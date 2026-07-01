Обязательно нужно взять удобную обувь и тёплую одежду. Также вам пригодится маленький рюкзак, термос.

Так как это активный тур на природе, на маршрут не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения и сильного похмелья. Гид имеет право отказать вам в участии.

Проживание. 2-, 3-местные современные палатки. Расселение по гендерному признаку. Семьи и пары живут вместе. Спальники и коврики для палаток предоставляются. Обратите внимание, что условия походные (городского душа и туалета нет).

Питание. Включено: ужин на природе в первый день, 1 литр вина на человека и питьевая вода. В меню на ужин: хинкали, грузинский салат из овощей, свежая зелень, шоти, сыр, чурчхела. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Кроссовер или минивэн.

Дети. 18+.

Уровень сложности. Тур активный с прогулками и проживанием в палатках. Подойдёт любителям природы и походов. Запланирован треккинг на 14 км с небольшим подъёмом в гору (новички справляются). Снаряжение нести не надо.