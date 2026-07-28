Откуда в Дубровнике сфинкс? А некроманты? Что насчёт ведьм и масонов? Кому здесь молились во время чумы? Дубровник полон тайн и мистических историй, которые откроются не каждому.
Чтобы в них погрузиться, мы пройдём необычным маршрутом: на пути будут крепость Ловренац и монастырь Данче, а ещё — проклятый дом, старые кладбища и бухта, где живут волшебные существа.
Чтобы в них погрузиться, мы пройдём необычным маршрутом: на пути будут крепость Ловренац и монастырь Данче, а ещё — проклятый дом, старые кладбища и бухта, где живут волшебные существа.
Описание экскурсии
- Бухта Колорина. Расскажу, какие волшебные существа здесь живут
- Район с проклятой улицей. Вы узнаете, как оригинально проклясть соседку
- Крепость Ловренац. Выясним, в качестве каких неожиданных и полезных объектов она выступала, кроме обороны Дубровника
- Парк «Градац». Обсудим, что за странная стена его огораживает
- Монастырь Данче, его история, традиции и сокровища
- Дорога Наполеона и посещение сада летнего дворца
- Ренессансный летний дворец — гнездо политических интриг
- Старое католическое кладбище и интересные судьбы его обитателей
- Старое православное кладбище. Вы узнаете, где собирались местные некроманты
- Вилла масона, рядом с которой можно выпить кофе и попробовать дубровницкие десерты
Обсудим:
- какие тайны скрывают исторические места Дубровника
- какими мистическими практиками занимались его жители
- устраивалась ли здесь охота на ведьм
- что за архитектор смог возмутить спокойствие всего города
- как в Дубровнике казнили и боролись с чумой
- какие интересные традиции существовали у дубровницких капитанов
И многое другое!
Организационные детали
Возрастное ограничение 16+
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Брсалье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 684 туристов
Я — профессиональный лицензированный гид и соавтор путеводителя «Хорватия» из серии «Оранжевый гид». Автор русского перевода и озвучания аудиогида «Dubrovnik in a nutshell». Специализируюсь на оригинальных индивидуальных экскурсиях — как
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