Приглашаю вас на уникально-познавательную экскурсию по средневековому Дубровнику. Мы с лёгкостью преодолеем барьеры современного мира и перенесёмся в мир князей, аристократов, крестьян, рыцарей и ремесленников. Побываем в необычных локациях и с помощью игр, вопросов и ответов откроем тайны этого интересного города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогуляться по городу

Мы заглянем в сакральные места города и откроем тайны их возникновения. Я поведую вам, чем раньше занимались горожане и как они жили на этих узких средневековых улицах с бесчисленным количеством ступенек и лестниц, заканчивающихся леденящими душу уголками. И, безусловно, мы прогуляемся по главной улице и проникнемся её атмосферой.

Собрать пазл

Вас ждёт не просто прогулка. Мы будем вместе разгадывать тайны, искать и складывать все исторические «пазлы» этого свободолюбивого города-государства, чтобы составить полную картину жизни другой эпохи. Вам предстоит отгадывать места и собирать баллы, чтобы в финале экскурсии обменять их на приз — одно из сокровищ Дубровника.

Достопримечательности по маршруту

Главная улица Страдун — Францисканский и Доминиканский монастыри — Кафедральный собор — Княжеский дворец — главная площадь с колокольней — средневековая гавань (порт) — крепостные стены (без подъема).

Организационные детали