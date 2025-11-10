Исследуя чудеса Агры: в Тадж-Махал и Красный форт - из Дели
Путешествие в Агра начинается с комфортного трансфера из Дели. Узнайте о любви и величии в Тадж-Махале и Красном форте, попробуйте индийскую кухню
Экскурсия в Агру предлагает уникальную возможность увидеть Тадж-Махал - символ любви и архитектурного мастерства. Гид расскажет о его истории и значении.
Посещение Красного форта позволит понять стратегическую важность этого сооружения в эпоху Великих Моголов. Включены трансфер и вода, что делает поездку комфортной. Участники также смогут насладиться традиционной индийской кухней. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и расширит ваши знания об Индии
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Посещение Тадж-Махала
🏰 Исследование Красного форта
🍛 Традиционная индийская кухня
🚗 Комфортабельный трансфер
🕰️ Увлекательные исторические факты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Агры - с октября по март. В это время экскурсии проходят в комфортных условиях, что позволяет насладиться историческими достопримечательностями в полной мере. Это идеальный период для культурного погружения и изучения архитектурных шедевров.
Ваш гид встретит вас рано утром в отеле, и вместе вы отправитесь на комфортабельном автомобиле в Агру, исследуете город и его главные достопримечательности.
10:30 — посещение Тадж-Махала
Продолжительность: 1,5–2 часа Вы посетите одно из чудес света и визитную карточку Индии — белоснежный мавзолей Тадж-Махал, построенный императором Шах-Джаханом в память о его жене Мумтаз-Махал. Услышите об архитектуре и символике этого выдающегося исторического памятника. При желании посетим усыпальницу Итимад-уд-Даула, который называют малым Таджем.
12:30 — обед в местном ресторане
Вы попробуете традиционные блюда индийской кухни — карри, наан и другие.
14:00 — посещение Красного форта
Продолжительность: 1–1,5 часа Рассмотрим впечатляющую архитектуру и выясним стратегическое значение форта в эпоху империи Великих Моголов. Среди главных достопримечательностей — многоярусный дворец Джахангир Махал, здание для приёмов Диван-и-Ам с Павлиним троном и прекрасные сады.
16:00 — отправление в Дели
После экскурсии по Красному форту вы на машине отправитесь обратно в Дели, куда прибудете примерно в 19:00
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на авто Suzuki Dzire, Toyota Etios, Toyota Crysta, бутилированная питьевая вода
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в Тадж-Махал — 1300 рупий/чел.
Вход в Красный форт — 600 рупий/чел.
Обед — по меню, чек зависит от ваших предпочтений (мясные блюда дороже вегетарианских)
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тарун — ваша команда гидов в Дели
Меня зовут Тарун, я лицензированный русскоговорящий гид, и моя цель — показать вам всю магию Индии! Я со своей командой раскроем перед вами культуру, историю и очарование этой удивительной страны. читать дальше
Мы стремимся сделать ваше путешествие незабываемым, внимательно прислушиваясь к вашим пожеланиям и создавая атмосферу уюта и безопасности. Вместе мы не только посетим знаменитые достопримечательности, но и откроем для вас скрытые жемчужины, которые делают Индию по-настоящему захватывающей.