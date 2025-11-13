Мои заказы

От Тбилиси до Батуми с национальным шоу, фотосессией в костюмах и традиционными обедами

Поучиться танцевать аджарские танцы, продегустировать чачу и вино и погулять по атмосферным городам
Приглашаем в яркое путешествие по Грузии, где каждый день — это новое открытие! Вы исследуете Старый Тбилиси и подниметесь на фуникулёре к крепости Нарикала. Прогуляетесь по Мцхете и осмотрите знаменитые


монастыри.

Мы проедем через живописный Гомборский перевал в солнечную Кахетию, где пройдёмся по Телави и винтовым улочкам Сигнахи. Здесь же вас ждёт погружение в грузинскую винную культуру и традиции застолий. В Батуми вы увидите знаменитую статую Али и Нино, услышите шёпот волн и поющих фонтанов.

А в горах Аджарии вас примет местная семья: за вкусным обедом с вином и чачей вы насладитесь традиционными танцами и сможете сами им поучиться. Эта поездка — настоящая палитра вкусов, пейзажей и эмоций!

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для посещения храмов желательно иметь платок или шарф, чтобы покрыть голову, также комфортную, соответствующую таким мероприятиям форму одежды. Также нужны удобная обувь, одежда по погоде и сезону.

Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.

Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся в аэропорту и едем в отель. После заселения — свободное время для отдыха или самостоятельных прогулок.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Достопримечательности Тбилиси и Мцхеты

После завтрака начнётся насыщенный экскурсионный день (продолжительность — 7–8 часов). В сопровождении гида вы отправитесь к памятнику основателю города — царю Вахтангу Горгасали — и к храму Метехи, возвышающемуся на скале. Здесь перед вами откроется великолепная панорама Старого Тбилиси. Затем побываем у единственного тбилисского дворца царицы Дареджан.

Полюбуемся видами Мтацминды и прогуляемся по парку Рике. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала и посмотрим на символ города — монумент «Мать-Грузия». Далее пройдём через Инжировое ущелье с его водопадом, мимо серных бань, воспетых Пушкиным и Дюма, к мосту Любви, где можно загадать желание. На площади Мейдан вы увидите знаменитый кукольный театр Резо Габриадзе и мост Мира.

Во второй половине дня вас ждёт поездка в Мцхету — древнюю столицу и духовный центр страны. Посетим собор Светицховели и поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается вид на слияние Куры и Арагви и панораму Мцхеты. Здесь же растёт «Дерево желаний» – вы сможете помечтать о сокровенном. После традиционного грузинского обеда национальными блюдами под бокал вина вернёмся в Тбилиси.

Достопримечательности Тбилиси и МцхетыДостопримечательности Тбилиси и МцхетыДостопримечательности Тбилиси и МцхетыДостопримечательности Тбилиси и МцхетыДостопримечательности Тбилиси и МцхетыДостопримечательности Тбилиси и МцхетыДостопримечательности Тбилиси и МцхетыДостопримечательности Тбилиси и Мцхеты
3 день

Кахетия: Телави, музей-усадьба Чавчавадзе, прогулка по Сигнахи

После завтрака отправимся в Кахетию (экскурсия продолжительностью 10 часов). Через живописный Гомборский перевал доберёмся до Телави — родины героя фильма «Мимино». Посмотрим на царскую крепость Батонисцихе и тот самый 900-летний платан, который стал кинематографическим символом города. Затем посетим музей-усадьбу Чавчавадзе. Вы узнаете о знаменитом генерале и о семье, в которой выросла супруга А. С. Грибоедова. В саду можно будет загадать желание у особенного дерева.

После обеда в одном из традиционных ресторанов (за доплату) вас ждёт дегустация вин и чачи в винном марани и прогулка по уютному Сигнахи — городу любви. Здесь вы познакомитесь с крепостью Ираклия II и узнаете об уникальной грузинской винной культуре, кувшинах квеври и традициях застолий. Вечером вернёмся в Тбилиси.

