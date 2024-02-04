Дели: 7 храмов - 7 религий
Индивидуальная экскурсия в Дели

Познайте духовное многообразие Индии, посещая храмы, каждый из которых раскрывает свою историю и культуру

Дели - город, где переплетаются культуры и религии.

Индивидуальная экскурсия «Дели: 7 храмов - 7 религий» позволит вам прикоснуться к духовному наследию этого уникального места.

В течение одного дня вы посетите семь святынь, каждая из которых является жемчужиной своей религии: величественную мечеть Джама-Масджид, загадочный Храм Лотоса, умиротворяющий Храм Будды, прекрасный Собор Святого Сердца, традиционный Храм Лакшми-Нараян, внушительный Гурудвара Бангла Сахиб и величественный Ахинса Схал.

Вы узнаете, как уживаются разные конфессии, откроете для себя архитектурные и культурные особенности каждой религии.

Ваше путешествие будет комфортным благодаря включенному трансферу и услугам опытного гида, который поделится знаниями и интересными фактами о каждом месте.

Эта экскурсия - не просто осмотр достопримечательностей, это погружение в мир традиций и верований, которое оставит неизгладимые впечатления
Дели: 7 храмов - 7 религий
Дели: 7 храмов - 7 религий
Дели: 7 храмов - 7 религий
Ближайшие даты:
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мечеть Джама-Масджид — крупнейшая в Индии. Мы расскажем, когда, кем и как она была построена.
  • Храм Лакшми-Нараян — традиционный индийский храм, посвящённый богам Лакшми и Нараяну. Вы узнаете, почему у индуистских богов много рук и что значит точка на лбу верующих.
  • Храм Лотоса, связанный с самой молодой религией в мире — бахайизмом.
  • Храм Будды — небольшой буддийский храм, построенный в 1939 году.
  • Собор Святого Сердца — христианский храм, построенный англичанами в 20 веке. Он — пример религиозной толерантности Индии.
  • Гурудвара Бангла Сахиб — сикхский храм. Вы узнаете, как появилась это религия и зачем сикхи носят с собой кинжалы.
  • Ахинса Схал — джайнский храм, где вы увидите статую последнего духовного учителя джайнизма Махавира.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги гида, минеральная вода.
  • Дополнительные расходы: вход в Джама-Масджид — 350 рупий/чел., камеры хранения обуви (во всех храмах) — 20 рупий/чел.
  • Некоторые достопримечательности могут быть закрыты в определённые дни. Если так случится в день вашей экскурсии, мы предложим посетить вместо этих локаций другие — не менее интересные и значимые.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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