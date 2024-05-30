Экскурсии Дели об истории и архитектуре

Найдено 14 экскурсий в категории «История и архитектура» в Дели на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний мегаполис Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
10 июня в 14:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Два Тадж-Махала за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Два Тадж-Махала за один день в Дели
Погрузитесь в историю двух архитектурных чудес Индии - Тадж-Махала и его младшего брата Бэби Тадж-Махала, в компании опытного гида
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Дели: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Такой разный Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Такой разный Дели: Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам
Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: у вашего отеля или в аэропорту
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
Колониальная архитектура Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Тадж-Махал - реквием в мраморе
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
Дели: 7 храмов - 7 религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: тур из Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: уникальный тур из Дели
Вас ждет погружение в историю и культуру Индии: от заброшенного города Фатехпур-Сикри до величественного Тадж-Махала и Красного форта
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$440 за всё до 2 чел.
Тайны индуизма в Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Неизведанный Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Неизведанный Дели: форт, парки, храмы и мавзолеи в одном туре
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Оценить великий Тадж-Махал, погулять в национальных костюмах и украсить руки узорами мехенди
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $214 за всё до 6 чел.
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Посетить главные места Агры и с комфортом добраться до Джайпура
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$230 за человека
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    30 мая 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала
  • А
    Антон
    12 мая 2024
    Такой разный Дели
    Замечательная экскурсия, Людмила подстроилась под наш темп, рассказала о жизни в Индии, местных деталях. Посетили несколько достопримечательностей, а так же местное кафе с вкусной едой. Было очень приятно общаться и узнать о Дели от местного жителя.
  • Н
    Ника
    10 мая 2024
    Дели: когда главное уже посмотрели
    Спасибо прекрасному грамотному гиду за интересную и познавательную экскурсию! Будем обязательно рекомендовать друзьям)
  • С
    Станислав
    1 мая 2024
    Два Тадж-Махала за один день
    Хариндра, спасибо Вам большое! Это была оч крутая и познавательна экскурсия. Очень френдли и максимум комфорта - ценно 🙏🙏😇
  • П
    Павел
    29 апреля 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель привез на вокзал, довел
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    до поезда и посадил на наши места, поэтому нам не нужно было заботиться ни о чем. В поезде кормят, есть кондиционер. В Арге нас встретил гид с водителем и начался мир погружения в сказку. Мы были поражены масштабами и архитектуры и человеческих нравов, на которых эта архитектура и была возведена. Форт впечатлил не меньше, хотя все знают Агру в основном по Тадж-Махалу. Гид Рохит подробно рассказал нам все исторические факты (это не было скучно), помогал с хорошими фото ракурсами. Так же в экскурсию входил обед. Хоть это и было хоть туристическое место для групп, но еда была превосходной и без ограничения. Заехали в местные мануфактуры. Очень понравились сувениры, сделанные по традиционному способу местных мастеров - цены приемлемые. Обратный пусть прошел так же с комфортом и безопасно. Рекомендуем Али и команду как хороших организаторов. Что можно улучшить. Программа коротковата, пришлось убивать время до поезда.

    Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель
  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Древний мегаполис Дели
    Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой в них. Кроме этого
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    мы катались и на рикше и ходили на обед, разумеется, это экстра. Входные билеты везде минимальные по цене. Очень всем довольны!!!! А еще сервис уровня топ! И вода по маршруту и дверь откроют и все пожелания учтут, да завозили на разные фабрики в конце, но тут из серии кому надо купит, нам было не надо, мы не покупали ничего) Обратно поехали сразу в аэропорт. Спасибо большое за шикарный день!

    Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Такой разный Дели
    Людмила прекрасный организатор и экскурсовод.
  • Е
    Елена
    24 марта 2024
    Дели: когда главное уже посмотрели
    Мы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. Экскурсия была на полдня,гид показал
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    нам несколько храмов, самую древнюю часть столицы и рассказывал об истории города и особенностях религии. В этих частях Дели мало туристов,но посмотреть их тоже можно для интереса. Все достопримечательности находятся недалеко друг от друга,перемещение не занимает много времени,удобно, что организован индивидуальный автомобиль.

    Мы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. ЭкскурсияМы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. ЭкскурсияМы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. Экскурсия
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Колониальная архитектура Дели
    Сегодня Хариндра провел нам экскурсию! Очень обаятельный человек! Прекрасно знает и представляет достопримечательности Дели. Очень ответственно отнесся к организационным вопросам - консультировал нас
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    по вопросам приезда, трансфера, отеля. (Classic Diplomat - достойный отель переночевать 1-2 ночи, рядом с аэропортом). Мы признательны Хариндре за прекрасно проведенное время!

  • А
    Анна
    4 марта 2024
    Тадж-Махал - реквием в мраморе
    Экскурсия была отлично организована от встречи в аэропорту, до окончания. Учтены пожелания по остановкам, все подстраивалось под наше удобство. Экскурсия не перегружена фактами, но достаточно интересная. Спасибо за организацию

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «История и архитектура»

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  1. Древний мегаполис Дели
  2. Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
  3. Два Тадж-Махала за один день
  4. Дели: когда главное уже посмотрели
  5. Такой разный Дели
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
  3. Храм Лотоса
  4. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "История и архитектура" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 115 до 440. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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