Вы сделаете памятные снимки на фоне легендарного Тадж-Махала и побываете в Агра-форте, прогуляетесь по древнему городу Фатехпур-Сикри и заглянете в
Описание тура
Организационные детали
Что взять собой?
Одежда и обувь:
- удобные брюки, джинсы, футболки, толстовка, жилетка, куртка (погода в это время года, днем температура может подниматься до +25, ночью около +15; толстовка может пригодиться при переездах, в поездах работают кондиционеры)
- для женщин дополнительно: платья, юбки для фотографий (но учитывайте, что одежда не должна быть слишком обтягивающей и открытой, в храмах плечи и колени должны быть закрыты – это правило касается как женщин, так и мужчин)
- носки (во всех храмах Индии нужно разуваться, но можно ходить в носках)
- кроссовки, кеды, сандалии
- сланцы
- шляпы, бейсболки
Деньги. На питание вам потребуется около $15-20 в день. Купюры по $100 нового образца на оплату тура и личные расходы. На личные расходы рекомендуем взять минимум $300.
Медицинская страховка. Страховка не является обязательной. По вашему желанию можно оформить самостоятельно онлайн.
Документы: загранпаспорт, действительная виза.
Лекарства: обезболивающее, индивидуальные препараты.
Гигиеническая помада, зубная щетка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста, крем от солнечного загара.
Питание. В стоимость включены завтраки и бутилированная вода. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Микроавтобус или комфортабельный автомобиль с кондиционером. Ещё в стоимость включено катание на велорикше по старому району Дели.
Возраст участников. 16+.
Виза. Нужна гражданам РФ, оформляется самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Экскурсия в Тадж-Махал и Агра-форт, знакомство с ремеслом: ювелирный салон, фабрика мраморной инкрустации и производство пашмины
По прибытии в Дели вас встретят традиционной индийской церемонией с цветочными гирляндами. Переедем в Агру (200 км), по пути делая остановки для отдыха. Заселимся в отель, позавтракаем и отправимся на экскурсию к Тадж-Махалу. Вы посетите главные залы комплекса, мечеть и гостевой дом, а также сделаете фото на фоне реки Ямуна и узнаете историю этого сооружения.
Затем осмотрим Агра-форт из красного песчаника. Прогуляемся по территории, увидим дворцы, павильоны и внутренние дворы.
Посетим ювелирный салон с украшениями из драгоценных камней, где мастера расскажут о технике их создания. Далее отправимся на фабрику мраморной инкрустации и понаблюдаем за процессом ручной работы с породой. При желании вы примете участие в мастер-классе и сделаете собственный сувенир. Также заглянем на фабрику пашмины, где производят тончайшие шёлковые шарфы.
Вечером желающие за доплату смогут посетить спектакль «Мохаббат-э-Тадж» — постановку о великой любви.
Мечеть Джама Масджид в Фатехпур-Сикри, колодец Чанд-Баори и переезд в Джайпур
Утром отправимся в Фатехпур-Сикри — бывшую столицу империи Великих Моголов. По дороге будем любоваться сельскими пейзажами. По прибытии посетим Джама Масджид — одну из крупнейших мечетей Индии — и увидим Буланд Дарваза, монументальные ворота высотой около 54 метров. Далее осмотрим залы Диван-и-Ам и Диван-и-Кхас. Перед нами предстанет и Панч Махал — 5-этажный павильон с резными колоннами, построенный для отдыха императорской семьи.
Затем продолжим путь в деревню Абханери, где увидим колодец Чанд-Баори, один из древнейших и глубочайших в Индии. Побываем в храме Харшат Мата, посвящённом богине счастья.
После направимся в Джайпур — столицу Раджастхана. По прибытии вас ждёт трансфер в отель и размещение.
Амбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал, фабрика текстиля и ковровая фабрика, обсерватория Джантар-Мантар
Утром вас ждёт экскурсия по Джайпуру. Посетим Амбер-форт, до которого доберёмся верхом на слоне, пройдя по извилистым тропинкам через живописные сады. Осмотрим Водный дворец, расположенный посреди озера Ман Сагар. Затем увидим Городской дворец, где выставлены коллекции оружия, одежды и драгоценностей. После побываем в Хава-Махал — «дворце ветров» с ажурными фасадами и множеством окон.
Заглянем на фабрику окраски текстиля, где познакомимся с традиционными и современными методами нанесения узоров на ткани. А также на фабрику ручных ковров, чтобы понаблюдать за процессом создания настоящих шедевров.
Экскурсия завершится в обсерватории Джантар-Мантар — памятнике 18 века, включённом в список ЮНЕСКО. Здесь вы узнаете, как раньше определяли время и положение планет.
Вернёмся в Дели. Переезд займёт около 4 часов, в пути будет остановка. По прибытии — трансфер и размещение в отеле.
Старый и Новый Дели: Красный форт, храм Лотоса, Ворота Индии, прачечная Дхоби Гхат
День начнётся с экскурсии по Дели — столице Индии. Первым пунктом станет мечеть Джама Масджид 17 века — одна из крупнейших в стране. При желании вы сможете подняться на минарет с панорамным видом на город.
Прогуляемся по рынку Чандни Чоук с большим выбором специй, тканей и сладостей. По старым улочкам прокатимся на велорикше. Осмотрим Красный форт, мемориал Махатмы Ганди — Радж-Гхат, индуистский комплекс Акшардхам и храм Лотоса.
Пройдёмся по Новому Дели: побываем на площади Коннот-Плейс и полюбуемся Воротами Индии. Также покажем вам: храмы Лакшми Нараяна и Гурдвара Бангла Сахиб, прачечную Дхоби Гхат прямо под открытым небом и ступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли.
В конце дня — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$590
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Традиционное приветствие с гирляндой из цветов
- Прогулка на слоне до форта в Джайпуре
- Катание на велорикше
- Услуги русскоговорящего сопровождающего, водителя
Что не входит в цену
- Билеты в Дели и обратно
- Обеды и ужины
- Оформление визы - $65
- Билет на спектакль в Агре - $55
- Доплата за 1-местное размещение - $150
- Обязательные чаевые гиду