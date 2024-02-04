Познайте духовное многообразие Индии, посещая храмы, каждый из которых раскрывает свою историю и культуру
Дели - город, где переплетаются культуры и религии.
Индивидуальная экскурсия «Дели: 7 храмов - 7 религий» позволит вам прикоснуться к духовному наследию этого уникального места.
В течение одного дня вы посетите семь святынь, каждая из которых является жемчужиной своей религии: величественную мечеть Джама-Масджид, загадочный Храм Лотоса, умиротворяющий Храм Будды, прекрасный Собор Святого Сердца, традиционный Храм Лакшми-Нараян, внушительный Гурудвара Бангла Сахиб и величественный Ахинса Схал.
Вы узнаете, как уживаются разные конфессии, откроете для себя архитектурные и культурные особенности каждой религии.
Ваше путешествие будет комфортным благодаря включенному трансферу и услугам опытного гида, который поделится знаниями и интересными фактами о каждом месте.
Эта экскурсия - не просто осмотр достопримечательностей, это погружение в мир традиций и верований, которое оставит неизгладимые впечатления
Индивидуальная экскурсия «Дели: 7 храмов - 7 религий» позволит вам прикоснуться к духовному наследию этого уникального места.
В течение одного дня вы посетите семь святынь, каждая из которых является жемчужиной своей религии: величественную мечеть Джама-Масджид, загадочный Храм Лотоса, умиротворяющий Храм Будды, прекрасный Собор Святого Сердца, традиционный Храм Лакшми-Нараян, внушительный Гурудвара Бангла Сахиб и величественный Ахинса Схал.
Вы узнаете, как уживаются разные конфессии, откроете для себя архитектурные и культурные особенности каждой религии.
Ваше путешествие будет комфортным благодаря включенному трансферу и услугам опытного гида, который поделится знаниями и интересными фактами о каждом месте.
Эта экскурсия - не просто осмотр достопримечательностей, это погружение в мир традиций и верований, которое оставит неизгладимые впечатления
Ближайшие даты:
4
фев
фев
5
фев
фев
6
фев
фев
7
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фев
8
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9
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10
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Описание
Что вас ожидает
- Мечеть Джама-Масджид — крупнейшая в Индии. Мы расскажем, когда, кем и как она была построена.
- Храм Лакшми-Нараян — традиционный индийский храм, посвящённый богам Лакшми и Нараяну. Вы узнаете, почему у индуистских богов много рук и что значит точка на лбу верующих.
- Храм Лотоса, связанный с самой молодой религией в мире — бахайизмом.
- Храм Будды — небольшой буддийский храм, построенный в 1939 году.
- Собор Святого Сердца — христианский храм, построенный англичанами в 20 веке. Он — пример религиозной толерантности Индии.
- Гурудвара Бангла Сахиб — сикхский храм. Вы узнаете, как появилась это религия и зачем сикхи носят с собой кинжалы.
- Ахинса Схал — джайнский храм, где вы увидите статую последнего духовного учителя джайнизма Махавира.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги гида, минеральная вода.
- Дополнительные расходы: вход в Джама-Масджид — 350 рупий/чел., камеры хранения обуви (во всех храмах) — 20 рупий/чел.
- Некоторые достопримечательности могут быть закрыты в определённые дни. Если так случится в день вашей экскурсии, мы предложим посетить вместо этих локаций другие — не менее интересные и значимые.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хариндра — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 11 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хариндра, я представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием раскроем вам все грани красочной Индии. Поделимся её историей, традициями, религиозными особенностями и культурным наследием.
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