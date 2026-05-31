Винный тур в Грузию со сбором винограда, дегустациями и застольем (мини-группа)

Побывать в Сигнахи, Боржоми и Мцхете, попробовать бренди и поучаствовать в создании вина
Отправляемся в Грузию осенью, когда на бескрайних виноградниках Кахетии уже созрел урожай.

Едем не только дегустировать напиток — предлагаем программу интереснее! Вы сможете на день стать настоящими виноделами: будете собирать ягоды,
а затем по старинной технологии готовить вино. Помните, как Челентано мял виноград ногами в фильме «Укрощение строптивого»? Вы сможете так же.

После вас будет ждать весёлое застолье с вкусными блюдами, душевными тостами и неповторимой атмосферой.

А ещё вы попробуете знаменитую минеральную воду в Боржоми, пройдётесь по уютным улочкам города любви Сигнахи и исследуете старинные и современные достопримечательности Тбилиси.

Описание тура

Организационные детали

Участие с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и осмотр достопримечательностей по пути в Казбеги

Встреча группы в аэропорту Владикавказа до 13:30. Проедем по живописной военно-грузинской дороге в город Степанцминда (Казбеги, 1740 м). Поднимемся на джипах к собору Гергетской Троицы, осмотрим Арку Дружбы, Ананури и Жинвальское водохранилище (даже при желании искупаемся в нём). Потом устроим природный обед с вином и чачей.

Вечером заселимся в гостиницу Тбилиси.

2 день

Знакомство с Тбилиси, Мцхетой и Джвари

До обеда нас ждёт экскурсия по старому городу. Осмотрим собор Святой Троицы и крепостную стену, увидим кукольный театр Резо Габриадзе и самый древний в столице собор — Анчисхати. Пройдём по стеклянному мосту Мира, выйдем к Тбилисской мечети и погуляем по парку «Рике».

По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала, а затем по винтовой лестнице спустимся в ущелье Легвтахеви. Проведём вас по району серных бань и по туннелю, который ведёт прямо на берег Куры. Прогуляемся по улицам Шардени и Бамбис Риги.

После обеда отправимся в древнюю столицу Мцхету. Посетим монастырь Джвари. Это место воспел М. Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Мы остановимся, чтобы насладиться видами, где сливаются реки Арагва и Кура, и почувствовать атмосферу, описанную поэтом. Пообедаем в ресторане, связанном с именем Пушкина. Затем нас ждёт кафедральный собор Светицховели и закупка сувенирами на рынке и в Tbilisi Mall.

3 день

Кахетия: город любви Сигнахи, сбор винограда, приготовление вина и застолье

Позавтракаем и отправимся в Кахетию. Заедем на винзавод, где вас ждёт дегустация не только главного грузинского напитка, но и бренди. Следующая остановка — в селении Манави и у монастыря Бодбе. Прибудем в город любви Сигнахи, прогуляемся по уютным улочкам и сделаем красивые фотографии.

Прибудем в селение Чумлаки, на виноградники. Будем собирать виноград, а затем из собранного урожая будем изготовлять напиток по старинным технологиям: вас снимут на видео и сделать яркие фото. А после устроим праздничное застолье.

4 день

Боржоми

Сегодня отправимся в Боржоми. Там погуляем по парку, попробуем знаменитую на весь мир минеральную воду, насладимся видами реликтового леса, посетим женский монастырь и искупаемся в термальном бассейне (по желанию).

Вечером заселимся в гостиницу в Кутаиси. После ужина останется время для неспешных прогулок по вечернему городу.

5 день

Кутаиси, Сатаплия, реликтовый лес, карстовая пещера и дегустация вин

Начнётся день с посещения кафедрального собора Баграти, одного из главных архитектурных символов Кутаиси. Затем запланирована прогулка по центру города, где будет возможность попробовать бублики, которые особенно любил молодой Маяковский.

Далее переедем в Тбилиси с остановкой в заказнике Сатаплия, где представлены макеты следов древних динозавров. По пути предусмотрена прогулка по реликтовому лесу, а также посещение карстовой пещеры, известной необыкновенной красотой, с уникальной подсветкой и подземной рекой.

В завершение дня маршрут проходит через селение Баноджа, где мы посетим винный погреб Мате Долидзе, прогуляемся по винодельне и продегустируем вина из западной Грузии с ланчем на природе. После прибудем в Тбилиси и заселимся в гостиницу.

6 день

Свободный день в Тбилиси и отъезд

Свободный день в Тбилиси. У вас будет возможность поужинать в одном из ресторанов, посетить местный рынок или пойти на шопинг по салонам грузинских дизайнеров. Также можно исследовать торговый центр и провести время за тихими прогулками по извилистым улочкам города.

Вечером вас ждёт трансфер в аэропорт Владикавказа, планируйте рейсы после 16:00. Трансфер до Тбилиси за доплату.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$690
1-местное размещение$810
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда, 4 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Подъём на джипах к Гергети
  • Экскурсии с гидом по программе
  • Все дегустации и активности по программе
  • Проезд на канатной дороге в Тбилиси
  • Минеральная вода - 0,5 л на человека в день
  • Купание в источниках в Боржоми
  • Сбор винограда и приготовление вина
  • Бутылка вина в подарок
  • Фото и видео со сбора винограда
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси/Владикавказа и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно ($40 в одну сторону)
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, до 13:30 (трансфер оплачивается отдельно)
Завершение: Аэропорт Владикавказа, планируйте рейсы после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 119 туристов
Анастасия — более 15 лет бессменный руководитель компании путешествий. Мы сами разрабатываем новые маршруты и тестируем разные направления. Мы знаем, что путешествовать можно и нужно по-разному. Иногда это желание уединения
и погружения в негу и тишину, а иногда наоборот — желание влиться в безумный и сумасшедший ритм большого города. Путешествия для того и существуют, чтобы узнавать, видеть, смотреть, слушать и трогать что-то новое. Наши именно такие — живые и интерактивные.

