Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Агры - с октября по март. В это время экскурсии проходят в комфортных условиях, что позволяет насладиться историческими достопримечательностями в полной мере. Это идеальный период для культурного погружения и изучения архитектурных шедевров.

Экскурсия в Агру предлагает уникальную возможность увидеть Тадж-Махал - символ любви и архитектурного мастерства. Гид расскажет о его истории и значении. Посещение Красного форта позволит понять стратегическую важность этого сооружения в эпоху Великих Моголов. Включены трансфер и вода, что делает поездку комфортной. Участники также смогут насладиться традиционной индийской кухней. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и расширит ваши знания об Индии

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

В 7:00 выезжаем из Дели

Ваш гид встретит вас рано утром в отеле, и вместе вы отправитесь на комфортабельном автомобиле в Агру, исследуете город и его главные достопримечательности.

10:30 — посещение Тадж-Махала

Продолжительность: 1,5–2 часа

Вы посетите одно из чудес света и визитную карточку Индии — белоснежный мавзолей Тадж-Махал, построенный императором Шах-Джаханом в память о его жене Мумтаз-Махал. Услышите об архитектуре и символике этого выдающегося исторического памятника.

При желании посетим усыпальницу Итимад-уд-Даула, который называют малым Таджем.

12:30 — обед в местном ресторане

Вы попробуете традиционные блюда индийской кухни — карри, наан и другие.

14:00 — посещение Красного форта

Продолжительность: 1–1,5 часа

Рассмотрим впечатляющую архитектуру и выясним стратегическое значение форта в эпоху империи Великих Моголов. Среди главных достопримечательностей — многоярусный дворец Джахангир Махал, здание для приёмов Диван-и-Ам с Павлиним троном и прекрасные сады.

16:00 — отправление в Дели

После экскурсии по Красному форту вы на машине отправитесь обратно в Дели, куда прибудете примерно в 19:00

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на авто Suzuki Dzire, Toyota Etios, Toyota Crysta, бутилированная питьевая вода

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы