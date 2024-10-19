Наедине с богами и собой у берегов священного Ганга: ретрит в Ришикеше и окрестностях

Пройти духовный путь, заняться йогой и медитациями, окунуться в Ганг и взойти на Тунгнатх
Ришикеш — это священный город, где в воздухе витает нечто божественное, а к умиротворению и мудрости приближает сама природа.

А ещё это мировая столица духовных и телесных практик: здесь созданы все
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условия для погружения вглубь собственного сознания, поиска нового себя, очищения от груза прошлого.

В местных ашрамах искали гармонию и просветление даже музыканты группы The Beatles, и мы последуем их примеру.

Во время ретрита будем заниматься йогой и медитациями, совершим ритуальные омовения в Ганге и восхождение на гору Тунгнатх, исследуем древние храмы и места силы, пройдём паломническими тропами и поучаствуем в двух огненных церемониях — санскальпе и аарти.

Вашими духовными наставниками и проводниками на этом пути станут сертифицированные преподаватели йоги, Елена и Миттра.

Наедине с богами и собой у берегов священного Ганга: ретрит в Ришикеше и окрестностях
Наедине с богами и собой у берегов священного Ганга: ретрит в Ришикеше и окрестностях
Наедине с богами и собой у берегов священного Ганга: ретрит в Ришикеше и окрестностях
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $300 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

Проживание. 2-местное размещение в ретритном центре Anand Loc (1-4 ночи), отелях The Bunker House (5-ночь) и Terrakotta Rishikesh (6-10 ночи).

*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены 3-разовое питание в ретритном центре Anand Loc (1-4 дни) и завтраки по системе «шведский стол» в отеле Terrakotta Rishikesh (6-10 дни). Остальное питание, в том числе в отеле The Bunker House (5-й день), — за доплату.

Транспорт. Включены проезд на общественном транспорте и трансферы по программе на минивэнах Suzuki или Toyota.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Тур лёгкий, подойдёт как новичкам, так и опытным йога-практикам.

Виза. Электронную легко оформить через сайт indianvisaonline.gov.in.

Программа тура по дням

1 день

Начало тура

По прибытии в Индию — самостоятельный трансфер от аэропорта Дели в наш ретритный центр вблизи Ришикеша. Первым делом вы познакомитесь с организатором тура, преподавателем йоги Еленой. Она живёт в Индии много лет, хорошо знакома с бытом и культурой этой страны, проводит путешествия и ретриты с 2014 года, обучалась йоге у учителей в России и Индии. Елена станет вашим проводником в поисках счастливой и гармоничной жизни. Также вашим наставником на время ретрита будет индийский гуру Миттра, который не только обучает классическим техникам выполнения асан и тренировкам тела, но и помогает ученикам лучше понимать внутренние ощущения и избавляться от ограничений.

После размещения в номерах мы проведём первую практику, чтобы восстановиться после перелёта. Соберём общий круг и познакомимся. Затем отправимся на берег Ганга и вдали от шумного города погрузимся в созерцание и практики, а непосредственная близость священной реки поможет нам в этом.

В последующие дни тура будем придерживаться такой программы:

6:30 – 8:00 — утренняя практика;
8:00 – 9:00 — завтрак в отеле;
10:00 – 16:30 — прогулки/экскурсии/массаж/самостоятельный отдых;
16:30 – 18:00 — вечерняя практика (хатха-йога/йога-нидра/саунд-хилинг);
18:00 – 19:30 — ужин;
19:30 – 21:00 — общий круг (сатсанг).

Начало тураНачало тураНачало тураНачало тураНачало тураНачало тураНачало тураНачало тура
2 день

Санскальпа, омовение в Ганге

Сегодня проведём санскальпу — церемонию с использованием огня, направленную на осознание своих самых глубинных желаний и движение к заветной цели. Совершим ритуальное омовение в Ганге, что, по поверью, избавляет от всей скверны, накопленной в течение жизни. В Ришикеше река только спускается с гор, поэтому отличается быстрым течением и чистой водой. Будет время для личной практики и вопросов преподавателю.

Санскальпа, омовение в ГангеСанскальпа, омовение в ГангеСанскальпа, омовение в ГангеСанскальпа, омовение в ГангеСанскальпа, омовение в ГангеСанскальпа, омовение в ГангеСанскальпа, омовение в Ганге
3 день

Умиротворённый отдых

Проживём день по нашей обычной программе. Совершим омовение в священной реке и поучаствуем в личной практике и сессии вопросов и ответов с преподавателем йоги. Будем много времени проводить наедине с собой и природой.

