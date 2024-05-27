1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$126 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел27 мая 2024Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между рейсами. Хотелось провести его
- ВВладимир25 мая 2024Хариндра - отличный гид и приятный собеседник. Вместе с ним мы получили возможность открыть для себя много нового в культуре,
- ЕЕлена24 мая 2024Хочу выразить благодарность экскурсоводу Хариндре! Приятный, грамотный, с отличным чувством юмора парень, знающий своё дело и любящий свой город. С
- ООльга22 апреля 2024Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
- ЛЛюдмила14 апреля 2024Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
- ООльга7 апреля 2024Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой в них. Кроме этого
- OOlga4 апреля 2024Достаточный уровень русского языка. Мало рассказывал по пути в автобусе.
- ИИрина2 апреля 2024Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
- ННазим25 марта 2024Гид Анудж очень отлично организовал экскурсию. Доступно, понятно и грамотно передавал материал. Мы остались довольны. Рекомендую.
- ААйгерим23 марта 2024Все хорошо, экскурсия понравилась. Спасибо гиду Анкору! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Акшардхам»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
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