Приглашаем в яркое путешествие по Грузии, где каждый день — это новое открытие! Вы исследуете Старый Тбилиси и подниметесь на фуникулёре к крепости Нарикала. Прогуляетесь по Мцхете и осмотрите знаменитые

монастыри. Мы проедем через живописный Гомборский перевал в солнечную Кахетию, где пройдёмся по Телави и винтовым улочкам Сигнахи. Здесь же вас ждёт погружение в грузинскую винную культуру и традиции застолий. В Батуми вы увидите знаменитую статую Али и Нино, услышите шёпот волн и поющих фонтанов. А в горах Аджарии вас примет местная семья: за вкусным обедом с вином и чачей вы насладитесь традиционными танцами и сможете сами им поучиться. Эта поездка — настоящая палитра вкусов, пейзажей и эмоций!

Описание тура

Организационные детали

Для посещения храмов желательно иметь платок или шарф, чтобы покрыть голову, также комфортную, соответствующую таким мероприятиям форму одежды. Также нужны удобная обувь, одежда по погоде и сезону.

Если вы путешествуете один, уточняйте про подселение у организатора: если подселения нет, нужно доплатить за 1-местное размещение.

Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.