Умиротворённый отдыхУмиротворённый отдыхУмиротворённый отдыхУмиротворённый отдыхУмиротворённый отдыхУмиротворённый отдыхУмиротворённый отдых
4 день

Практики

Программа этого дня повторяет программу предыдущего. Продолжим глубокое погружение в духовные и телесные практики, которые помогут улучшить гибкость и повысить выносливость, освободиться от накопленного напряжения, научиться лучше справляться со стрессовыми ситуациями.

ПрактикиПрактикиПрактикиПрактикиПрактикиПрактикиПрактики
5 день

Поездка в горы

Ранним утром поедем в горы. Первую остановку сделаем в атмосферном городке Девпраяге. Здесь сливаются 2 реки, дающие начало Гангу. Это энергетически сильное место, куда стекаются паломники, чтобы совершить ритуальное омовение.

Заедем в храм богини Дхари Деви, покровительницы штата и защитницы популярного паломнического маршрута по 4-м святыням. Во второй половине дня доберёмся до местечка Чопта, где сегодня останемся ночевать.

Поездка в горыПоездка в горыПоездка в горыПоездка в горыПоездка в горыПоездка в горыПоездка в горыПоездка в горыПоездка в горыПоездка в горыПоездка в горыПоездка в горыПоездка в горыПоездка в горы
6 день

Рассвет у храма

Встанем ещё до рассвета и начнём восхождение к храму Тунгнатх. Он раскинулся на высоте 3680 метров и является важной частью паломнической тропы. Подъём займёт около трёх часов.

Оказавшись на вершине, вы сможете полюбоваться величественными пиками Гималаев. Кроме того, восхождение сюда — это тоже своеобразная практика, позволяющая взглянуть на мир и свою жизнь сверху в прямом и переносном смысле. К вечеру вернёмся в Ришикеш и заселимся в новый отель.

Рассвет у храмаРассвет у храмаРассвет у храмаРассвет у храмаРассвет у храмаРассвет у храмаРассвет у храмаРассвет у храмаРассвет у храмаРассвет у храмаРассвет у храмаРассвет у храмаРассвет у храмаРассвет у храма
7 день

Променад по Ришикешу

Утренняя практика будет посвящена восстановлению после восхождения. Позавтракав, пойдём изучать город.

Мы увидим мосты Лакшман-Джула и Рам-Джула, поднимемся к храму, откуда открывается головокружительный вид на Ганг. Переходя с этажа на этаж святыни, познакомимся с основным пантеоном индийских божеств.

Прогуляемся по шумным торговым улочкам и набережным, заглянем в уютные кафе и ашрам. Помедитируем на тихих песчаных пляжах и искупаемся в Ганге.

Променад по РишикешуПроменад по РишикешуПроменад по РишикешуПроменад по РишикешуПроменад по РишикешуПроменад по РишикешуПроменад по Ришикешу
8 день

Рассвет у храма, аарти на закате

Встретим рассвет у храма Кунжапури. Это место силы, с которым связана интересная легенда о Шиве и Сати. А ещё отсюда открывается одна из лучших панорам Ришикеша и окрестностей. Днём — свободное время, купание в Ганге.

На закате отправимся в ашрам, чтобы понаблюдать за аарти. Ежедневный ритуал поклонения богине Ганге собирает на берегах реки толпы верующих, которые исполняют песни и читают молитвы. Индуистские священники в традиционных одеждах держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище!

Рассвет у храма, аарти на закатеРассвет у храма, аарти на закатеРассвет у храма, аарти на закатеРассвет у храма, аарти на закатеРассвет у храма, аарти на закатеРассвет у храма, аарти на закатеРассвет у храма, аарти на закате
9 день

Заброшенный ашрам

В первой половине дня посетим ашрам на противоположном берегу Ганга. Когда-то он принимал в своих стенах участников группы The Beatles и был заброшен более 40 лет назад. После обеда — самостоятельный отдых.

Заброшенный ашрамЗаброшенный ашрамЗаброшенный ашрамЗаброшенный ашрамЗаброшенный ашрамЗаброшенный ашрамЗаброшенный ашрам
10 день

Свободный день

Весь день будет свободен. Вы сможете отправиться на массаж или по магазинам. При желании всей группой сходим к подвесному мосту Рам-Джула, изучим торговые переулки и набережные, посетим кафе, помедитируем на берегу и искупаемся в водах Ганга.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
11 день

Возвращение домой

После утренней практики и завтрака — освобождение номеров, самостоятельный трансфер из Ришикеша к аэропорту Дели. На этом наше духовное путешествие в Индии завершено.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 300
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение сертифицированными преподавателями йоги
  • Все практики, входные билеты и экскурсии по программе
  • Личная консультация с преподавателем йоги
Что не входит в цену
  • Перелёт в Дели и обратно
  • Трансферы от аэропорта Дели в Ришикеш и обратно
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ретритный центр в Ришикеше, время зависит от вашего приезда
Завершение: Отель в Ришикеше, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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