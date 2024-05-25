Инжирное ущелье

Найдено 6 туров в категории «Инжирное ущелье» в Тбилиси, цены от $655. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
На автобусе
2 отзыва
6 дней
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждое воскресенье.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $677 за человека
В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
На автобусе
1 отзыв
8 дней
В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждую пятницу и воскресенье с 18.02.24 по 22.12.24.
Завтра в 10:00
21 фев в 10:00
от $755 за человека
Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
На автобусе
2 отзыва
8 дней
Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Даты заезда — каждое воскресенье с 31.03 по 22.12.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $655 за человека
Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
На автобусе
8 дней
Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждое воскресенье с 21.04 по 20.10.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $655 за человека
Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
На автобусе
8 дней
Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: См. расписание.
от $717 за человека
1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
На автобусе
1 отзыв
8 дней
1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: См. расписание.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $955 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Свиридова
    25 мая 2024
    ГРУЗИНСКИЙ МАСТ ХЭВ - ГРУЗИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! 8 топовых городов за 5 дней
    Добрый день, все понравилось, все четко по программе, отличный экскурсовод Галактион, на все вопросы отвечает с охотой, прекрасно эрудирован по вопросам истории Грузии, архитектуры, археологии и общих вопросов. Много интересного узнали, спасибо большое!!!
  • К
    Катерина
    28 марта 2024
    Экспресс-трип по колоритной Грузии на 4 дня
    Хочу сказать спасибо Мераби за прекрасную организацию, профессионально составленную программу и безупречную работу гида! Грузия прекрасна и всё это благодаря вам, потому что вы вкладываете в программу не только знания, но и душу! Спасибо Огромное, мы вернёмся обязательно!!!
  • Н
    Наталья
    2 февраля 2024
    ГРУЗИНСКИЙ МАСТ ХЭВ - ГРУЗИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! 8 топовых городов за 5 дней
    Отличный тур по основным достопримечательностям Грузии! Нас приятно впечатлила дружелюбная атмосфера, увлекательные рассказы про историю Грузии, а также первоклассное сопровождение!
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    В компании профессионального гида Мераби мы провели замечательные дни, благодаря которым прониклись историей и культурой Грузии. Огромная благодарность за сказочную атмосферу и доброжелательность! Опытные водители легко перевозили нашу компанию на любые расстояния! Проживание в отеле Лива в Авлабари хочу отметить дружелюбием персонала и впечатляющими видами с террасы на крыше отеля. А из окон нашего номера можно было увидеть Троицкий собор. Все достопримечательности в центре Тбилиси были в шаговой доступности. Рекомендуем всем этот тур. Большое спасибо организаторам, Владлене и Мераби!

  • В
    Виолетта
    19 октября 2023
    ГРУЗИНСКИЙ МАСТ ХЭВ - ГРУЗИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! 8 топовых городов за 5 дней
    В октябре 2023 года мы с друзьями(15 человек) посетили прекрасную Грузию. Воспользовались услугами организатора этого сайта. Огромная благодарность Владлене и
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    Мераби за организацию нашего тура. Всё было очень комфортно, пунктуально и позитивно. Владлена (супруга Мераби) лично сопровождала нас на экскурсиях. Ребята мы оценили Вашу готовность помочь советом и организацией что посетить и попробовать. Иногда планы менялись уже в дороге, но всё прошло гладко, без задержек и ожиданий. Спасибо за гибкость к пожеланиям туристов! Всего за пять дней мы увидели невероятно красивую Грузию. Познакомились с грузинской кухней и продегустировали вина на винодельнях. Отдельное спасибо гиду Михаилу (один из команды Мераби, так как в это время Мераби был в другом туре) за его невероятно интересные и познавательные рассказы, пропитанные любовью к своей стране. Успехов и процветания Вам! Всем рекомендуем! Надеемся вернуться и не раз!)))

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Инжирное ущелье»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
  2. В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
  3. Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
  4. Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
  5. Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Алазанская долина
  5. Казбеги
  6. Монастырь Джвари
  7. Мост мира
  8. Серные бани
  9. Крепость Нарикала
  10. Собор Светицховели
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
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