Грузия западает в сердце каждому, кто побывал здесь хотя бы раз. Что неудивительно, ведь эта гостеприимная страна может покорить любого.
За 6 дней вы увидите главные достопримечательности региона, сделаете сотни фото улиц и парков, поразитесь величию природы Грузии, попробуете местные блюда и настоящее грузинское вино, погрузитесь в культуру и традиции этой удивительной страны.
За 6 дней вы увидите главные достопримечательности региона, сделаете сотни фото улиц и парков, поразитесь величию природы Грузии, попробуете местные блюда и настоящее грузинское вино, погрузитесь в культуру и традиции этой удивительной страны.
Описание тураПрограмма тура: 1 день. Прибытие в Грузию. Прибытие в столицу Грузии — Тбилиси, трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 2 день. Знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты. Сегодня вас ждет авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, затем отправимся к серным баням. Здесь на символичном мосту Любви у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали, увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира! Далее выезд во Мцхета. Мцхета — древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:
- Кафедральным собором Светицховели (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
- Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Кахетия — солнечный край грузинского виноделия. Путешествие начнется с изумительного серпантина Гамборского перевала. Прибытие в Телави — родину «Мимино». В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью «Батонисцихе» (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан. Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. Далее мы отправляемся в Сигнахи — город любви! Вино — главный бренд Кахетии. Потому следующая остановка винный VIP марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, ознакомитесь с технологиями и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Далее вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (дополнительно оплачивается на месте). В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. Вы откроете для себя знаменитую Кахетию, познакомитесь с её главными символами, насладитесь красотой и гостеприимством солнечного виноградного края и, даже в прохладную погоду, увезете отсюда только самые теплые воспоминания. Обратите внимание! По желанию, есть возможность заменить данную экскурсию на одну из ниже перечисленных, запрашивайте у организатора!
- Курорт Боржоми, известный своими минеральными источниками, и средневековый город в скале Уплисцихе.
- Каньон Дашбаши и бриллиантовый мост — новый маст хэв Грузии.
- Военно-Грузинская дорога с посещением Жинвальского водохранилища, крепости Ананури, горнолыжного курорта Гудаури, а также Степанцминда, где вы увидите невероятный Казбег. 4 день. Солнечный и доброжелательный Батуми. Освобождение номеров, выезд в Батуми на поезде. Прибытие и размещение в отеле. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям: Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Трансфер на ужин в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет национальный вкуснейший ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина — лучшее завершение насыщенного дня. Оплата ужина на месте. 5 день. Горная Аджария. Путешествие в горную Аджарию — это постоянное наслаждение видами! Но начнем мы сегодня с посещения Эдемского сада. Да, он существует и является визитной карточкой Батуми. Живописный Ботанический сад разместился неподалеку от жемчужины черноморского моря — города Батуми. В этом потрясающем райском уголке собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. На огромной территории сада (свыше 110 гектаров) разместилась коллекция из более чем двух тысяч единиц древесных пород. Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев. Все растения высажены на разных высотах, так как при организации парка садоводы, дизайнеры и ботаники, решили превратить его в подобие садов Семирамиды. Далее вас ждет выезд в горную Аджарию, где вы полюбуетесь реликтовыми лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек —Чорохи и Аджарисцкали, надышитесь чистым воздухом. Среди красот природы перед вами предстанут арочный мост времен царицы Тамары — Махо и Махунцети. Мы расскажем, как этот и другие подобные мосты Аджарии не разрушаются веками. Побываем у живописного 48-метрового водопада Махунцети, сделаем массу умопомрачительных фото. Продолжая экскурсию, вас ждет Национальный парк Мачахела с удивительной природой: вы полюбуетесь ступенчатым водопадом Чхутунети, пройдете по Мачахельскому ущелью и посмотрите на него с высоты смотровой площадки. Кульминацией насыщенного тура по Грузии станет супер-шоу. Что вас ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей. А также вы сможете принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. Бонусом вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде. 6 день. Окончание программы. Завтрак в отеле. Трансфер на ж/д вокзал Батуми. Переезд в Тбилиси на поезде (прибытие в 12:25). Трансфер в аэропорт.
Каждое воскресенье.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (двухместный номер)
|$677
|Отель 3* (одноместный номер)
|$827
|Отель 3* (трехместный номер)
|$657
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Храм Метехи
- Парк Рике
- Инжировое ущелье
- Серные бани
- Театр кукол Габриадзе
- Мост Мира
- Мцхета
- Кафедральный собор Светицховели
- Монастырский храм «Джвари»
- Телави
- Музей Александра Чавчавадзе
- Алазанская долина
- Монастырь св. Нино Бодбе
- Сигнахи
- Батуми
- Старый город
- Площади Европы, Театральная и Пьяцца
- Улица Руставелли
- Статуя Али и Нино
- Горная Аджария
- Ботанический сад
- Арочный мост Махо
- Водопад Махунцети
- Водопад Мирвети
- Национальный парк Мачахела
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт под все авиа перелеты без доплат (только в даты тура)
- Все трансферы по программе
- Все экскурсии по программе
- Услуги квалифицированного гида
- Проживание в отеле 3 в Тбилиси и Батуми
- Питание: ежедневно завтраки в отеле
- Все входные билеты по маршруту
- Посещение дома-музея Александра Чавчавадзе в Кахетии
- Канатная дорога (Парк Рике - Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Ж/д билеты на поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Мастер-класс национальных аджарских танцев
- Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином //чачей
- Национальное аджарское шоу на природе в горах Аджарии
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье.
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
1 июл 2024
Красивейшая самобытная страна, гостеприимные люди, организация тура на высшем уровне! Забота о каждом туристе, комфортабельные автобусы. Складывалось ощущение, что все организовано только для нас, не смотря на то, что в
Т
Татьяна
27 фев 2024
Великолепная Грузия. Мечтаю снова оказаться в этом райском уголке.
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