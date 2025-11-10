В Кахетии вы попробуете настоящий
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобные одежду и обувь.
Питание. В стоимость включены завтраки, в том числе завтрак по-кахетински, и дегустации шоти, домашнего сыра, мацони, традиционной чачи и вина. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Минивэн или микроавтобус.
Возраст участников. 18+.
Виза. Не нужна гражданам РФ.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
По прилёте в Тбилиси вас встретит наш водитель и организует комфортный трансфер в отель (предусмотрен под все авиарейсы). После заселения у вас будет возможность отдохнуть или провести время на своё усмотрение. Первая встреча с гидом и участниками тура состоится на следующий день в 9:50 в холле отеля.
Старый Тбилиси - сердце Грузии
После завтрака отправимся на пешеходную экскурсию по историческому центру Тбилиси. Вы увидите храм Метехи, расположенный на высоком скалистом берегу Куры. Заглянем в район серных бань и прогуляемся по живописному Инжировому ущелью с водопадом.
Затем посетим «Мейдан базар» — атмосферный подземный рынок с национальными сувенирами и деликатесами. Пройдём через район Шардени, знаменитый своими уютными улочками, и выйдем на мост Мира, чтобы полюбоваться видами на парк Рике.
Завершим прогулку подъёмом по канатной дороге к крепости Нарикала, откуда открываются панорамные виды на старый Тбилиси. Вечером по желанию можно посетить ужин с грузинскими танцами и песнями (за доплату, трансфер до ресторана включён).
Жемчужины Кахетии: Сигнахи, Бодбе, Кварели
Сегодня вас ждёт путешествие в Кахетию — край виноградников и живописных долин. Первая остановка — деревня Бадиаури, где вы попробуете свежий хлеб-шоти, домашний сыр и мацони с традиционной чачей. Затем отправимся в Сигнахи — очаровательный город на холме с потрясающим видом на Алазанскую долину.
После прогулки по мощёным улочкам посетим Бодбийский монастырь, место упокоения Святой Нино — покровительницы Грузии. Далее направимся в Кварели, где заглянем на винодельню «Киндзмараули» — здесь пройдём по заводу с экскурсией, и вы продегустируете 4 сорта грузинского вина. Вечером вернёмся в Тбилиси.
Гори, древний Уплисцихе и курортный Боржоми
После завтрака выезжаем в Гори — на родину Сталина. По желанию можно посетить музей, ему посвящённый, и осмотреть дом, где он родился.
Затем отправимся в Уплисцихе — древнейший пещерный город, вырубленный в скале во 2 тысячелетии до н. э. Здесь сохранились старинные храмы, залы и тайные тоннели, свидетельствующие о величии былой цивилизации.
После экскурсии переедем в Боржоми, известный своими целебными источниками. В национальном парке попробуем минеральную воду прямо из родника и сможем искупаться в тёплых серных бассейнах под открытым небом. Ночь в Боржоми.
Средневековая крепость Рабат и пещерный монастырь Вардзиа
Утром отправимся в Ахалцихе, где посетим крепость Рабат — уникальный средневековый комплекс, сочетающий грузинскую, османскую и европейскую архитектуру.
Затем посетим Вардзиа — величественный пещерный город 12 века, созданный при царице Тамаре. Внутри скальных залов сохранились старинные фрески, монастырские кельи и тайные ходы, рассказывающие о жизни грузинских монахов. После экскурсии вернёмся в Боржоми.
Мцхета: Джвари и Светицховели
Позавтракав, направимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Посетим монастырь Джвари, расположенный на вершине горы, с которой открывается вид на слияние рек Куры и Арагви. Заглянем в Светицховели — главный собор Грузии, в стенах которого, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа.
Вечером вернёмся в Тбилиси, где у вас будет свободное время для прогулок, покупок и ужина в одном из уютных ресторанов.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Тбилиси. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€570
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, в том числе завтрак по-кахетински
- Трансфер в аэропорт и обратно
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Дегустации по программе
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины
- Страховка
- Входные билеты
- Ужин в ресторане с зажигательными грузинскими танцами и песнями - $30 с человека