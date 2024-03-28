6 дней
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждое воскресенье.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $677 за человека
8 дней
В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждую пятницу и воскресенье с 18.02.24 по 22.12.24.
Завтра в 10:00
21 фев в 10:00
от $755 за человека
8 дней
Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Даты заезда — каждое воскресенье с 31.03 по 22.12.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $655 за человека
8 дней
Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждое воскресенье с 21.04 по 20.10.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $655 за человека
8 дней
Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: См. расписание.
от $717 за человека
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
12 мая в 10:00
26 мая в 10:00
$310 за человека
Последние отзывы на туры
- ККатерина28 марта 2024Экспресс-трип по колоритной Грузии на 4 дняХочу сказать спасибо Мераби за прекрасную организацию, профессионально составленную программу и безупречную работу гида! Грузия прекрасна и всё это благодаря вам, потому что вы вкладываете в программу не только знания, но и душу! Спасибо Огромное, мы вернёмся обязательно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Театр марионеток Резо Габриадзе»
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- В объятиях таинственной Грузии с отдыхом в загородном VIP комплексе
- Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
- Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
- Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
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