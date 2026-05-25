Погрузитесь в атмосферу средневекового Дубровника на увлекательной квест-экскурсии. Узнайте о жизни князей и ремесленников, разгадывая исторические загадки
Приглашаем на уникально-познавательную экскурсию по средневековому Дубровнику.
Легко преодолевая барьеры современного мира, вы перенесётесь в эпоху князей, аристократов, крестьян, рыцарей и ремесленников. Необычные локации, игры, вопросы и ответы помогут открыть тайны читать дальшеуменьшить
этого интересного города.
Заглянем в сакральные места и узнаем, чем занимались горожане и как они жили на узких средневековых улицах с бесчисленными ступеньками и лестницами. Прогулка по главной улице позволит проникнуться её атмосферой.
Вместе разгадывая тайны, вы будете собирать исторические «пазлы» Дубровника, чтобы составить полную картину жизни другой эпохи.
Главная улица Страдун, Францисканский и Доминиканский монастыри, Кафедральный собор, Княжеский дворец, главная площадь с колокольней, средневековая гавань и крепостные стены - всё это ждёт вас на маршруте. Важное условие: не пользоваться гаджетами во время квеста. Программа интересна взрослым и детям от 6 лет. Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Мы заглянем в сакральные места города и откроем тайны их возникновения. Я поведую вам, чем раньше занимались горожане и как они жили на этих узких средневековых улицах с бесчисленным количеством ступенек и лестниц, заканчивающихся леденящими душу уголками. И, безусловно, мы прогуляемся по главной улице и проникнемся её атмосферой.
Собрать пазл
Вас ждёт не просто прогулка. Мы будем вместе разгадывать тайны, искать и складывать все исторические «пазлы» этого свободолюбивого города-государства, чтобы составить полную картину жизни другой эпохи. Вам предстоит отгадывать места и собирать баллы, чтобы в финале экскурсии обменять их на приз — одно из сокровищ Дубровника.
Достопримечательности по маршруту
Главная улица Страдун — Францисканский и Доминиканский монастыри — Кафедральный собор — Княжеский дворец — главная площадь с колокольней — средневековая гавань (порт) — крепостные стены (без подъема).
Организационные детали
Важное условие: вы не должны пользоваться телефонами, планшетами и другими гаджетами во время прохождения квеста
Продолжительность экскурсии зависит от количества участников, смекалки, быстроты передвижения и погодных условий
Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет. При заказе укажите, пожалуйста, возраст участников.
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У города-крепости "Pile", у входа в ресторан" Наутика"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1707 туристов
Я лицензированный гид по Хорватии. Родилась и выросла в России, получила два высших гуманитарных образования, которые помогают мне быть разносторонним и профессиональным гидом и переводчиком. Оказавшись в Дубровнике, влюбилась в читать дальшеуменьшить
это сказочное место, и теперь оно навсегда в моём сердце.
За то время, что я здесь прожила, я побывала практически в каждом укромном уголке города. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями. До скорой встречи в Дубровнике!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр, большое спасибо за ваш отзыв! Мне было невероятно приятно провести этот день вместе с вами и раскрыть тайны Старого читать дальшеуменьшить
города. Экскурсия-квест — это всегда живой узор, который складывается уникально для каждого гостя. Я счастлива, что программа оставила у вас такие яркие, тёплые и насыщенные впечатления, а финальный артефакт принёс искреннюю радость. Пусть эта средневековая сказка Дубровника согревает вас ещё очень долго! Буду рада новым встречам на моих авторских маршрутах и ретритах. С любовью, Елена.
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Г
Гала
Прекрасно организованная экскурсия, с передачей энциклопедических знаний в форме увлекательного рассказа, где было место юмору и шуткам - как разговор с давнишней приятельницей. Увлекательно, без напряга, с сюрпризами - вообщем нам очень понравилось и рекомендуем Елену всем!
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Владилена
Экскурсия очень понравилась своей информативностью и эмоциональностью Елены. Плюс в том, что исторические факты легко запоминались в результате интерактивного квеста. Спасибо Елене за классную идею подачи сложного материала. Всем рекомендуем👍
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Ю
Юрий
Прекрасная экскурсия, во время которой можно вспомнить, для чего в голове мозг, а после которой там же остается достаточно брльшое количество интересных фактов.
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