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группе было 13 человек! Все продумано до мелочей и создано для отдыха и удобства туристов. Программа очень насыщенная и интересная. Много увидели, услышали, и конечно, попробовали)) Прекрасная Эка познакомила нас не только с достопримечательностями, но и традициями и жизнью Грузии. За неделю побывали и в горах и на море. Хочется возвращаться снова и снова. И мы обязательно вернемся! Спасибо Мераби и Владе! Всем очень рекомендую!