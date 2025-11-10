Мои заказы

Своей компанией по Грузии: Мцхета и Кахетия, Боржоми и Тбилиси и пещерные города Уплисцихе и Вардзиа

Попробовать завтрак по-кахетински и местные вина, заглянуть в древние храмы и исследовать столицу
Погрузитесь в многовековую историю и живописные пейзажи! Вас ждёт променад по старому Тбилиси с его узкими улочками, серными банями, крепостью Нарикала и панорамными видами на город.

В Кахетии вы попробуете настоящий
читать дальше

грузинский завтрак в деревне Бадиаури, насладитесь видами на бескрайнюю Алазанскую долину, прогуляетесь по очаровательному Сигнахи и заглянете в винодельню «Киндзмараули» на дегустацию лучших сортов вина.

Древний пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале более 3000 лет назад, удивит вас тайными туннелями и храмами, а в Вардзиа вы пройдёте по залам средневекового монастыря, созданного при царице Тамаре.

Ароматные леса и минеральные источники Боржоми, крепость Рабат и впечатляющие храмы Мцхеты — каждое место в этом туре подарит новые эмоции и впечатления!

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобные одежду и обувь.

Питание. В стоимость включены завтраки, в том числе завтрак по-кахетински, и дегустации шоти, домашнего сыра, мацони, традиционной чачи и вина. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Минивэн или микроавтобус.

Возраст участников. 18+.

Виза. Не нужна гражданам РФ.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

По прилёте в Тбилиси вас встретит наш водитель и организует комфортный трансфер в отель (предусмотрен под все авиарейсы). После заселения у вас будет возможность отдохнуть или провести время на своё усмотрение. Первая встреча с гидом и участниками тура состоится на следующий день в 9:50 в холле отеля.

2 день

Старый Тбилиси - сердце Грузии

После завтрака отправимся на пешеходную экскурсию по историческому центру Тбилиси. Вы увидите храм Метехи, расположенный на высоком скалистом берегу Куры. Заглянем в район серных бань и прогуляемся по живописному Инжировому ущелью с водопадом.

Затем посетим «Мейдан базар» — атмосферный подземный рынок с национальными сувенирами и деликатесами. Пройдём через район Шардени, знаменитый своими уютными улочками, и выйдем на мост Мира, чтобы полюбоваться видами на парк Рике.

Завершим прогулку подъёмом по канатной дороге к крепости Нарикала, откуда открываются панорамные виды на старый Тбилиси. Вечером по желанию можно посетить ужин с грузинскими танцами и песнями (за доплату, трансфер до ресторана включён).

3 день

Жемчужины Кахетии: Сигнахи, Бодбе, Кварели

Сегодня вас ждёт путешествие в Кахетию — край виноградников и живописных долин. Первая остановка — деревня Бадиаури, где вы попробуете свежий хлеб-шоти, домашний сыр и мацони с традиционной чачей. Затем отправимся в Сигнахи — очаровательный город на холме с потрясающим видом на Алазанскую долину.

После прогулки по мощёным улочкам посетим Бодбийский монастырь, место упокоения Святой Нино — покровительницы Грузии. Далее направимся в Кварели, где заглянем на винодельню «Киндзмараули» — здесь пройдём по заводу с экскурсией, и вы продегустируете 4 сорта грузинского вина. Вечером вернёмся в Тбилиси.

4 день

Гори, древний Уплисцихе и курортный Боржоми

После завтрака выезжаем в Гори — на родину Сталина. По желанию можно посетить музей, ему посвящённый, и осмотреть дом, где он родился.

Затем отправимся в Уплисцихе — древнейший пещерный город, вырубленный в скале во 2 тысячелетии до н. э. Здесь сохранились старинные храмы, залы и тайные тоннели, свидетельствующие о величии былой цивилизации.

После экскурсии переедем в Боржоми, известный своими целебными источниками. В национальном парке попробуем минеральную воду прямо из родника и сможем искупаться в тёплых серных бассейнах под открытым небом. Ночь в Боржоми.

5 день

Средневековая крепость Рабат и пещерный монастырь Вардзиа

Утром отправимся в Ахалцихе, где посетим крепость Рабат — уникальный средневековый комплекс, сочетающий грузинскую, османскую и европейскую архитектуру.

Затем посетим Вардзиа — величественный пещерный город 12 века, созданный при царице Тамаре. Внутри скальных залов сохранились старинные фрески, монастырские кельи и тайные ходы, рассказывающие о жизни грузинских монахов. После экскурсии вернёмся в Боржоми.

6 день

Мцхета: Джвари и Светицховели

Позавтракав, направимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Посетим монастырь Джвари, расположенный на вершине горы, с которой открывается вид на слияние рек Куры и Арагви. Заглянем в Светицховели — главный собор Грузии, в стенах которого, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа.

Вечером вернёмся в Тбилиси, где у вас будет свободное время для прогулок, покупок и ужина в одном из уютных ресторанов.

7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт Тбилиси. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€570
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, в том числе завтрак по-кахетински
  • Трансфер в аэропорт и обратно
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Дегустации по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Входные билеты
  • Ужин в ресторане с зажигательными грузинскими танцами и песнями - $30 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, точное время по договорённости
Завершение: Тбилиси, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамаз
Рамаз — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Рамаз. Провожу индивидуальные авторские экскурсии и туры по Тбилиси, Мцхете, Кахетии, Казбеги, Гори и Уплисцихе. Земля поэзии и вина, обитель муз, благословенная Грузия! Веками поэты пытались описать её красоту, но как бы ни были талантливы их строки, это нужно видеть своими глазами!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

