Приглашаем на уникально-познавательную экскурсию по средневековому Дубровнику.Легко преодолевая барьеры современного мира, вы перенесётесь в эпоху князей, аристократов, крестьян, рыцарей и ремесленников. Необычные локации, игры, вопросы и ответы помогут открыть тайны

этого интересного города. Заглянем в сакральные места и узнаем, чем занимались горожане и как они жили на узких средневековых улицах с бесчисленными ступеньками и лестницами. Прогулка по главной улице позволит проникнуться её атмосферой. Вместе разгадывая тайны, вы будете собирать исторические «пазлы» Дубровника, чтобы составить полную картину жизни другой эпохи. Главная улица Страдун, Францисканский и Доминиканский монастыри, Кафедральный собор, Княжеский дворец, главная площадь с колокольней, средневековая гавань и крепостные стены - всё это ждёт вас на маршруте. Важное условие: не пользоваться гаджетами во время квеста. Программа интересна взрослым и детям от 6 лет. Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Прогуляться по городу

Мы заглянем в сакральные места города и откроем тайны их возникновения. Я поведую вам, чем раньше занимались горожане и как они жили на этих узких средневековых улицах с бесчисленным количеством ступенек и лестниц, заканчивающихся леденящими душу уголками. И, безусловно, мы прогуляемся по главной улице и проникнемся её атмосферой.

Собрать пазл

Вас ждёт не просто прогулка. Мы будем вместе разгадывать тайны, искать и складывать все исторические «пазлы» этого свободолюбивого города-государства, чтобы составить полную картину жизни другой эпохи. Вам предстоит отгадывать места и собирать баллы, чтобы в финале экскурсии обменять их на приз — одно из сокровищ Дубровника.

Достопримечательности по маршруту

Главная улица Страдун — Францисканский и Доминиканский монастыри — Кафедральный собор — Княжеский дворец — главная площадь с колокольней — средневековая гавань (порт) — крепостные стены (без подъема).

Организационные детали