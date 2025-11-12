Мои заказы

Красочное путешествие по Индии: главные места Агры, Джайпура и Дели, знакомство с ремёслами

Побывать в Тадж-Махале, понаблюдать за работой мастеров, полюбоваться дворцами, храмами и фортами
В одном туре мы собрали самые интересные достопримечательности «Золотого треугольника» Индии.

Вы сделаете памятные снимки на фоне легендарного Тадж-Махала и побываете в Агра-форте, прогуляетесь по древнему городу Фатехпур-Сикри и заглянете в
читать дальше

ступенчатый колодец Чанд-Баори.

В Джайпуре восхититесь невероятными дворцами: Водным, что будто парит над поверхностью озера, дворцом Ветров со множеством окон и роскошным Городским.

В Дели вас ждёт экскурсия по старинной и современной частям столицы: увидим Красный форт, храм Лотоса, Ворота Индии и прачечную Дхоби Гхат.

А ещё заглянем в ювелирную мастерскую, понаблюдаем за тем, как ткут ковры, инкрустируют камни, окрашивают текстиль и создают шёлковые шарфы.

Красочное путешествие по Индии: главные места Агры, Джайпура и Дели, знакомство с ремёслами
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять собой?

Одежда и обувь:

- удобные брюки, джинсы, футболки, толстовка, жилетка, куртка (погода в это время года, днем температура может подниматься до +25, ночью около +15; толстовка может пригодиться при переездах, в поездах работают кондиционеры)

- для женщин дополнительно: платья, юбки для фотографий (но учитывайте, что одежда не должна быть слишком обтягивающей и открытой, в храмах плечи и колени должны быть закрыты – это правило касается как женщин, так и мужчин)

- носки (во всех храмах Индии нужно разуваться, но можно ходить в носках)

- кроссовки, кеды, сандалии

- сланцы

- шляпы, бейсболки

Деньги. На питание вам потребуется около $15-20 в день. Купюры по $100 нового образца на оплату тура и личные расходы. На личные расходы рекомендуем взять минимум $300.

Медицинская страховка. Страховка не является обязательной. По вашему желанию можно оформить самостоятельно онлайн.

Документы: загранпаспорт, действительная виза.

Лекарства: обезболивающее, индивидуальные препараты.

Гигиеническая помада, зубная щетка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста, крем от солнечного загара.

Питание. В стоимость включены завтраки и бутилированная вода. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Микроавтобус или комфортабельный автомобиль с кондиционером. Ещё в стоимость включено катание на велорикше по старому району Дели.

Возраст участников. 16+.

Виза. Нужна гражданам РФ, оформляется самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Тадж-Махал и Агра-форт, знакомство с ремеслом: ювелирный салон, фабрика мраморной инкрустации и производство пашмины

По прибытии в Дели вас встретят традиционной индийской церемонией с цветочными гирляндами. Переедем в Агру (200 км), по пути делая остановки для отдыха. Заселимся в отель, позавтракаем и отправимся на экскурсию к Тадж-Махалу. Вы посетите главные залы комплекса, мечеть и гостевой дом, а также сделаете фото на фоне реки Ямуна и узнаете историю этого сооружения.

Затем осмотрим Агра-форт из красного песчаника. Прогуляемся по территории, увидим дворцы, павильоны и внутренние дворы.

Посетим ювелирный салон с украшениями из драгоценных камней, где мастера расскажут о технике их создания. Далее отправимся на фабрику мраморной инкрустации и понаблюдаем за процессом ручной работы с породой. При желании вы примете участие в мастер-классе и сделаете собственный сувенир. Также заглянем на фабрику пашмины, где производят тончайшие шёлковые шарфы.

Вечером желающие за доплату смогут посетить спектакль «Мохаббат-э-Тадж» — постановку о великой любви.

Экскурсия в Тадж-Махал и Агра-форт, знакомство с ремеслом: ювелирный салон, фабрика мраморной инкрустации и производство пашминыЭкскурсия в Тадж-Махал и Агра-форт, знакомство с ремеслом: ювелирный салон, фабрика мраморной инкрустации и производство пашминыЭкскурсия в Тадж-Махал и Агра-форт, знакомство с ремеслом: ювелирный салон, фабрика мраморной инкрустации и производство пашминыЭкскурсия в Тадж-Махал и Агра-форт, знакомство с ремеслом: ювелирный салон, фабрика мраморной инкрустации и производство пашмины
2 день

Мечеть Джама Масджид в Фатехпур-Сикри, колодец Чанд-Баори и переезд в Джайпур

Утром отправимся в Фатехпур-Сикри — бывшую столицу империи Великих Моголов. По дороге будем любоваться сельскими пейзажами. По прибытии посетим Джама Масджид — одну из крупнейших мечетей Индии — и увидим Буланд Дарваза, монументальные ворота высотой около 54 метров. Далее осмотрим залы Диван-и-Ам и Диван-и-Кхас. Перед нами предстанет и Панч Махал — 5-этажный павильон с резными колоннами, построенный для отдыха императорской семьи.

Затем продолжим путь в деревню Абханери, где увидим колодец Чанд-Баори, один из древнейших и глубочайших в Индии. Побываем в храме Харшат Мата, посвящённом богине счастья.

