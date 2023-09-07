Встретим вас в аэропорту с написанным вашим именем на табличке до 7:30 и отвезём в отель. Возможно обсудить другое место встречи.

После размещения и отдыха вы встретитесь с гидом и отправитесь на обзорную экскурсию по мегаполису Дели. Увидите самую большую мечеть Индии – Джама Масджид. Прокатитесь на рикше по узким улочкам. Посетите гробницу Хумаюна, осмотрите снаружи Дом Президента и Дом Парламента. Сделаете эффектные фотографии на фоне Ворот Индии и сикхского храма Бангла Сахиб. И ещё одна локация на сегодня – самая высокая кирпичная башня Кутб-Минар. На обед заедем в ресторан национальной кухни.

Вечером вернёмся в отель.