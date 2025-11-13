Описание тура
Организационные детали
Для посещения храмов желательно иметь платок или шарф, чтобы покрыть голову, также комфортную, соответствующую таким мероприятиям форму одежды. Также нужны удобная обувь, одежда по погоде и сезону.
Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.
Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся в аэропорту и едем в отель. После заселения — свободное время для отдыха или самостоятельных прогулок.
Достопримечательности Тбилиси и Мцхеты
После завтрака начнётся насыщенный экскурсионный день (продолжительность — 7–8 часов). В сопровождении гида вы отправитесь к памятнику основателю города — царю Вахтангу Горгасали — и к храму Метехи, возвышающемуся на скале. Здесь перед вами откроется великолепная панорама Старого Тбилиси. Затем побываем у единственного тбилисского дворца царицы Дареджан.
Полюбуемся видами Мтацминды и прогуляемся по парку Рике. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала и посмотрим на символ города — монумент «Мать-Грузия». Далее пройдём через Инжировое ущелье с его водопадом, мимо серных бань, воспетых Пушкиным и Дюма, к мосту Любви, где можно загадать желание. На площади Мейдан вы увидите знаменитый кукольный театр Резо Габриадзе и мост Мира.
Во второй половине дня вас ждёт поездка в Мцхету — древнюю столицу и духовный центр страны. Посетим собор Светицховели и поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается вид на слияние Куры и Арагви и панораму Мцхеты. Здесь же растёт «Дерево желаний» – вы сможете помечтать о сокровенном. После традиционного грузинского обеда национальными блюдами под бокал вина вернёмся в Тбилиси.
Кахетия: Телави, музей-усадьба Чавчавадзе, прогулка по Сигнахи
После завтрака отправимся в Кахетию (экскурсия продолжительностью 10 часов). Через живописный Гомборский перевал доберёмся до Телави — родины героя фильма «Мимино». Посмотрим на царскую крепость Батонисцихе и тот самый 900-летний платан, который стал кинематографическим символом города. Затем посетим музей-усадьбу Чавчавадзе. Вы узнаете о знаменитом генерале и о семье, в которой выросла супруга А. С. Грибоедова. В саду можно будет загадать желание у особенного дерева.
После обеда в одном из традиционных ресторанов (за доплату) вас ждёт дегустация вин и чачи в винном марани и прогулка по уютному Сигнахи — городу любви. Здесь вы познакомитесь с крепостью Ираклия II и узнаете об уникальной грузинской винной культуре, кувшинах квеври и традициях застолий. Вечером вернёмся в Тбилиси.
Переезд в Батуми, экскурсия по городу
В 7:20 — трансфер на вокзал, в 8:00 — поезд в Батуми. Прибудем в 13:20, и у вас будет время отдохнуть в отеле после размещения. В 16:00–17:00 начнётся обзорная экскурсия по городу (5 часов). Вы познакомитесь с его старой частью, прогуляетесь по мощёным улицам. Мы посетим площади Европы, Театральную и Пьяцца, вы узнаете, чем интересен турецкий квартал с мечетью Орта Джами. На главной улице — Руставели — сможете оценить сочетание старинной и современной архитектуры.
Затем пройдём вдоль набережной, заглянем в японский сад и посмотрим шоу поющих фонтанов. Финальной точкой маршрута станет впечатляющая подвижная скульптура «Али и Нино», символ любви и Батуми. Вечером — ужин в одном из лучших ресторанов (за доплату).
Горная Аджария, приём у местной семьи с обедом, танцами и фотосессией
После завтрака отправимся в горную часть Аджарии (продолжительность поездки — 8–9 часов). Вас ждут реликтовые леса, скалистые ущелья, слияние горных рек Чорохи и Аджарисцкали и арочные мосты времён царицы Тамары. Вы увидите 48-метровый водопад Махунцети и прогуляетесь по национальному парку «Мачахела», где расположены водопад Чхутунети и смотровые площадки с потрясающими видами.
Кульминацией дня станет участие в национальном шоу на открытом воздухе. Вас примет радушная аджарская семья: за вкусным обедом с вином и чачей вы увидите и даже поучаствуете в традиционных танцах и пофотографируетесь в национальных костюмах. Вечером — возвращение в Батуми.
Переезд в Тбилиси, завершение тура
Рано утром — завтрак в ланч-боксах, трансфер на вокзал в 6:30.
В 7:30 — отправление в Тбилиси, прибытие в 12:25. Далее — трансфер в аэропорт. Рекомендуем планировать вылет не ранее 16:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$610
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, указанные обеды и дегустации
- Все трансферы по маршруту
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты по маршруту
- Услуги профессионального гида
- Ж/д билеты Тбилиси - Батуми - Тбилиси
- Билет на фуникулёр до крепости Нарикала
- Мастер-класс по аджарским танцам
- Аджарское национальное шоу в горах
- Фотосессия в национальных костюмах
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Ужины, обеды вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - $180