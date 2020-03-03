5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде

Раскрыть тайны одного из самых красивых дворцов мира и погулять по древнему восточному форту

Ali
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Ali – ваш гид
Вы отправитесь в таинственную Агру и увидите две ее главные достопримечательности: белоснежный дворец-мавзолей Тадж-Махал и могучий Красный форт.

Я раскрою удивительную историю этих мест и сделаю все, чтобы вы ощутили себя желанными гостями в незнакомом городе.
$125 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Продолжительность 13 часов
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде

Что вас ожидает

Чарующий Тадж-Махал
Вы на всю жизнь запомните этот роскошный дворец из белого мрамора, ставший одним из величайших памятников мировой архитектуры. Я расскажу, когда, кем и при каких обстоятельствах он был построен, какие романтические легенды с ним связаны и почему он привлекает путешественников со всего мира. Тадж-Махал — это не просто дворец, а целый архитектурный ансамбль. Вы увидите ведущий к нему чудесный парк с фонтаном и живописными каналами, который служит своеобразным «зеркалом» мавзолея. А еще обязательно исследуете внутреннее убранство дворца, декоративные символы которого я помогу расшифровать.

Загадки Красного форта
Агра знаменита на весь мир не только Тадж-Махалом, но и индо-персидским фортом XI века. Я расскажу, кто такие Великие Моголы, передававшие форт из поколения в поколение, какую роль он играл в разные века и чем знаменит сегодня. А еще — из чего сделаны его мощные стены и резные колонны. Кроме того, вы рассмотрите расположенные на территории форта многоярусные дворцы с огромными залами, красочными росписями и загадочными каменными чашами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из вашего отеля до вокзала в Дели (туда-обратно), машина с кондиционером в Агре, билеты на комфортабельный скоростной поезд Гатиман Экспресс (туда-обратно), завтрак и ужин в поезде.
  • Время в пути из Дели в Агру — 90 минут.
  • Входные билеты, еда и напитки не включены в стоимость: Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий с человека, Агра-форт — 600 рупий с человека; комплексный обед — 500-700 рупий с человека.
  • При оплате банковской картой скидка 50 рупий на входные билеты.
  • При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение.
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ali
Ali
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже 6 лет. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Моё хобби — кататься на мотоцикле. Со мной вы тоже сможете этим насладиться. Я выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город , о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные места в каждом городе. Приезжайте в Индию и со мной ваше путешествие будет незабываемым!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Наша поездка с сестрой в Тадж Махал из Дели с гидом Али состоялась 01.03.20 и, надо признаться, что она превзошла мои ожидания. Справедливости ради отмечу - на скоростном поезде не удалось побывать и мы поехали на авто, о чем я не сожалею, так как все сложилось удачно, комфортный автомобиль и вежливый водитель, предусмотрена стоянка в хорошем месте для завтрака. До поездки у меня были сомнения в том, что гид понравится и что в Индии все сложится благополучно, но тем не менее я опиралась на положительные отзывы на Трипстер и теперь очень рада, что выбрала именно этого гида. Свой отзыв пишу для туристов, которые тоже, возможно, как и я сомневаются в выборе экскурсии и гида. Начну с момента нашего отправления - водитель позвонил в номер точно а назначенное время, за что ему очень благодарны , так как для Индии это достаточно редкое качество. Наш водитель -очень пунктуальный и вежливый молодой человек. Али встретил нас уже в Агре, так как часто проводит там экскурсии и ему бывает нецелесообразно ехать в Дели. Али очень интересный гид, с хорошим русским языком, чувствуется, что он занимается любимым делом, любит людей, общение. С ним легко и весело. Али знает историю и его рассказ полон интересных жизненных подробностей, которые делают экскурсию более интересной и насыщенной чувствами и эмоциями, которые кипели в этом месте когда-то. Я уверена, что мои самые лучшие впечатления от поездки останутся со мной на всю жизнь. И мы сделали классные фото, а в выборе лучшего ракурса нам помогал ... конечно же наш Али . Посетили форт, где жили Махараджи, я даже не ожидала, что мне так понравится это место , во многом благодаря таланту нашего рассказчика. В красках представили жизнь махараджей, их жён и дочерей. Благодарю гида Али за профессионализм, огромное чувство юмора и такта.
20 февраля 2020
Брали у Али две экскурсии:
"Многоликий Дели" и "Тадж Махал на автомобиле", на поезде не получилось из за отсутствия нужных билетов, о чем гид предупредил заранее до брони.
У Али прекрасное знание русского языка, с юмором тоже все ОК))) Он решал любые вопросы и учитывал наши пожелания. Всегда был на связи с момента брони на сайте.
По Дели комфортно передвигались на авто по достопримечательностям. Это удобно, самостоятельно за один день это освоить тяжело.
По дороге в Ару получили много дополнительной информации о религии, обычаях.
Рекомендуем!
16 февраля 2020
Хочу поблагодарить гида Али ! Отлично организованная , очень позновательная и интересная поездка в Агру. Все было на высшем уровне. Хочу пожелать Али удачи и побольше туристов. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!
5 января 2020
Экскурсия организована отлично, комфортная машина, дорога пролетела незаметно. Тадж Махал конечно впечатляет, не зря это чудо света.
Все в целом понравилось, существенный недостаток - уровень русского языка гида. Гид как и обещали был русскоговорящих, но уровень языка низкий, тяжело было его понять и воспринимать информацию.
30 октября 2019
Экскурсия организована на все 200%!!! Начну с самого начала...приехали в Дели на 3 дня, и очень хотелось съездить в Агру, посмотреть восьмое чудо света - Тадж-Махал. Долго думали поехать своим ходом или взять экскурсию, и не прогадали выбрав гида- Али. С первых минут бронирования он вышел на связь и информировал в любое время дня и ночи по любому возникшему вопросу👍 С отеля нас забрали минута в минуту в оговоренное время, ехали с комфортом, были остановки на завтрак и перевести дух. В Агре нас встретил Али, с лучезарной улыбкой и отличным настроением. Сопровождал на каждом шагу, интересно рассказывал, показывал, было очень познавательно! В очередях не стояли, хотя они были довольно таки внушительные...проходили вне очереди, потому что Али решал этот вопрос😀 Тадж-Махал советую посетить обязательно, просто поразительно сколько труда и времени вложено в это строение. Далее посетили Красный Форт, послушали захватывающую историю. Вообще много чего интересного рассказал нам Али, и не только об Индии!)) Так же впечатлил уровень владения русским языком, за что отдельное спасибо)) И это ещё не все, дальше нас ждал сюрприз!)) Ещё раз огромное спасибо за этот день! За организацию, помощь, советы! Если захотите больше узнать об Индии, то точно с Али 😊 Рекомендуем!!!👏

Ali проводит ещё 4 экскурсии

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