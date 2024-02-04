Дели - город, где переплетаются культуры и религии.



Индивидуальная экскурсия «Дели: 7 храмов - 7 религий» позволит вам прикоснуться к духовному наследию этого уникального места.



В течение одного дня вы посетите семь святынь, каждая из которых является жемчужиной своей религии: величественную мечеть Джама-Масджид, загадочный Храм Лотоса, умиротворяющий Храм Будды, прекрасный Собор Святого Сердца, традиционный Храм Лакшми-Нараян, внушительный Гурудвара Бангла Сахиб и величественный Ахинса Схал.



Вы узнаете, как уживаются разные конфессии, откроете для себя архитектурные и культурные особенности каждой религии.



Ваше путешествие будет комфортным благодаря включенному трансферу и услугам опытного гида, который поделится знаниями и интересными фактами о каждом месте.



Эта экскурсия - не просто осмотр достопримечательностей, это погружение в мир традиций и верований, которое оставит неизгладимые впечатления