После направимся в Джайпур — столицу Раджастхана. По прибытии вас ждёт трансфер в отель и размещение.

Мечеть Джама Масджид в Фатехпур-Сикри, колодец Чанд-Баори и переезд в ДжайпурМечеть Джама Масджид в Фатехпур-Сикри, колодец Чанд-Баори и переезд в ДжайпурМечеть Джама Масджид в Фатехпур-Сикри, колодец Чанд-Баори и переезд в ДжайпурМечеть Джама Масджид в Фатехпур-Сикри, колодец Чанд-Баори и переезд в ДжайпурМечеть Джама Масджид в Фатехпур-Сикри, колодец Чанд-Баори и переезд в ДжайпурМечеть Джама Масджид в Фатехпур-Сикри, колодец Чанд-Баори и переезд в Джайпур
3 день

Амбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал, фабрика текстиля и ковровая фабрика, обсерватория Джантар-Мантар

Утром вас ждёт экскурсия по Джайпуру. Посетим Амбер-форт, до которого доберёмся верхом на слоне, пройдя по извилистым тропинкам через живописные сады. Осмотрим Водный дворец, расположенный посреди озера Ман Сагар. Затем увидим Городской дворец, где выставлены коллекции оружия, одежды и драгоценностей. После побываем в Хава-Махал — «дворце ветров» с ажурными фасадами и множеством окон.

Заглянем на фабрику окраски текстиля, где познакомимся с традиционными и современными методами нанесения узоров на ткани. А также на фабрику ручных ковров, чтобы понаблюдать за процессом создания настоящих шедевров.

Экскурсия завершится в обсерватории Джантар-Мантар — памятнике 18 века, включённом в список ЮНЕСКО. Здесь вы узнаете, как раньше определяли время и положение планет.

Вернёмся в Дели. Переезд займёт около 4 часов, в пути будет остановка. По прибытии — трансфер и размещение в отеле.

Амбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал, фабрика текстиля и ковровая фабрика, обсерватория Джантар-МантарАмбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал, фабрика текстиля и ковровая фабрика, обсерватория Джантар-МантарАмбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал, фабрика текстиля и ковровая фабрика, обсерватория Джантар-МантарАмбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал, фабрика текстиля и ковровая фабрика, обсерватория Джантар-МантарАмбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал, фабрика текстиля и ковровая фабрика, обсерватория Джантар-МантарАмбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал, фабрика текстиля и ковровая фабрика, обсерватория Джантар-МантарАмбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал, фабрика текстиля и ковровая фабрика, обсерватория Джантар-Мантар
4 день

Старый и Новый Дели: Красный форт, храм Лотоса, Ворота Индии, прачечная Дхоби Гхат

День начнётся с экскурсии по Дели — столице Индии. Первым пунктом станет мечеть Джама Масджид 17 века — одна из крупнейших в стране. При желании вы сможете подняться на минарет с панорамным видом на город.

Прогуляемся по рынку Чандни Чоук с большим выбором специй, тканей и сладостей. По старым улочкам прокатимся на велорикше. Осмотрим Красный форт, мемориал Махатмы Ганди — Радж-Гхат, индуистский комплекс Акшардхам и храм Лотоса.

Пройдёмся по Новому Дели: побываем на площади Коннот-Плейс и полюбуемся Воротами Индии. Также покажем вам: храмы Лакшми Нараяна и Гурдвара Бангла Сахиб, прачечную Дхоби Гхат прямо под открытым небом и ступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли.

В конце дня — трансфер в аэропорт.

Старый и Новый Дели: Красный форт, храм Лотоса, Ворота Индии, прачечная Дхоби ГхатСтарый и Новый Дели: Красный форт, храм Лотоса, Ворота Индии, прачечная Дхоби ГхатСтарый и Новый Дели: Красный форт, храм Лотоса, Ворота Индии, прачечная Дхоби ГхатСтарый и Новый Дели: Красный форт, храм Лотоса, Ворота Индии, прачечная Дхоби ГхатСтарый и Новый Дели: Красный форт, храм Лотоса, Ворота Индии, прачечная Дхоби ГхатСтарый и Новый Дели: Красный форт, храм Лотоса, Ворота Индии, прачечная Дхоби Гхат

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Традиционное приветствие с гирляндой из цветов
  • Прогулка на слоне до форта в Джайпуре
  • Катание на велорикше
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего, водителя
Что не входит в цену
  • Билеты в Дели и обратно
  • Обеды и ужины
  • Оформление визы - $65
  • Билет на спектакль в Агре - $55
  • Доплата за 1-местное размещение - $150
  • Обязательные чаевые гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, утро (точное время по согласованию)
Завершение: Аэропорт Дели, вечер (точное время по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 1851 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю
читать дальше

на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Дели

Похожие туры из Дели

Индивидуальный автотур по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На машине
4 дня
11 отзывов
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом удобном месте, в...
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
$589 за всё до 2 чел.
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
На машине
8 дней
-
10%
9 отзывов
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$1099$1221 за человека
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
15 дней
2 отзыва
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Провести ночь в бунгало, заглянуть в мумбайские трущобы и отдохнуть на берегу моря
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
17 янв в 10:00
31 янв в 10:00
$1412 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дели
Все туры из Дели