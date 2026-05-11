Во время пятичасовой автомобильной экскурсии по Старому Дели вы окунетесь в мир истории и культуры, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.Посетите знаменитую мечеть Джами Масджид, впечатляющий Красный форт и

оживленный квартал Чандни Чоук. Узнайте о строительстве города, его превращении из Нового Дели в Старый и о личностях, которые оставили свой след в истории. Эта экскурсия предлагает не только визуальное наслаждение от архитектурных шедевров, но и погружение в исторические рассказы, делая ваше путешествие по Дели незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Старый Дели, который раньше был Новым Дели

В истории города всё так же запутано, как и в лабиринтах его улочек, безумном сочетании низких домов и современных высоток с широкими проспектами. Я расскажу, как султаны здесь строили столицы, что произошло при правлении Великого Могола Шаха Джахана, как дальше развивался Дели, и что в результате понимают под обозначениями Старого и Нового города.

В этом путешествии вы:

посетите мечеть Джама Масджид , где гид расскажет о национальном и религиозном достоянии всего индийского народа;

, где гид расскажет о национальном и религиозном достоянии всего индийского народа; услышите историю выдающегося архитектурного сооружения — Красного форта — и эпохи империи Великих Моголов;

— и эпохи империи Великих Моголов; побываете в одном из самых колоритных мест на Востоке — квартале Чандни Чоук , который по совместительству является центральным рынком Дели, где можно купить всё, от булавки до бриллиантов;

, который по совместительству является центральным рынком Дели, где можно купить всё, от булавки до бриллиантов; узнаете легенду о Шахе-Джахане, построившем Тадж-Махал и основавшем «Улицу лунного света» для своей дочери, чтобы та могла приобрести себе всё, что душе угодно;

при желании прокатитесь по старинным улицам на велорикше , чтобы еще лучше прочувствовать атмосферу города;

, чтобы еще лучше прочувствовать атмосферу города; увидите храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб и узнаете больше про сикхизм;

и узнаете больше про сикхизм; заглянете в джайнийский храм Лал Мандир , или Красный храм, также известный как Храм птиц, где вы поймете смысл всех его названий;

, или Красный храм, также известный как Храм птиц, где вы поймете смысл всех его названий; осмотрите Золотую мечеть первой четверти 18 века и услышите трагичную историю, которая произошла у ее стен;

первой четверти 18 века и услышите трагичную историю, которая произошла у ее стен; если проголодаетесь, пообедаете в одном из рестораном индийской кухни в Старом Дели.

После насыщенной программы мы отвезем вас в отель или, если нужно, в аэропорт.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия пройдет на автомобиле или автобусе в зависимости от размера группы

Мы заберем вас из отеля и по окончании отвезем обратно

Обратите внимание: экскурсия состоится, если наберется группа от 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.

В стоимость экскурсии входит

Машина с кондиционером

Трансфер, если ваш в отель в Дели

Услуги русскоговорящего гида

Питьевая вода в машине

Дополнительные расходы (по желанию)