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Водитель нас сфотографировал и отправил фото, так понимаю организатору. В Агре нас встретили и тоже сфотографировали для отчета) Очень удобная новая машина, комфортно, водитель был очень аккуратен, за это ему огромное спасибо! После экскурсии привезли на вокзал, посадили, опять фото))) в Дели на вокзале встретил тот же водитель, опять фото и фото у гостиницы. Т. е. - абсолютно безопасно. Гид Sunny - отличный гид. Очень хорошо говорил по-русски, очень хорошо знает историю. Все рассказывал подробно и интересно. На все вопросы отвечал с удовольствием. Рассказал не только про Агру и ее достопримечательности, но и об Индии в целом. Тадж-Махал - это впечатляет! Однозначно стоит его посетить! Красный Форт - мы были под большим впечатлением! Ни разу не пожалели, что выбрали именно этого организатора. Всем рекомендую! Да! У нас был обед, в это время заехал руководитель данной организации и ЛИЧНО поинтересовался как и что. Это тоже приятно. Еще раз - СПАСИБО!