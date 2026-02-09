5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность посетить две из самых знаменитых достопримечательности Индии: Тадж-Махал и Красный форт. Путешествие начнется в Дели, откуда вы отправитесь на скоростном поезде в Агру.Вас ожидает

завораживающее путешествие в историю и архитектуру, включая легендарный белоснежный мавзолей Тадж-Махал, символ вечной любви, и могучий Красный форт, свидетель величия индо-персидской архитектуры. Экскурсия обещает не только познавательное, но и впечатляющее приключение, полное красочных впечатлений и фотогеничных моментов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В 6:30 мы заберём вас из отеля в Дели и отвезём на железнодорожный вокзал

В 8:10 поезд отправляется в Агру — в нём вы сможете позавтракать

В 9:50 прибытие в Агру, после чего начинается основная часть экскурсии

Уже в 10:00 вы увидите чарующий Тадж-Махал и на всю жизнь запомните этот роскошный дворец из белого мрамора, ставший одним из величайших памятников мировой архитектуры. Я расскажу, когда, кем и при каких обстоятельствах он был построен, какие романтические легенды с ним связаны и почему он привлекает путешественников со всего мира. Тадж-Махал — это не просто дворец, а целый архитектурный ансамбль. Вы увидите ведущий к нему чудесный парк с фонтаном и живописными каналами, который служит своеобразным «зеркалом» мавзолея. А ещё обязательно исследуете внутреннее убранство дворца, декоративные символы которого я помогу расшифровать.

В 12:00 вы познакомитесь с загадками Красного форта. Агра знаменита на весь мир не только Тадж-Махалом, но и индо-персидским фортом 11 века. Я расскажу, кто такие Великие Моголы, передававшие форт из поколения в поколение, какую роль он играл в разные века и чем знаменит сегодня. А ещё — из чего сделаны его мощные стены и резные колонны. Кроме того, вы рассмотрите расположенные на территории форта многоярусные дворцы с огромными залами, красочными росписями и загадочными каменными чашами.

В 13:30 пообедаете в пятизвёздочном отеле с кухней разных стран мира. Попробуете изысканные индийские блюда, насладитесь атмосферой ресторана с высшими оценками и отдохнёте перед возвращением на экскурсию.

В 14:30 вас ждёт экскурсия по ювелирной мастерской, где вы познакомитесь с традиционными техниками резьбы и гравировки. Затем поучаствуете в мастер-классе по созданию серебряных изделий — кулонов и серёжек. Мастер расскажет о драгоценных камнях Индии и поделится способами проверки их подлинности.

В 15:00 вы посетите мастерскую, где увидите технику инкрустации мрамора — «пачикари». Вы сможете задать вопросы художнику и создать собственное уникальное изделие.

С 16:00 до 16:45 предлагаем расслабиться после насыщенного дня в уютном салоне города и насладиться традиционным индийским чаем масала с возможностью увезти домой сувенир, созданный вами!

После экскурсии вас ждёт трансфер до железнодорожного вокзала Агры

В 17:45 поезд отправляется из Агры в Дели. По желанию вы сможете поужинать в поезде

В 19:30 поезд прибудет в Дели, мы отвезём вас в отель

Организационные детали

Как проходит экскурсия

При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение

Время в пути из Дели в Агру — 90 минут

Что входит в стоимость

Входные билеты в Тадж Махал и Агрский форт

Билеты на поезд во второй класс с завтраком и ужином

Комплексный традиционный обед в отеле 5*

Трансфер из отеля и обратно

Экскурсия в Агре на машине с русскоговорящим гидом

Услуги англоязычных водителей

Бутылочная питьевая вода в машине

Не входит в стоимость*

Дополнительная экскурсия

Напитки на обеде

Чаевые гиду и водителю

Обратите внимание