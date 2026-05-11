Во время пятичасовой автомобильной экскурсии по Старому Дели вы окунетесь в мир истории и культуры, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.
Посетите знаменитую мечеть Джами Масджид, впечатляющий Красный форт и
Посетите знаменитую мечеть Джами Масджид, впечатляющий Красный форт и
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные исторические достопримечательности
- 🚗 Комфортный транспорт с кондиционером
- 👥 Групповая экскурсия до 20 человек
- 📜 Интересные рассказы о Дели и его истории
- 🍽 Возможность попробовать индийскую кухню
- 💧 Питьевая вода в машине
Что можно увидеть
- Мечеть Джама Масджид
- Красный форт
- Квартал Чандни Чоук
- Храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб
- Джайнийский храм Лал Мандир
- Золотая мечеть
Описание экскурсии
Старый Дели, который раньше был Новым Дели
В истории города всё так же запутано, как и в лабиринтах его улочек, безумном сочетании низких домов и современных высоток с широкими проспектами. Я расскажу, как султаны здесь строили столицы, что произошло при правлении Великого Могола Шаха Джахана, как дальше развивался Дели, и что в результате понимают под обозначениями Старого и Нового города.
В этом путешествии вы:
- посетите мечеть Джама Масджид, где гид расскажет о национальном и религиозном достоянии всего индийского народа;
- услышите историю выдающегося архитектурного сооружения — Красного форта — и эпохи империи Великих Моголов;
- побываете в одном из самых колоритных мест на Востоке — квартале Чандни Чоук, который по совместительству является центральным рынком Дели, где можно купить всё, от булавки до бриллиантов;
- узнаете легенду о Шахе-Джахане, построившем Тадж-Махал и основавшем «Улицу лунного света» для своей дочери, чтобы та могла приобрести себе всё, что душе угодно;
- при желании прокатитесь по старинным улицам на велорикше, чтобы еще лучше прочувствовать атмосферу города;
- увидите храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб и узнаете больше про сикхизм;
- заглянете в джайнийский храм Лал Мандир, или Красный храм, также известный как Храм птиц, где вы поймете смысл всех его названий;
- осмотрите Золотую мечеть первой четверти 18 века и услышите трагичную историю, которая произошла у ее стен;
- если проголодаетесь, пообедаете в одном из рестораном индийской кухни в Старом Дели.
После насыщенной программы мы отвезем вас в отель или, если нужно, в аэропорт.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия пройдет на автомобиле или автобусе в зависимости от размера группы
- Мы заберем вас из отеля и по окончании отвезем обратно
- Обратите внимание: экскурсия состоится, если наберется группа от 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.
В стоимость экскурсии входит
- Машина с кондиционером
- Трансфер, если ваш в отель в Дели
- Услуги русскоговорящего гида
- Питьевая вода в машине
Дополнительные расходы (по желанию)
- Вход в мечеть Джами — 400 рупий с человека
- Обед — 700–1000 рупий с человека
- Прокат велорикши — 1000 рупий с человека
- Трансфер, если ваш отель в районе Нойда или Гургаон — $40
- Также мы можем забрать вас в аэропорту и/или отвезти в аэропорт после экскурсии — $45
ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До 2 человека
|$108
|Если вас больше то с человека
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2099 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык — хинди, но я свободно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Восторг!!! Экскурсия была не просто идеальной - она превзошла все наши ожидания!!! Али потрясающе владеет русским языком, глубоко знает историю страны и Дели, информацию выдает системно, ее подача логически выстроена
Али
Ответ организатора:
Благодарим вас за такой развёрнутый и тёплый отзыв! Нам очень приятно, что экскурсия превзошла ваши ожидания. Мы обязательно передадим Али ваши слова о его профессионализме, чувстве юмора и заботе о безопасности. Будем рады видеть вас снова в Индии!
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Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой комбинацией активностей, что не замечаешь, как пролетает время! Даниш прекрасный рассказчик и друг, очень
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И
Планируя поездку в Дели в очередной раз нашла интересную экскурсию в Tripster и снова мне очень повезло - получили незабываемые впечатления, комфорт как и хотелось и даже больше благодаря гиду
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В
Экскурсия хорошо организована. Водитель встретил нас в аэропорту Дели, гида забрали в городе, провели экскурсию с учетом наших пожеланий, вечером доставили в гостиницу. Дели - огромный город, достопримечательности разбросаны по всему городу, трудно освоить все это без экскурсовода. Рекомендую экскурсию для знакомства со старым городом.
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Л
Добрый день, Нирадж прекрасный гид. Спасибо за экскурсию. Он выполнял любые наши прихоти и все продумал, чтобы было удобно, безопасно и без очередей.
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A
Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
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