Перезагрузка в ущелье Джута: треккинг с ночёвкой в палатках
Отправиться на выходные в Казбегский национальный парк и отведать хинкали с видом на вершины
Поехали с нами, оставив повседневные заботы, за перезагрузкой в ущелье Джута! Совершим треккинг по территории Казбегского национального парка, переночуем в горах под звёздным небом в палатках и, конечно, вкусно поедим. читать дальшеуменьшить
Устроим ужин на природе на живописной поляне у костра.
В меню: жареные хинкали, сыр, овощи, зелень, хлеб, чурчхела и вино! Будем наслаждаться вкусами и видами одновременно, да ещё и в ламповой компании единомышленников. Утро второго дня — в вашем распоряжении, чтобы вы смогли отдохнуть так, как хочется вам. Желающие смогут прокатиться на лошадях, помедитировать, выспаться и прогуляться по ущелью. Всё необходимое снаряжение предоставляется.
Описание тура
Организационные детали
Обязательно нужно взять удобную обувь и тёплую одежду. Также вам пригодится маленький рюкзак, термос.
Так как это активный тур на природе, на маршрут не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения и сильного похмелья. Гид имеет право отказать вам в участии.
Проживание. 2-, 3-местные современные палатки. Расселение по гендерному признаку. Семьи и пары живут вместе. Спальники и коврики для палаток предоставляются. Обратите внимание, что условия походные (городского душа и туалета нет).
Питание. Включено: ужин на природе в первый день, 1 литр вина на человека и питьевая вода. В меню на ужин: хинкали, грузинский салат из овощей, свежая зелень, шоти, сыр, чурчхела. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Кроссовер или минивэн.
Дети. 18+.
Уровень сложности. Тур активный с прогулками и проживанием в палатках. Подойдёт любителям природы и походов. Запланирован треккинг на 14 км с небольшим подъёмом в гору (новички справляются). Снаряжение нести не надо.
Программа тура по дням
1 день
День на природе в горах Грузии
Рано утром встречаемся в центре Тбилиси. Рекомендуем плотно позавтракать дома, так как первый приём пищи у нас будет только в 12:30. Выезжаем в северный регион Мцхета-Мтианети, проедем по Военно-Грузинской дороге и остановимся на панорамной площадке у Жинвальского водохранилища и у Арки Дружбы.
На обед заедем в традиционный ресторан недалеко от посёлка Сно. Здесь и начнётся пешая часть маршрута. Подкрепимся и отправимся в треккинг среди вершин и потрясающих пейзажей — всего 14 км. Займёт около 4 часов. Мы никуда не торопимся, идём в комфортном для всех темпе и наслаждаемся отдыхом на природе.
К 18:00 дойдём до посёлка Джута, где завершится пешая часть нашего маршрута. Установим палатки, расселимся и отдохнём. К 20:00 будет готов ужин. Вы отведаете грузинских блюд: жареных хинкали, крестьянского салата из овощей, шоти, зелень и белого вина с сыром. На десерт — чурчхела.
2 день
Время для себя в горах
Утро в горах прекрасно! Насладимся этим моментом, полюбуемся пейзажами и просто отдохнём. Позавтракать вы сможете в аутентичном кафе неподалёку. До 12:00 у вас будет свободное время. Вы сами сможете выбрать, чем хотите заняться: поваляться в палатке, помедитировать, прогуляться. Для желающих организуем конную поездку до озера (за доплату, бронирование заранее).
В Тбилиси приедем ближе к вечеру.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Место в палатке
Личное снаряжение: спальники с ковриками
Общее снаряжение для лагеря
Ужин в 1-й день, 1 литр вина на человека и вода
Все переезды по программе
Работа гида
Что не входит в цену
Билеты до Тбилиси (места встречи) и обратно в ваш город
Остальное питание
Прогулка на лошадях (бронирование заранее)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, площадь Первой Республики (Революции роз), 7:15
Завершение: Тбилиси, площадь Первой Республики (Революции роз), 16:30-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теймураз — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
«Иногда одна дорога меняет больше, чем целый год привычной жизни»
Уже несколько лет я провожу авторские путешествия по Грузии для людей, которым важны не только красивые виды, но и настоящие эмоции читать дальшеуменьшить
и живые впечатления.
Мне близки горы, маршруты с характером и тихие места вдали от суеты и туристических толп. Я люблю показывать Грузию через детали, природу, встречи с людьми и моменты, которые невозможно заранее запланировать. Именно они чаще всего и становятся самыми запоминающимися.
Если вам откликаются путешествия, после которых внутри что-то меняется, — возможно, нам по пути.
Тур входит в следующие категории Тбилиси
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