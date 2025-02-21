Здесь сохранилось богатое религиозное наследие: мы посетим восстановленный из руин храм Баграта, а также многовековые монастыри Гелати и Моцамета.
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Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. 2-местное размещение в отеле Hotel Sani Kutaisi.
*Фото гостиницы взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Только 18+.
Программа тура по дням
Многовековые святыни
Встретимся в Тбилиси и поедем в Кутаиси — один из древнейших городов Грузии. Сегодня нашей целью будут древние святыни.
Вы познакомитесь с историей храма Баграта, богато украшенного резьбой и мозаиками. Полюбуетесь головокружительными видами гор и лесов у Гелатского монастыря. А также посетите монастырь Моцамета, расположенный в не менее живописном уголке на изгибе реки. Вечером разместимся в отеле и отдохнём.
Природные красоты
Этот день посвятим удивительным ландшафтам. Спустимся в пещеру Кумистави с подземными озёрами, рекой, сталактитами и сталагмитами. Вы узнаете, как с этим местом связан древнегреческий титан Прометей.
Затем отправимся в Мартвильский каньон, где сохранились следы первобытных людей. Погуляем по каньонам Окаце и Балда, которые поражают чарующими пейзажами. По завершении экскурсии вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€399
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Все трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проезд в Тбилиси и обратно
- Трансферы от/до аэропорта
- Обеды и ужины
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты