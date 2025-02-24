Агра-форт – экскурсии в Дели

Найдено 4 экскурсии в категории «Агра-форт» в Дели на русском языке, цены от $149, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
На машине
12 часов
68 отзывов
Индивидуальная
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 05:00
16 мар в 05:00
от $189 за человека
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
На машине
На поезде
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Начало: Аэропорт Нью-Дели
15 мар в 06:30
16 мар в 06:30
$149 за человека
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Индивидуальная экскурсия по Дели, Агра и Джайпуру. Посетите Тадж-Махал, Красный форт и насладитесь обедом в ресторане Агры
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
15 мар в 05:00
$250 за человека
Исследуя чудеса Агры: в Тадж-Махал и Красный форт - из Дели
На автобусе
7 часов
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Исследуя чудеса Агры: в Тадж-Махал и Красный форт - из Дели
Путешествие в Агра начинается с комфортного трансфера из Дели. Узнайте о любви и величии в Тадж-Махале и Красном форте, попробуйте индийскую кухню
Начало: В вашем отеле в Дели
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, 09:00 и 10:00
Сегодня в 08:00
15 мар в 08:00
$200$210 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 февраля 2025
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Посещали экскурсию с Али 16.02.2025 года. Все было на высшем уровне,очень много где были,но в этот раз просто в восторге (особенно огромная благодарность нашему гиду). Очень информативная и очень интересная по наполняемости экскурсия. Всем рекомендую👍🏻👍🏻👍🏻
    Посещали экскурсию с Али 16.02.2025 года. Все было на высшем уровне,очень много где были,но в этотПосещали экскурсию с Али 16.02.2025 года. Все было на высшем уровне,очень много где были,но в этотПосещали экскурсию с Али 16.02.2025 года. Все было на высшем уровне,очень много где были,но в этот
  • Т
    Тимур
    15 января 2025
    К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
    Очень хорошо организованная экскурсия! Организаторам огромное спасибо! Четко по времени нас забрали из гостиницы, привезли на вокзал, посадили в поезд.
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    Водитель нас сфотографировал и отправил фото, так понимаю организатору. В Агре нас встретили и тоже сфотографировали для отчета) Очень удобная новая машина, комфортно, водитель был очень аккуратен, за это ему огромное спасибо! После экскурсии привезли на вокзал, посадили, опять фото))) в Дели на вокзале встретил тот же водитель, опять фото и фото у гостиницы. Т. е. - абсолютно безопасно. Гид Sunny - отличный гид. Очень хорошо говорил по-русски, очень хорошо знает историю. Все рассказывал подробно и интересно. На все вопросы отвечал с удовольствием. Рассказал не только про Агру и ее достопримечательности, но и об Индии в целом. Тадж-Махал - это впечатляет! Однозначно стоит его посетить! Красный Форт - мы были под большим впечатлением! Ни разу не пожалели, что выбрали именно этого организатора. Всем рекомендую! Да! У нас был обед, в это время заехал руководитель данной организации и ЛИЧНО поинтересовался как и что. Это тоже приятно. Еще раз - СПАСИБО!

  • М
    Мадлен
    6 января 2025
    Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
    Спасибо большое за организацию экскурсии. Все было отлично спланировано в короткий срок, выезжали всегда вовремя, увидели все, что планировали. Особенно хотим отметить водителя, очень аккуратное и профессиональное вождение (для Индии супер важно).
  • А
    Анатолий
    13 декабря 2024
    Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
    Организатор сам провел экскурсию в Агре. Очень познавательно, на все вопросы были даны ответы.
  • E
    Evgeniya
    4 декабря 2024
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Отличная экскурсия, внимательный гид!
    Отличная экскурсия, внимательный гид!
  • A
    Alexander
    30 июля 2024
    Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
    Трехдневное автомобильное путешествие Агра-Джайпур-Дели в июле 2024 г. В целом все очень понравилось и было хорошо организовано. Отдельное спасибо организатору Мохсину,
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    гиду Данишу, и водителю Дипаку. Из плюсов: - интересные экскурсии по знаковым достопримечательностям на русском языке - хороший минивэн Тойота (для пятичасовых переездов очень важно) - прекрасные водительские навыки (индийский трафик это нечто особенное) - отличная рекомендация организатора об отеле в Джайпуре - гид прислушивался к нашим пожеланиям Из минусов: - желательно иметь свободное время (15-30 минут) после посещения достопримечательностей - хотелось бы меньше заезжать в магазины по выбору гида и больше «свободного плавания»

  • А
    Артём
    13 июля 2024
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Нас сопровождал адекватный гид Анис, который не только рассказал занимательные факты про Тадж-Махал, но и показал интересные детали, а также
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    сделал креативные фото. Ввиду языкового барьера, пару раз возникали недопонимания, но они не были критичными. С этим же организатором мы взаимодействовали и по другой экскурсии, и тут снова был типичный «разводящий» момент - нас отвезли в мастерскую, где за баснословные деньги предлагают изделия из мрамора с инкрустацией камнями. Видимо, во все маршруты включены такие моменты, про которые лучше уточнять заранее.

    Нас сопровождал адекватный гид Анис, который не только рассказал занимательные факты про Тадж-Махал, но и показалНас сопровождал адекватный гид Анис, который не только рассказал занимательные факты про Тадж-Махал, но и показалНас сопровождал адекватный гид Анис, который не только рассказал занимательные факты про Тадж-Махал, но и показалНас сопровождал адекватный гид Анис, который не только рассказал занимательные факты про Тадж-Махал, но и показал

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Агра-форт»

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  1. Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
  2. К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
  3. Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
  4. Исследуя чудеса Агры: в Тадж-Махал и Красный форт - из Дели
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  2. Тадж-Махал
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Сколько стоит экскурсия по Дели в марте 2025
Сейчас в Дели в категории "Агра-форт" можно забронировать 4 экскурсии от 149 до 250 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Агра-форт», 72 ⭐ отзыва, цены от $149. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май