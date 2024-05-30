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до поезда и посадил на наши места, поэтому нам не нужно было заботиться ни о чем. В поезде кормят, есть кондиционер. В Арге нас встретил гид с водителем и начался мир погружения в сказку. Мы были поражены масштабами и архитектуры и человеческих нравов, на которых эта архитектура и была возведена. Форт впечатлил не меньше, хотя все знают Агру в основном по Тадж-Махалу. Гид Рохит подробно рассказал нам все исторические факты (это не было скучно), помогал с хорошими фото ракурсами. Так же в экскурсию входил обед. Хоть это и было хоть туристическое место для групп, но еда была превосходной и без ограничения. Заехали в местные мануфактуры. Очень понравились сувениры, сделанные по традиционному способу местных мастеров - цены приемлемые. Обратный пусть прошел так же с комфортом и безопасно. Рекомендуем Али и команду как хороших организаторов. Что можно улучшить. Программа коротковата, пришлось убивать время до поезда.