа: Новый год в шато Алазанской долины
На машине
1 отзыв
7 дней
Море вина, треск камина и подарки под ёлкой от Товлиса Бабуа: Новый год в шато Алазанской долины
Поучиться тостам на грузинском, приготовить и съесть шоти-пури и посетить винное SPA
Начало: Аэропорт Тбилиси, до 16:00, точное время зависит о...
29 дек в 08:00
$1200 за человека
Из столицы в 5 регионов своей компанией: Кахетия, Мцхета-Мтианети, Аджария, Мегрелия и Имеретия
На машине
7 дней
Из столицы в 5 регионов своей компанией: Кахетия, Мцхета-Мтианети, Аджария, Мегрелия и Имеретия
Доехать к Казбеку и Чёрному морю, увидеть архитектурные и природные богатства и перепробовать вина
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
3 мар в 10:00
10 мар в 10:00
$650 за человека
Индивидуальное путешествие по Восточной Грузии: из Тбилиси в регионы Мцхета-Мтианети и Кахетия
На машине
5 дней
Индивидуальное путешествие по Восточной Грузии: из Тбилиси в регионы Мцхета-Мтианети и Кахетия
Подняться над слиянием Арагви и Куры, попробовать вина Алазанской долины и добраться к Казбеку
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
3 мар в 10:00
10 мар в 10:00
$650 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    9 января 2025
    Море вина, треск камина и подарки под ёлкой от Товлиса Бабуа: Новый год в шато Алазанской долины
    Тур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовал отель, а шато это
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    вообще что-то с чем-то. Вообще, тур уникален именно нюансами: серные бани, СПА с саперави, необыкновенный сюрприз, который я тут озвучивать не буду) Влада отлично разбирается в грузинской кухне и вине, знает правильные места в Тбилиси (и не только), эксперт по грузинской кухне и вину. Хотелось бы также отметить всю команду - нашего любимого водителя, дядю Сосо, гидов. Очень душевные, позитивные и отзывчивые ребята. Фото, которые ребята делали во время поездки это отдельный вид искусства (прикладываю). В общем, сплошной праздник сложился) Всем рекомендую! Все уже обсуждаем куда поедем с Владой дальше.

    Тур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовалТур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовал

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Площадь Свободы»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Море вина, треск камина и подарки под ёлкой от Товлиса Бабуа: Новый год в шато Алазанской долины
  2. Из столицы в 5 регионов своей компанией: Кахетия, Мцхета-Мтианети, Аджария, Мегрелия и Имеретия
  3. Индивидуальное путешествие по Восточной Грузии: из Тбилиси в регионы Мцхета-Мтианети и Кахетия
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Алазанская долина
  6. Монастырь Джвари
  7. Серные бани
  8. Крепость Нарикала
  9. Уплисцихе
  10. Мост мира
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Площадь Свободы" можно забронировать 3 тура от 650 до 1200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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