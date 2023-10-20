Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»

Оказаться в средневековье, погулять по таинственному городу и пройти увлекательный квест

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Приглашаю вас на уникально-познавательную экскурсию по средневековому Дубровнику.

Мы с лёгкостью преодолеем барьеры современного мира и перенесёмся в мир князей, аристократов, крестьян, рыцарей и ремесленников.

Побываем в необычных локациях и с помощью игр, вопросов и ответов откроем тайны этого интересного города.
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
Ближайшие даты:
20
окт
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23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогуляться по городу

Мы заглянем в сакральные места города и откроем тайны их возникновения. Я поведую вам, чем раньше занимались горожане и как они жили на этих узких средневековых улицах с бесчисленным количеством ступенек и лестниц, заканчивающихся леденящими душу уголками. И, безусловно, мы прогуляемся по главной улице и проникнемся её атмосферой.

Собрать пазл

Вас ждёт не просто прогулка. Мы будем вместе разгадывать тайны, искать и складывать все исторические «пазлы» этого свободолюбивого города-государства, чтобы составить полную картину жизни другой эпохи. Вам предстоит отгадывать места и собирать баллы, чтобы в финале экскурсии обменять их на приз — одно из сокровищ Дубровника.

Достопримечательности по маршруту

Главная улица Страдун — Францисканский и Доминиканский монастыри — Кафедральный собор — Княжеский дворец — главная площадь с колокольней — средневековая гавань (порт) — крепостные стены (без подъема).

Организационные детали

  • Важное условие: вы не должны пользоваться телефонами, планшетами и другими гаджетами во время прохождения квеста
  • Продолжительность экскурсии зависит от количества участников, смекалки, быстроты передвижения и погодных условий
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет. При заказе укажите, пожалуйста, возраст участников.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у города-крепости "Pile", у входа в ресторан" Наутика"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
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