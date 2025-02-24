Индивидуальная
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 05:00
16 мар в 05:00
от $189 за человека
Индивидуальная
К Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе
Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Начало: Аэропорт Нью-Дели
15 мар в 06:30
16 мар в 06:30
$149 за человека
Индивидуальная
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Индивидуальная экскурсия по Дели, Агра и Джайпуру. Посетите Тадж-Махал, Красный форт и насладитесь обедом в ресторане Агры
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
15 мар в 05:00
$250 за человека
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Исследуя чудеса Агры: в Тадж-Махал и Красный форт - из Дели
Путешествие в Агра начинается с комфортного трансфера из Дели. Узнайте о любви и величии в Тадж-Махале и Красном форте, попробуйте индийскую кухню
Начало: В вашем отеле в Дели
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, 09:00 и 10:00
Сегодня в 08:00
15 мар в 08:00
$200
$210 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия24 февраля 2025Посещали экскурсию с Али 16.02.2025 года. Все было на высшем уровне,очень много где были,но в этот раз просто в восторге (особенно огромная благодарность нашему гиду). Очень информативная и очень интересная по наполняемости экскурсия. Всем рекомендую👍🏻👍🏻👍🏻
- ТТимур15 января 2025Очень хорошо организованная экскурсия! Организаторам огромное спасибо! Четко по времени нас забрали из гостиницы, привезли на вокзал, посадили в поезд.
- ММадлен6 января 2025Спасибо большое за организацию экскурсии. Все было отлично спланировано в короткий срок, выезжали всегда вовремя, увидели все, что планировали. Особенно хотим отметить водителя, очень аккуратное и профессиональное вождение (для Индии супер важно).
- ААнатолий13 декабря 2024Организатор сам провел экскурсию в Агре. Очень познавательно, на все вопросы были даны ответы.
- EEvgeniya4 декабря 2024Отличная экскурсия, внимательный гид!
- AAlexander30 июля 2024Трехдневное автомобильное путешествие Агра-Джайпур-Дели в июле 2024 г. В целом все очень понравилось и было хорошо организовано. Отдельное спасибо организатору Мохсину,
- ААртём13 июля 2024Нас сопровождал адекватный гид Анис, который не только рассказал занимательные факты про Тадж-Махал, но и показал интересные детали, а также
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Агра-форт»
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