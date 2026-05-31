До обеда нас ждёт экскурсия по старому городу. Осмотрим собор Святой Троицы и крепостную стену, увидим кукольный театр Резо Габриадзе и самый древний в столице собор — Анчисхати. Пройдём по стеклянному мосту Мира, выйдем к Тбилисской мечети и погуляем по парку «Рике».

По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала, а затем по винтовой лестнице спустимся в ущелье Легвтахеви. Проведём вас по району серных бань и по туннелю, который ведёт прямо на берег Куры. Прогуляемся по улицам Шардени и Бамбис Риги.

После обеда отправимся в древнюю столицу Мцхету. Посетим монастырь Джвари. Это место воспел М. Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Мы остановимся, чтобы насладиться видами, где сливаются реки Арагва и Кура, и почувствовать атмосферу, описанную поэтом. Пообедаем в ресторане, связанном с именем Пушкина. Затем нас ждёт кафедральный собор Светицховели и закупка сувенирами на рынке и в Tbilisi Mall.