По древней земле Имеретии: индивидуальный тур по святыням, каньонам и пещерам

Полюбоваться религиозной архитектурой, найти следы первобытных людей и услышать легенду о Прометее
Отправляемся в короткое, но насыщенное локациями и впечатлениями путешествие по древней Имеретии.

Здесь сохранилось богатое религиозное наследие: мы посетим восстановленный из руин храм Баграта, а также многовековые монастыри Гелати и Моцамета.

Эти
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места славятся и удивительной красоты пейзажами: тут рассыпаны каньоны с реликтовыми лесами и пещеры с подземными озёрами, сталактитами и сталагмитами.

Мы полюбуемся самыми живописными уголками, поищем следы первобытных людей и узнаем, как с регионом связан древнегреческий титан Прометей.

По древней земле Имеретии: индивидуальный тур по святыням, каньонам и пещерам
По древней земле Имеретии: индивидуальный тур по святыням, каньонам и пещерам
По древней земле Имеретии: индивидуальный тур по святыням, каньонам и пещерам
Ближайшие даты:
21
фев28
фев7
мар14
мар21
мар28
мар4
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. 2-местное размещение в отеле Hotel Sani Kutaisi.

*Фото гостиницы взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Только 18+.

Программа тура по дням

1 день

Многовековые святыни

Встретимся в Тбилиси и поедем в Кутаиси — один из древнейших городов Грузии. Сегодня нашей целью будут древние святыни.

Вы познакомитесь с историей храма Баграта, богато украшенного резьбой и мозаиками. Полюбуетесь головокружительными видами гор и лесов у Гелатского монастыря. А также посетите монастырь Моцамета, расположенный в не менее живописном уголке на изгибе реки. Вечером разместимся в отеле и отдохнём.

Многовековые святыниМноговековые святыниМноговековые святыниМноговековые святыниМноговековые святыниМноговековые святыниМноговековые святыниМноговековые святыниМноговековые святыниМноговековые святыниМноговековые святыниМноговековые святыниМноговековые святыни
2 день

Природные красоты

Этот день посвятим удивительным ландшафтам. Спустимся в пещеру Кумистави с подземными озёрами, рекой, сталактитами и сталагмитами. Вы узнаете, как с этим местом связан древнегреческий титан Прометей.

Затем отправимся в Мартвильский каньон, где сохранились следы первобытных людей. Погуляем по каньонам Окаце и Балда, которые поражают чарующими пейзажами. По завершении экскурсии вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.

Природные красотыПриродные красотыПриродные красотыПриродные красотыПриродные красотыПриродные красотыПриродные красотыПриродные красоты

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€399
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проезд в Тбилиси и обратно
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Обеды и ужины
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
Завершение: Тбилиси, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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