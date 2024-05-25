читать дальше

Мераби за организацию нашего тура. Всё было очень комфортно, пунктуально и позитивно. Владлена (супруга Мераби) лично сопровождала нас на экскурсиях. Ребята мы оценили Вашу готовность помочь советом и организацией что посетить и попробовать. Иногда планы менялись уже в дороге, но всё прошло гладко, без задержек и ожиданий. Спасибо за гибкость к пожеланиям туристов! Всего за пять дней мы увидели невероятно красивую Грузию. Познакомились с грузинской кухней и продегустировали вина на винодельнях. Отдельное спасибо гиду Михаилу (один из команды Мераби, так как в это время Мераби был в другом туре) за его невероятно интересные и познавательные рассказы, пропитанные любовью к своей стране. Успехов и процветания Вам! Всем рекомендуем! Надеемся вернуться и не раз!)))