Едем не только дегустировать напиток — предлагаем программу интереснее! Вы сможете на день стать настоящими виноделами: будете собирать ягоды,
Описание тура
Организационные детали
Участие с 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча и осмотр достопримечательностей по пути в Казбеги
Встреча группы в аэропорту Владикавказа до 13:30. Проедем по живописной военно-грузинской дороге в город Степанцминда (Казбеги, 1740 м). Поднимемся на джипах к собору Гергетской Троицы, осмотрим Арку Дружбы, Ананури и Жинвальское водохранилище (даже при желании искупаемся в нём). Потом устроим природный обед с вином и чачей.
Вечером заселимся в гостиницу Тбилиси.
Знакомство с Тбилиси, Мцхетой и Джвари
До обеда нас ждёт экскурсия по старому городу. Осмотрим собор Святой Троицы и крепостную стену, увидим кукольный театр Резо Габриадзе и самый древний в столице собор — Анчисхати. Пройдём по стеклянному мосту Мира, выйдем к Тбилисской мечети и погуляем по парку «Рике».
По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала, а затем по винтовой лестнице спустимся в ущелье Легвтахеви. Проведём вас по району серных бань и по туннелю, который ведёт прямо на берег Куры. Прогуляемся по улицам Шардени и Бамбис Риги.
После обеда отправимся в древнюю столицу Мцхету. Посетим монастырь Джвари. Это место воспел М. Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Мы остановимся, чтобы насладиться видами, где сливаются реки Арагва и Кура, и почувствовать атмосферу, описанную поэтом. Пообедаем в ресторане, связанном с именем Пушкина. Затем нас ждёт кафедральный собор Светицховели и закупка сувенирами на рынке и в Tbilisi Mall.
Кахетия: город любви Сигнахи, сбор винограда, приготовление вина и застолье
Позавтракаем и отправимся в Кахетию. Заедем на винзавод, где вас ждёт дегустация не только главного грузинского напитка, но и бренди. Следующая остановка — в селении Манави и у монастыря Бодбе. Прибудем в город любви Сигнахи, прогуляемся по уютным улочкам и сделаем красивые фотографии.
Прибудем в селение Чумлаки, на виноградники. Будем собирать виноград, а затем из собранного урожая будем изготовлять напиток по старинным технологиям: вас снимут на видео и сделать яркие фото. А после устроим праздничное застолье.
Боржоми
Сегодня отправимся в Боржоми. Там погуляем по парку, попробуем знаменитую на весь мир минеральную воду, насладимся видами реликтового леса, посетим женский монастырь и искупаемся в термальном бассейне (по желанию).
Вечером заселимся в гостиницу в Кутаиси. После ужина останется время для неспешных прогулок по вечернему городу.
Кутаиси, Сатаплия, реликтовый лес, карстовая пещера и дегустация вин
Начнётся день с посещения кафедрального собора Баграти, одного из главных архитектурных символов Кутаиси. Затем запланирована прогулка по центру города, где будет возможность попробовать бублики, которые особенно любил молодой Маяковский.
Далее переедем в Тбилиси с остановкой в заказнике Сатаплия, где представлены макеты следов древних динозавров. По пути предусмотрена прогулка по реликтовому лесу, а также посещение карстовой пещеры, известной необыкновенной красотой, с уникальной подсветкой и подземной рекой.
В завершение дня маршрут проходит через селение Баноджа, где мы посетим винный погреб Мате Долидзе, прогуляемся по винодельне и продегустируем вина из западной Грузии с ланчем на природе. После прибудем в Тбилиси и заселимся в гостиницу.
Свободный день в Тбилиси и отъезд
Свободный день в Тбилиси. У вас будет возможность поужинать в одном из ресторанов, посетить местный рынок или пойти на шопинг по салонам грузинских дизайнеров. Также можно исследовать торговый центр и провести время за тихими прогулками по извилистым улочкам города.
Вечером вас ждёт трансфер в аэропорт Владикавказа, планируйте рейсы после 16:00. Трансфер до Тбилиси за доплату.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$690
|1-местное размещение
|$810
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда, 4 ужина
- Трансферы по маршруту
- Подъём на джипах к Гергети
- Экскурсии с гидом по программе
- Все дегустации и активности по программе
- Проезд на канатной дороге в Тбилиси
- Минеральная вода - 0,5 л на человека в день
- Купание в источниках в Боржоми
- Сбор винограда и приготовление вина
- Бутылка вина в подарок
- Фото и видео со сбора винограда
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси/Владикавказа и обратно
- Питание вне программы
- Трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно ($40 в одну сторону)
- Доплата за 1-местное размещение