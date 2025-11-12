В одном туре мы собрали самые интересные достопримечательности «Золотого треугольника» Индии.Вы сделаете памятные снимки на фоне легендарного Тадж-Махала и побываете в Агра-форте, прогуляетесь по древнему городу Фатехпур-Сикри и заглянете в

ступенчатый колодец Чанд-Баори. В Джайпуре восхититесь невероятными дворцами: Водным, что будто парит над поверхностью озера, дворцом Ветров со множеством окон и роскошным Городским. В Дели вас ждёт экскурсия по старинной и современной частям столицы: увидим Красный форт, храм Лотоса, Ворота Индии и прачечную Дхоби Гхат. А ещё заглянем в ювелирную мастерскую, понаблюдаем за тем, как ткут ковры, инкрустируют камни, окрашивают текстиль и создают шёлковые шарфы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Что взять собой?

Одежда и обувь:

- удобные брюки, джинсы, футболки, толстовка, жилетка, куртка (погода в это время года, днем температура может подниматься до +25, ночью около +15; толстовка может пригодиться при переездах, в поездах работают кондиционеры)

- для женщин дополнительно: платья, юбки для фотографий (но учитывайте, что одежда не должна быть слишком обтягивающей и открытой, в храмах плечи и колени должны быть закрыты – это правило касается как женщин, так и мужчин)

- носки (во всех храмах Индии нужно разуваться, но можно ходить в носках)

- кроссовки, кеды, сандалии

- сланцы

- шляпы, бейсболки

Деньги. На питание вам потребуется около $15-20 в день. Купюры по $100 нового образца на оплату тура и личные расходы. На личные расходы рекомендуем взять минимум $300.

Медицинская страховка. Страховка не является обязательной. По вашему желанию можно оформить самостоятельно онлайн.

Документы: загранпаспорт, действительная виза.

Лекарства: обезболивающее, индивидуальные препараты.

Гигиеническая помада, зубная щетка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста, крем от солнечного загара.