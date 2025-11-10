После завтрака отправимся на пешеходную экскурсию по историческому центру Тбилиси. Вы увидите храм Метехи, расположенный на высоком скалистом берегу Куры. Заглянем в район серных бань и прогуляемся по живописному Инжировому ущелью с водопадом.

Затем посетим «Мейдан базар» — атмосферный подземный рынок с национальными сувенирами и деликатесами. Пройдём через район Шардени, знаменитый своими уютными улочками, и выйдем на мост Мира, чтобы полюбоваться видами на парк Рике.

Завершим прогулку подъёмом по канатной дороге к крепости Нарикала, откуда открываются панорамные виды на старый Тбилиси. Вечером по желанию можно посетить ужин с грузинскими танцами и песнями (за доплату, трансфер до ресторана включён).