Кахетия: Телави, музей-усадьба Чавчавадзе, прогулка по СигнахиКахетия: Телави, музей-усадьба Чавчавадзе, прогулка по СигнахиКахетия: Телави, музей-усадьба Чавчавадзе, прогулка по СигнахиКахетия: Телави, музей-усадьба Чавчавадзе, прогулка по СигнахиКахетия: Телави, музей-усадьба Чавчавадзе, прогулка по СигнахиКахетия: Телави, музей-усадьба Чавчавадзе, прогулка по СигнахиКахетия: Телави, музей-усадьба Чавчавадзе, прогулка по СигнахиКахетия: Телави, музей-усадьба Чавчавадзе, прогулка по Сигнахи
4 день

Переезд в Батуми, экскурсия по городу

В 7:20 — трансфер на вокзал, в 8:00 — поезд в Батуми. Прибудем в 13:20, и у вас будет время отдохнуть в отеле после размещения. В 16:00–17:00 начнётся обзорная экскурсия по городу (5 часов). Вы познакомитесь с его старой частью, прогуляетесь по мощёным улицам. Мы посетим площади Европы, Театральную и Пьяцца, вы узнаете, чем интересен турецкий квартал с мечетью Орта Джами. На главной улице — Руставели — сможете оценить сочетание старинной и современной архитектуры.

Затем пройдём вдоль набережной, заглянем в японский сад и посмотрим шоу поющих фонтанов. Финальной точкой маршрута станет впечатляющая подвижная скульптура «Али и Нино», символ любви и Батуми. Вечером — ужин в одном из лучших ресторанов (за доплату).

Переезд в Батуми, экскурсия по городуПереезд в Батуми, экскурсия по городуПереезд в Батуми, экскурсия по городуПереезд в Батуми, экскурсия по городуПереезд в Батуми, экскурсия по городуПереезд в Батуми, экскурсия по городу
5 день

Горная Аджария, приём у местной семьи с обедом, танцами и фотосессией

После завтрака отправимся в горную часть Аджарии (продолжительность поездки — 8–9 часов). Вас ждут реликтовые леса, скалистые ущелья, слияние горных рек Чорохи и Аджарисцкали и арочные мосты времён царицы Тамары. Вы увидите 48-метровый водопад Махунцети и прогуляетесь по национальному парку «Мачахела», где расположены водопад Чхутунети и смотровые площадки с потрясающими видами.

Кульминацией дня станет участие в национальном шоу на открытом воздухе. Вас примет радушная аджарская семья: за вкусным обедом с вином и чачей вы увидите и даже поучаствуете в традиционных танцах и пофотографируетесь в национальных костюмах. Вечером — возвращение в Батуми.

Горная Аджария, приём у местной семьи с обедом, танцами и фотосессиейГорная Аджария, приём у местной семьи с обедом, танцами и фотосессиейГорная Аджария, приём у местной семьи с обедом, танцами и фотосессиейГорная Аджария, приём у местной семьи с обедом, танцами и фотосессиейГорная Аджария, приём у местной семьи с обедом, танцами и фотосессией
6 день

Переезд в Тбилиси, завершение тура

Рано утром — завтрак в ланч-боксах, трансфер на вокзал в 6:30.

В 7:30 — отправление в Тбилиси, прибытие в 12:25. Далее — трансфер в аэропорт. Рекомендуем планировать вылет не ранее 16:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$610
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, указанные обеды и дегустации
  • Все трансферы по маршруту
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты по маршруту
  • Услуги профессионального гида
  • Ж/д билеты Тбилиси - Батуми - Тбилиси
  • Билет на фуникулёр до крепости Нарикала
  • Мастер-класс по аджарским танцам
  • Аджарское национальное шоу в горах
  • Фотосессия в национальных костюмах
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Ужины, обеды вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - $180
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи по договорённости
Завершение: Тбилиси, аэропорт, после 12:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 768 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных


турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

