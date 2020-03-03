5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чарующий Тадж-Махал
Вы на всю жизнь запомните этот роскошный дворец из белого мрамора, ставший одним из величайших памятников мировой архитектуры. Я расскажу, когда, кем и при каких обстоятельствах он был построен, какие романтические легенды с ним связаны и почему он привлекает путешественников со всего мира. Тадж-Махал — это не просто дворец, а целый архитектурный ансамбль. Вы увидите ведущий к нему чудесный парк с фонтаном и живописными каналами, который служит своеобразным «зеркалом» мавзолея. А еще обязательно исследуете внутреннее убранство дворца, декоративные символы которого я помогу расшифровать.
Загадки Красного форта
Агра знаменита на весь мир не только Тадж-Махалом, но и индо-персидским фортом XI века. Я расскажу, кто такие Великие Моголы, передававшие форт из поколения в поколение, какую роль он играл в разные века и чем знаменит сегодня. А еще — из чего сделаны его мощные стены и резные колонны. Кроме того, вы рассмотрите расположенные на территории форта многоярусные дворцы с огромными залами, красочными росписями и загадочными каменными чашами.