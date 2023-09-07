3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек

Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»

Описание
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Ответы на вопросы
Идеальное путешествие для первого знакомства со страной! Вы увидите все главные достопримечательности самого популярного туристического маршрута в северной части Индии. Посетите 3 города в 3 штатах: Дели, Джайпур и Агру.

Прокатитесь на рикше и на слонах, попробуете блюда национальной кухни и встретите рассвет у Тадж-Махала.

С вами будет местный друг — русскоговорящий гид, который расскажет об истории храмов и познакомит с родной культурой. В стоимость входит размещение в 5-звёздочных отелях, возможны и другие варианты на ваш выбор.
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
3 главных города Индии только для вас: индивидуальный тур в группе до 4 человек
Ближайшие даты:
7
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сен
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми и самостоятельное бронирование другого отеля.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Дели и катание на рикше

Встретим вас в аэропорту с написанным вашим именем на табличке до 7:30 и отвезём в отель. Возможно обсудить другое место встречи.

После размещения и отдыха вы встретитесь с гидом и отправитесь на обзорную экскурсию по мегаполису Дели. Увидите самую большую мечеть Индии – Джама Масджид. Прокатитесь на рикше по узким улочкам. Посетите гробницу Хумаюна, осмотрите снаружи Дом Президента и Дом Парламента. Сделаете эффектные фотографии на фоне Ворот Индии и сикхского храма Бангла Сахиб. И ещё одна локация на сегодня – самая высокая кирпичная башня Кутб-Минар. На обед заедем в ресторан национальной кухни.

Вечером вернёмся в отель.

Достопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикше
2 день

Агра

После завтрака выезжаем из отеля и направляемся в Агру. В пути около 3 часов. Заселимся в отель и отправимся знакомиться с городом. Посетим форт, построенный императорами Великих Моголов, полюбуемся его дворцами. Заглянем в мавзолей Итимад-Уд-Даула, возведённый императрицей Нур Джахан в знак уважения к её отцу. Прогуляемся по «Саду лунного света» на берегу реки Ямуна, откуда сможем насладиться видом на знаменитый Тадж-Махал.

Вечером вернёмся в отель.

АграАграАграАграАграАгра
3 день

Тадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в Джайпур

Встанем пораньше, чтобы посетить Тадж-Махал на рассвете и узнать историю любви императора Шах-Джахана. Затем вернёмся в отель на завтрак.

Сегодня переедем в Джайпур. Остановимся по дороге в городе-призраке Фатехпур-Сикри, построенном как дань уважения суфийскому святому шейху Салиму Чисти, предсказавшему рождение наследника. Увидим один из старейших ступенчатых колодцев Индии — Чанд Баоли. Разместимся в отеле и отдохнём.

Тадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в ДжайпурТадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в ДжайпурТадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в ДжайпурТадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в ДжайпурТадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в ДжайпурТадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в ДжайпурТадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в Джайпур
4 день

Достопримечательности Джайпура и катание на слонах

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по «розовому» Джайпуру. Увидим форт-крепость Амбер, дворец на воде Джал-Махал, посетим обсерваторию, где находятся самые большие солнечные часы. Впечатлимся Дворцом Ветров Хава-Махал, который был построен для дам из гарема Раджпута. Покатаемся на слонах и остановимся на обед в ресторане национальной кухни.

Во второй половине дня отправимся в Городской дворец и музей при нём, чтобы получше разобраться в архитектуре Моголов и индуизма и посмотреть на коллекцию картин и традиционные костюмы. Вечером посетим один из изысканных храмов — Бирла или Лакшми-Нараян.

Достопримечательности Джайпура и катание на слонахДостопримечательности Джайпура и катание на слонахДостопримечательности Джайпура и катание на слонахДостопримечательности Джайпура и катание на слонахДостопримечательности Джайпура и катание на слонахДостопримечательности Джайпура и катание на слонахДостопримечательности Джайпура и катание на слонах
5 день

Горный храм и возвращение в Дели

После завтрака посетим храм в окружении горных хребтов Аравали — Галтаджи. Здесь же можно встретить любопытных обезьян.

Затем вернёмся в Дели, проводим вас в аэропорт ко времени вашего рейса.

Горный храм и возвращение в ДелиГорный храм и возвращение в ДелиГорный храм и возвращение в ДелиГорный храм и возвращение в Дели

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт имени Индиры Ганди в Дели, до 7:30
Завершение: Аэропорт имени Индиры Ганди в Дели, проводим вас ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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