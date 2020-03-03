5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша поездка с сестрой в Тадж Махал из Дели с гидом Али состоялась 01.03.20 и, надо признаться, что она превзошла мои ожидания. Справедливости ради отмечу - на скоростном поезде не удалось побывать и мы поехали на авто, о чем я не сожалею, так как все сложилось удачно, комфортный автомобиль и вежливый водитель, предусмотрена стоянка в хорошем месте для завтрака. До поездки у меня были сомнения в том, что гид понравится и что в Индии все сложится благополучно, но тем не менее я опиралась на положительные отзывы на Трипстер и теперь очень рада, что выбрала именно этого гида. Свой отзыв пишу для туристов, которые тоже, возможно, как и я сомневаются в выборе экскурсии и гида. Начну с момента нашего отправления - водитель позвонил в номер точно а назначенное время, за что ему очень благодарны , так как для Индии это достаточно редкое качество. Наш водитель -очень пунктуальный и вежливый молодой человек. Али встретил нас уже в Агре, так как часто проводит там экскурсии и ему бывает нецелесообразно ехать в Дели. Али очень интересный гид, с хорошим русским языком, чувствуется, что он занимается любимым делом, любит людей, общение. С ним легко и весело. Али знает историю и его рассказ полон интересных жизненных подробностей, которые делают экскурсию более интересной и насыщенной чувствами и эмоциями, которые кипели в этом месте когда-то. Я уверена, что мои самые лучшие впечатления от поездки останутся со мной на всю жизнь. И мы сделали классные фото, а в выборе лучшего ракурса нам помогал ... конечно же наш Али . Посетили форт, где жили Махараджи, я даже не ожидала, что мне так понравится это место , во многом благодаря таланту нашего рассказчика. В красках представили жизнь махараджей, их жён и дочерей. Благодарю гида Али за профессионализм, огромное чувство юмора и такта.