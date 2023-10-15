Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо

Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках

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Приглашаем погрузиться с нами в индийский колорит и узнать историю страны и современный уклад.

Вас ждут знаменитая кухня и аутентичные церемонии, мастер-классы и знакомство с уникальной культурой.

Мы побываем в сказочном «Розовом городе» Джайпуре с его дворцами, яркими базарами и весёлой музыкой и в контрастном Дели. Прогуляемся по уютной Орчхе и деревне Кхаджурахо.

Вы увидите самые известные достопримечательности — Тадж-Махал и Красный форт в Агре — и посмотрите на древние храмы Камасутры, Гурдвара сикхов, Обезьян.
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Ближайшие даты:
15
окт
1
ноя
24
дек
30
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8-10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Дели

Встречаемся и едем в отель, где после размещения у вас будет время на самостоятельный завтрак и отдых. В 10:30 решим организационные вопросы: обмен денег, покупка сим-карт при необходимости, — и обсудим предстоящее путешествие. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели.

Вы прокатитесь на велорикшах по старой части города: увидите древние улицы и самый большой в Дели рынок в районе Чандни Чоук. Посмотрите на мечеть Джама-Масджид из красного песчаника и белого мрамора и императорскую крепость — Красный форт. Затем побываем в построенном британцами колониальном центре с широкими проспектами, зданиями Парламента и дворца Президента и мемориальной аркой «Ворота Индии».

Посетим сикхский храм со священным прудом и столовой, в которой любой посетитель может получить бесплатный обед. Увидим колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат, древний ступенчатый колодец и красивый храм-дворец Акчардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса. Ночь в отеле Дели.

Обзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по ДелиОбзорная экскурсия по Дели
2 день

Переезд в Джайпур, знакомство с городом

После завтрака едем в Джайпур — столицу самого нарядного, разноцветного и гостеприимного штата Раджастхан (в пути — около 5 часов). Понаблюдаем за сменой пейзажей за окном, сделаем несколько остановок, чтобы выпить чай/кофе, гид расскажет много интересного о жизни страны.

По прибытии посетим городской дворец, в котором и сегодня проживает семья раджи. Прогуляемся пешком или прокатимся на велорикше по улицам «Розового города», как из-за цвета камня, использованного при строительстве, называют Джайпур. Вы посмотрите на древние строения и оживлённые базары, снующие туда-сюда рикши и прочувствуете необычный повседневный местный ритм. Сделаем кофе-паузу напротив знаменитого фасада Дворца ветров, построенного для гарема, в котором множество окон создают особую систему вентиляции, из-за чего внутри всегда прохладно.

А вечером вас ждёт ужин в ресторане с музыкальным сопровождением и танцевальной программой. Ночь в отеле в Джайпуре.

Переезд в Джайпур, знакомство с городомПереезд в Джайпур, знакомство с городомПереезд в Джайпур, знакомство с городомПереезд в Джайпур, знакомство с городом
3 день

Форт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в Агру

Сегодня отправляемся за город, к форту Амбер — красивому дворцовому комплексу, который создавался около 200 лет. Форт встретит нас неприступными крепостными стенами, а внутри откроется целый мир с дворцом махараджи, гаремом, древними арками, мозаикой и фонтанами. Поднимемся мы к нему на слонах, а если повезёт, в окрестностях Амбера найдём факира с коброй и уличных музыкантов или кукольников (за фото факир ожидает чаевые).

На обратном пути в Джайпур остановимся у живописного озера: прогуляемся по набережной и посмотрим на дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде. По приезде в город посетим паломнический храм Галтаджи или храм Обезьян, на территории которого обитает множество этих животных. Также заглянем в редкий для Индии храм Солнца.

Затем поедем в Агру (переезд — 5-6 часов). По дороге побываем у необычного разноцветного храма и пообедаем в кафе. Вечером, по прибытии, если будут время и желание, вы сможете посмотреть танцевальное представление «Калакрити», рассказывающее историю любви и создания Тадж-Махала (за доплату). Ночь в отеле в Агре.

Форт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в АгруФорт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в АгруФорт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в АгруФорт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в АгруФорт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в Агру
4 день

Исторические жемчужины Агры, переезд в Орчху

В этот день прогуляемся по Агре. Конечно, посетим гордость и любовь индийцев, 8-ое чудо света — Тадж-Махал. Посмотрим на Красный форт Агры, являющийся местом событий в одной из книг про Шерлока Холмса. Заглянем в демонстрационную мастерскую по мрамору, где вы познакомитесь с технологией создания инкрустаций Тадж-Махала. Затем на поезде-экспрессе отправимся в Орчху, где по приезде разместимся в отеле и отдохнём.

Исторические жемчужины Агры, переезд в ОрчхуИсторические жемчужины Агры, переезд в ОрчхуИсторические жемчужины Агры, переезд в ОрчхуИсторические жемчужины Агры, переезд в Орчху
5 день

Достопримечательности Орчхи, храмы и деревня Кхаджурахо, мастер-классы

Сегодня вы познакомитесь с самыми красивыми достопримечательностями Орчхи, когда-то бывшей столицы княжества Бунделкханд и центра жизни региона, а сегодня спокойного и атмосферного городка. Вокруг него сохранились дворцы, храмы, кенотафы и другие интересные постройки на фоне живописных пейзажей.

После отправляемся в Кхаджурахо (в пути — около 3 часов). Пообедав, посетим знаменитые джайнистские храмы Кхаджурахо — место паломничества джайнов со всей Индии. Затем прогуляемся по старой деревне, где вы увидите обычный будничный вечер индийцев. Заглянем в один из домов: посмотрим на уклад, и вы поучитесь готовить чапати на огне, варить масала-чай и рисовать хной узоры на руках.

Вечером желающие посетят традиционный аюрведический центр, чтобы попробовать массаж с индийскими маслами или другие процедуры (за доплату). Ночь в семейном отеле в Кхаджурахо.

Достопримечательности Орчхи, храмы и деревня Кхаджурахо, мастер-классыДостопримечательности Орчхи, храмы и деревня Кхаджурахо, мастер-классыДостопримечательности Орчхи, храмы и деревня Кхаджурахо, мастер-классыДостопримечательности Орчхи, храмы и деревня Кхаджурахо, мастер-классыДостопримечательности Орчхи, храмы и деревня Кхаджурахо, мастер-классы
6 день

Храмы Кхаджурахо, прогулка по природному парку, переезд в Дели

С утра осмотрим древние храмы Кхаджурахо с мастерски выполненными статуями богов, животных, сценами из жизни и иллюстрациями к Камасутре. Затем погуляем по природному парку с впечатляющим каньоном, по дну которого течёт река. Если повезёт, увидим антилоп и павлинов, обезьян и крокодилов.

После доберёмся до станции «Джанси» и сядем на поезд-экспресс до Дели (в пути — 4,5 часа). Долгую дорогу можно заменить на перелёт самолетом (примерно 1 час, детали и стоимость можно уточнить при бронировании тура). Вечером вы разместитесь в отеле в Дели и отдохнёте.

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7 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт. Самостоятельное выселение из отеля возможно до 11:00.
В зависимости от ваших планов, за доплату можно попросить позднее выселение либо продлить бронь. Также можно продлить тур и посмотреть другие места: например, Золотой храм сикхов в Амритсаре, Ришикеш в предгорьях Гималаев, Мумбаи. Мы будем рады помочь вам с организацией.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса. Ориентируемся на рейс «Аэрофлота» с прибытием в 03:20 или накануне вечером в 19:30
Завершение: Дели, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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