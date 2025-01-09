7 дней
Море вина, треск камина и подарки под ёлкой от Товлиса Бабуа: Новый год в шато Алазанской долины
Поучиться тостам на грузинском, приготовить и съесть шоти-пури и посетить винное SPA
Начало: Аэропорт Тбилиси, до 16:00, точное время зависит о...
29 дек в 08:00
$1200 за человека
7 дней
Из столицы в 5 регионов своей компанией: Кахетия, Мцхета-Мтианети, Аджария, Мегрелия и Имеретия
Доехать к Казбеку и Чёрному морю, увидеть архитектурные и природные богатства и перепробовать вина
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
3 мар в 10:00
10 мар в 10:00
$650 за человека
5 дней
Индивидуальное путешествие по Восточной Грузии: из Тбилиси в регионы Мцхета-Мтианети и Кахетия
Подняться над слиянием Арагви и Куры, попробовать вина Алазанской долины и добраться к Казбеку
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
3 мар в 10:00
10 мар в 10:00
$650 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена9 января 2025Тур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовал отель, а шато это
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Площадь Свободы»
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