Храм Лакшми и Нараяна – экскурсии в Дели

Найдено 7 экскурсий в категории «Храм Лакшми и Нараяна» в Дели на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дели: must-see места и город за кулисами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Древний мегаполис Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Пять религий в Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
По Нью-Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
По Нью-Дели на авто
Посетить самые яркие места Нового города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$130 за всё до 4 чел.
Дели: 7 храмов - 7 религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Из аэропорта - по утреннему Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта - по утреннему Дели
Увидеть непривычно пустынный мегаполис и осмотреть достопримечательности без очередей
10 июня в 02:00
11 июня в 05:00
$125 за всё до 3 чел.
Тайны индуизма в Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yury
    5 июня 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Хотели бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию по золотому треугольнику гиду Мохаммаду. На всем протяжении маршрута Дели-Агра-Джайпур-Дели рассказы Мохаммада
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    были максимально интересными и познавательными. Он отлично знает все места, чувствуешь себя спокойно и в безопасности. Также всегда выбирал хорошие проверенные рестораны местной кухни, подсказывал как правильнее себя вести в той или иной ситуации, объяснял особенности местного быта. Проблем на протяжении маршрута не возникало вообще. Маршрут можно было немного корректировать в зависимости от предпочтений и самочувствия, все достаточно гибко. Все очень понравилось, всем рекомендуем.

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Благодарим нашего гида Мухаммада за прекрасную экскурсию. Нам удалось посетить все запланированные места, гид считывал наш интерес, показал и рассказал
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    очень много, но не перегружал информацией. Экскурсия была сбалансирована и было время на отдых от жары (+46) в прекрасном месте (исключительно вкусная еда и уютный интерьер). Очень благодарны Мухаммаду за приятное дружеское общение и грамотно построенное путешествие по Дели. Рекомендуем друзьям.

  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    У меня был только один свободный день при пересадке в аэропорту. Благодарю гида Мухаммада за содержательную экскурсию. Меня встретили в аэропорту,
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    как договаривались, на автомобиле с кондиционером. При температуре воздуха + 41 градус, самое комфортное место, конечно, авто с прохладным климатконтролем. Зв время экскурсии мы посетили все запланированное объекты. Было интересно и необычно. Дели - город контрастов, посмотреть на жизнь города с разных сторон очень любопытно. Обед отличный в чистом и красивом ресторане с национальными блюдами. Рассказ гида был содержательным, узнала многое, о чем ранее не знала. Мухаммад, благодарю за отлично проведённый день!

  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Древний мегаполис Дели
    Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой в них. Кроме этого
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    мы катались и на рикше и ходили на обед, разумеется, это экстра. Входные билеты везде минимальные по цене. Очень всем довольны!!!! А еще сервис уровня топ! И вода по маршруту и дверь откроют и все пожелания учтут, да завозили на разные фабрики в конце, но тут из серии кому надо купит, нам было не надо, мы не покупали ничего) Обратно поехали сразу в аэропорт. Спасибо большое за шикарный день!

    Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой
  • Т
    Татьяна
    1 января 2024
    Пять религий в Дели
    Не упустите возможность доставить себе удовольствие комфортно и безопасно познакомиться с Дели! Была в Дели транзитом 01.01.2024г., благодаря Хариндре интересно
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    и познавательно провела время в городе. Экскурсия на хорошем русском от местного жителя, душевные рассказы об Индии и достопримечательностях от древних до настоящих времён, входы без очередей, ответы на вопросы как по теме экскурсии, так и возникающие по ходу. Чистый автомобиль, аккуратный водитель - приятный бонус! Встретили, проводили - очень понравилось.

  • Н
    Наталья
    28 декабря 2023
    Древний мегаполис Дели
    Очень все понравилось
    Очень все понравилось
  • С
    Сергей
    8 декабря 2023
    По Нью-Дели на авто
    Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Дели! Отдельное огромное спасибо за прекрасного гида, отлично говорящего по-русски и блестяще владеющего материалом. По окончанию нашего отпуска пришли с супругой к выводу, что это была наша лучшая экскурсия в Индии!

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Храм Лакшми и Нараяна»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Храм Лакшми и Нараяна" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 115 до 135. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Храм Лакшми и Нараяна», 176 ⭐ отзывов, цены от $115. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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