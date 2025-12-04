Индивидуальная
до 10 чел.
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:30
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дубровник - обзорная экскурсия
Пешеходная экскурсия по Дубровнику познакомит вас с историей, религией и гастрономией города. Узнайте о крепостных стенах и средневековых улочках
Начало: около ворот Старого города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€133 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 декабря 2025Отличная прогулка, остались довольна, Наталья хороший гид
- DDenis16 ноября 2025Так получилось, что Наталье экстренно пришлось перенести экскурсию на несколько часов вперёд. Мы бы готовы были бы просто договориться о
- ННаталья1 ноября 2025Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
Елена отличный специалист. Очень артистичная и с невероятной подачей все рассказывает. До начала экскурсии я отправила
- ААнна28 октября 2025Прошла замечательная экскурсия с Еленой! Мы в восторге! Очень познавательная экскурсия для знакомства с городом. Одназначно рекомендуем. Отличная подача материала, не скучно!
- ЯЯна24 сентября 2025Экскурсия понравилась! Было интересно слушать Елену. Очень приятно, что Елена по собственной инициативе сделала нам несколько общих фотографий в улочках Дубровника. Единственное, что можно было бы подкорректировать, это заложить время на дополнительные вопросы экскурсоводу:)
- ЗЗбигнев23 сентября 2025Очень познавательно и интересно. Наталья очень хороший рассказчик с потрясающим знанием материала. Два часа пролетели не заметно. Хорошо продуман маршрут, и даже не земечаеш толп туристов вокруг.
- ВВиктор14 сентября 2025Елена замечательный гид - глубоко знающий, эмоциональный, дружелюбный и очень любящий Дубровник и Хорватию. Я и мои друзья получили большое удовольствие от нашей экскурсии по Дубровнику.
Очень рекомендуем Елену всем гостям этого удивительного, незабываемого города.
- ТТатьяна13 сентября 2025Отличная экскурсия! Огромное спасибо Наталье!
- ИИрина10 сентября 2025Очень понравились пунктуальность Натальи, её коммуникабельность, умение вести диалог и доброжелательность. Рекомендуем🫶
- AAnatoly4 сентября 2025Интересно, познавательно, увлекательно и просто прекрасно
- OOleg2 сентября 2025Благодарим за экскурсию!
- ННаталья30 августа 2025Прогулка по Дубровнику с Еленой очень понравилась.
- IInna29 августа 2025Отличная экскурсия и для детей и для взрослых! Мы очень довольны!
- KKristina24 августа 2025Экскурсия с Еленой была очень интересная и познавательная. Елена делилась с нами не только знаниями, но и любовью к Дубровнику❤️
- ААлександра21 августа 2025Отличная обзорная экскурсия от человека, который влюблен в Дубровник.
- ЛЛеонид18 августа 2025Хорошая информационная экскурсия
- ООлексій17 августа 2025Всё было замечательно.
Гид превзошел все наши ожидания.
- ВВиталий13 августа 2025Было очень интересно, кому интересно история - можем только посоветовать.
- ЛЛариса7 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Елена много рассказывала интересных исторических фактов. Она прекрасно владеет материалом. И хотя было очень жарко, время пролетело
- ННаталья26 июля 2025Наталия очень грамотный гид, много знает о городе и стране в целом. Плюс, очень приятная в общении. Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубровнике
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в декабре 2025
Сейчас в Дубровнике в категории "Необычные дома" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 150. Туристы уже оставили гидам 237 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубровнике (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Необычные дома», 237 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль