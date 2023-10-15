Встречаемся и едем в отель, где после размещения у вас будет время на самостоятельный завтрак и отдых. В 10:30 решим организационные вопросы: обмен денег, покупка сим-карт при необходимости, — и обсудим предстоящее путешествие. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели.

Вы прокатитесь на велорикшах по старой части города: увидите древние улицы и самый большой в Дели рынок в районе Чандни Чоук. Посмотрите на мечеть Джама-Масджид из красного песчаника и белого мрамора и императорскую крепость — Красный форт. Затем побываем в построенном британцами колониальном центре с широкими проспектами, зданиями Парламента и дворца Президента и мемориальной аркой «Ворота Индии».

Посетим сикхский храм со священным прудом и столовой, в которой любой посетитель может получить бесплатный обед. Увидим колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат, древний ступенчатый колодец и красивый храм-дворец Акчардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса. Ночь в отеле Дели.