1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
По Нью-Дели на авто
Посетить самые яркие места Нового города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта - по утреннему Дели
Увидеть непривычно пустынный мегаполис и осмотреть достопримечательности без очередей
10 июня в 02:00
11 июня в 05:00
$125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYury5 июня 2024Хотели бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию по золотому треугольнику гиду Мохаммаду. На всем протяжении маршрута Дели-Агра-Джайпур-Дели рассказы Мохаммада
- ТТатьяна27 мая 2024Благодарим нашего гида Мухаммада за прекрасную экскурсию. Нам удалось посетить все запланированные места, гид считывал наш интерес, показал и рассказал
- ЕЕлена25 мая 2024У меня был только один свободный день при пересадке в аэропорту. Благодарю гида Мухаммада за содержательную экскурсию. Меня встретили в аэропорту,
- ООльга7 апреля 2024Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой в них. Кроме этого
- ТТатьяна1 января 2024Не упустите возможность доставить себе удовольствие комфортно и безопасно познакомиться с Дели! Была в Дели транзитом 01.01.2024г., благодаря Хариндре интересно
- ННаталья28 декабря 2023Очень все понравилось
- ССергей8 декабря 2023Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Дели! Отдельное огромное спасибо за прекрасного гида, отлично говорящего по-русски и блестяще владеющего материалом. По окончанию нашего отпуска пришли с супругой к выводу, что это была наша лучшая экскурсия в Индии!
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Храм Лакшми и Нараяна»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Храм Лакшми и Нараяна" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 115 до 135. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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