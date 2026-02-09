5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность посетить две из самых знаменитых достопримечательности Индии: Тадж-Махал и Красный форт. Путешествие начнется в Дели, откуда вы отправитесь на скоростном поезде в Агру.
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завораживающее путешествие в историю и архитектуру, включая легендарный белоснежный мавзолей Тадж-Махал, символ вечной любви, и могучий Красный форт, свидетель величия индо-персидской архитектуры.
Экскурсия обещает не только познавательное, но и впечатляющее приключение, полное красочных впечатлений и фотогеничных моментов
В 6:30 мы заберём вас из отеля в Дели и отвезём на железнодорожный вокзал
В 8:10 поезд отправляется в Агру — в нём вы сможете позавтракать
В 9:50 прибытие в Агру, после чего начинается основная часть экскурсии
Уже в 10:00 вы увидите чарующий Тадж-Махал и на всю жизнь запомните этот роскошный дворец из белого мрамора, ставший одним из величайших памятников мировой архитектуры. Я расскажу, когда, кем и при каких обстоятельствах он был построен, какие романтические легенды с ним связаны и почему он привлекает путешественников со всего мира. Тадж-Махал — это не просто дворец, а целый архитектурный ансамбль. Вы увидите ведущий к нему чудесный парк с фонтаном и живописными каналами, который служит своеобразным «зеркалом» мавзолея. А ещё обязательно исследуете внутреннее убранство дворца, декоративные символы которого я помогу расшифровать.
В 12:00 вы познакомитесь с загадками Красного форта. Агра знаменита на весь мир не только Тадж-Махалом, но и индо-персидским фортом 11 века. Я расскажу, кто такие Великие Моголы, передававшие форт из поколения в поколение, какую роль он играл в разные века и чем знаменит сегодня. А ещё — из чего сделаны его мощные стены и резные колонны. Кроме того, вы рассмотрите расположенные на территории форта многоярусные дворцы с огромными залами, красочными росписями и загадочными каменными чашами.
В 13:30 пообедаете в пятизвёздочном отеле с кухней разных стран мира. Попробуете изысканные индийские блюда, насладитесь атмосферой ресторана с высшими оценками и отдохнёте перед возвращением на экскурсию.
В 14:30 вас ждёт экскурсия по ювелирной мастерской, где вы познакомитесь с традиционными техниками резьбы и гравировки. Затем поучаствуете в мастер-классе по созданию серебряных изделий — кулонов и серёжек. Мастер расскажет о драгоценных камнях Индии и поделится способами проверки их подлинности.
В 15:00 вы посетите мастерскую, где увидите технику инкрустации мрамора — «пачикари». Вы сможете задать вопросы художнику и создать собственное уникальное изделие.
С 16:00 до 16:45 предлагаем расслабиться после насыщенного дня в уютном салоне города и насладиться традиционным индийским чаем масала с возможностью увезти домой сувенир, созданный вами!
После экскурсии вас ждёт трансфер до железнодорожного вокзала Агры
В 17:45 поезд отправляется из Агры в Дели. По желанию вы сможете поужинать в поезде
В 19:30 поезд прибудет в Дели, мы отвезём вас в отель
Организационные детали
Как проходит экскурсия
При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение
Время в пути из Дели в Агру — 90 минут
Что входит в стоимость
Входные билеты в Тадж Махал и Агрский форт
Билеты на поезд во второй класс с завтраком и ужином
Комплексный традиционный обед в отеле 5*
Трансфер из отеля и обратно
Экскурсия в Агре на машине с русскоговорящим гидом
Услуги англоязычных водителей
Бутылочная питьевая вода в машине
Не входит в стоимость*
Дополнительная экскурсия
Напитки на обеде
Чаевые гиду и водителю
Обратите внимание
Поезд может задержаться по независящим от нас причинам
При отмене экскурсии стоимость билетов на поезд не возвращается
Предоплату за покупку билетов на поезд надо перевести заранее в рублях на карту Сбербанка
За доплату $45 можно добавить в программу посещение Беби Таджа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2099 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык — хинди, но я свободно читать дальшеуменьшить
говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ruslan
Все очень понравилось, хорошая организация процесса, все удобно.
У нас был гид Ариф, очень приятный молодой человек, интересно рассказывал, у него очень хороший русский язык, общались свободно.
В процессе подготовки к поездке команда всегда была на связе и достаточно быстро в течение получаса выходила на связь, если нам что-то нужно было узнать.
Всем рекомендую, останетесь довольны)
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Мария
Была проездом в Индии по работе. Брала однодневный тур до Агры. Забрали из отеля, провели к поезду и даже конкретному месту в вагоне и встретили обратно, все вовремя и очень читать дальшеуменьшить
оперативно. Спасибо Али за грамотную организацию тура. В Агре нас по достопримечательностям сопровождал Анис, хорошо говорит по русски, где необходимо объяснял на Английском языке. Экскурсия содержательная: общедоступные факты и интересные исторические моменты. Отдельная благодарность за особенность моего тура- я была с возрастной мамой и скорость маршрута была скорректирована, за что огромная благодарность. Однозначно рекомендую к посещению, но учитывайте что экскурсия продолжительная 12+ часов, но оно того стоит.
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Павел
Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель привез на вокзал, довел до поезда и посадил на наши места, поэтому нам не читать дальшеуменьшить
нужно было заботиться ни о чем. В поезде кормят, есть кондиционер. В Арге нас встретил гид с водителем и начался мир погружения в сказку. Мы были поражены масштабами и архитектуры и человеческих нравов, на которых эта архитектура и была возведена. Форт впечатлил не меньше, хотя все знают Агру в основном по Тадж-Махалу. Гид Рохит подробно рассказал нам все исторические факты (это не было скучно), помогал с хорошими фото ракурсами. Так же в экскурсию входил обед. Хоть это и было хоть туристическое место для групп, но еда была превосходной и без ограничения. Заехали в местные мануфактуры. Очень понравились сувениры, сделанные по традиционному способу местных мастеров - цены приемлемые. Обратный пусть прошел так же с комфортом и безопасно. Рекомендуем Али и команду как хороших организаторов.
Что можно улучшить. Программа коротковата, пришлось убивать время до поезда.
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Вадим
Экскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В Агре нас встретил наш гид - воспитанный, культурный и высокообразованнвй человек. Увидели Тадж-Махал и Форт, услышали все, что связано с этими местами. На обратном пути нас также встретили на вокзале и отвезли в отель. Отличная организация. Мы все очень довольны.
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Е
Евгений
Великолепная экскурсия, Али был с нами на связи с самого бронирования, учитывал наши пожелания на всем маршруте. Организовывал сопровождение от отеля до вагона скоростного поезда в Дели, и самостоятельно это читать дальшеуменьшить
делал в Агре. Али очень хорошо знает русский и проблем с объяснением и ответом на вопросы не было. Точно хочу порекомендовать Али всем для этой чудесной экскурсии, и не только для нее… Остались очень довольны!!!
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Я
Яна
Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
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