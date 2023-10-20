Оказаться в средневековье, погулять по таинственному городу и пройти увлекательный квест
Мы с лёгкостью преодолеем барьеры современного мира и перенесёмся в мир князей, аристократов, крестьян, рыцарей и ремесленников.
Побываем в необычных локациях и с помощью игр, вопросов и ответов откроем тайны этого интересного города.
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Описание
Что вас ожидает
Прогуляться по городу
Мы заглянем в сакральные места города и откроем тайны их возникновения. Я поведую вам, чем раньше занимались горожане и как они жили на этих узких средневековых улицах с бесчисленным количеством ступенек и лестниц, заканчивающихся леденящими душу уголками. И, безусловно, мы прогуляемся по главной улице и проникнемся её атмосферой.
Собрать пазл
Вас ждёт не просто прогулка. Мы будем вместе разгадывать тайны, искать и складывать все исторические «пазлы» этого свободолюбивого города-государства, чтобы составить полную картину жизни другой эпохи. Вам предстоит отгадывать места и собирать баллы, чтобы в финале экскурсии обменять их на приз — одно из сокровищ Дубровника.
Достопримечательности по маршруту
Главная улица Страдун — Францисканский и Доминиканский монастыри — Кафедральный собор — Княжеский дворец — главная площадь с колокольней — средневековая гавань (порт) — крепостные стены (без подъема).
Организационные детали
- Важное условие: вы не должны пользоваться телефонами, планшетами и другими гаджетами во время прохождения квеста
- Продолжительность экскурсии зависит от количества участников, смекалки, быстроты передвижения и погодных условий
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет. При заказе укажите, пожалуйста, возраст участников.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у города-крепости "Pile", у входа в ресторан" Наутика"
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.