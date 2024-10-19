А ещё это мировая столица духовных и телесных практик: здесь созданы все
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $300 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.
Проживание. 2-местное размещение в ретритном центре Anand Loc (1-4 ночи), отелях The Bunker House (5-ночь) и Terrakotta Rishikesh (6-10 ночи).
*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены 3-разовое питание в ретритном центре Anand Loc (1-4 дни) и завтраки по системе «шведский стол» в отеле Terrakotta Rishikesh (6-10 дни). Остальное питание, в том числе в отеле The Bunker House (5-й день), — за доплату.
Транспорт. Включены проезд на общественном транспорте и трансферы по программе на минивэнах Suzuki или Toyota.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Тур лёгкий, подойдёт как новичкам, так и опытным йога-практикам.
Виза. Электронную легко оформить через сайт indianvisaonline.gov.in.
Программа тура по дням
Начало тура
По прибытии в Индию — самостоятельный трансфер от аэропорта Дели в наш ретритный центр вблизи Ришикеша. Первым делом вы познакомитесь с организатором тура, преподавателем йоги Еленой. Она живёт в Индии много лет, хорошо знакома с бытом и культурой этой страны, проводит путешествия и ретриты с 2014 года, обучалась йоге у учителей в России и Индии. Елена станет вашим проводником в поисках счастливой и гармоничной жизни. Также вашим наставником на время ретрита будет индийский гуру Миттра, который не только обучает классическим техникам выполнения асан и тренировкам тела, но и помогает ученикам лучше понимать внутренние ощущения и избавляться от ограничений.
После размещения в номерах мы проведём первую практику, чтобы восстановиться после перелёта. Соберём общий круг и познакомимся. Затем отправимся на берег Ганга и вдали от шумного города погрузимся в созерцание и практики, а непосредственная близость священной реки поможет нам в этом.
В последующие дни тура будем придерживаться такой программы:
6:30 – 8:00 — утренняя практика;
8:00 – 9:00 — завтрак в отеле;
10:00 – 16:30 — прогулки/экскурсии/массаж/самостоятельный отдых;
16:30 – 18:00 — вечерняя практика (хатха-йога/йога-нидра/саунд-хилинг);
18:00 – 19:30 — ужин;
19:30 – 21:00 — общий круг (сатсанг).
Санскальпа, омовение в Ганге
Сегодня проведём санскальпу — церемонию с использованием огня, направленную на осознание своих самых глубинных желаний и движение к заветной цели. Совершим ритуальное омовение в Ганге, что, по поверью, избавляет от всей скверны, накопленной в течение жизни. В Ришикеше река только спускается с гор, поэтому отличается быстрым течением и чистой водой. Будет время для личной практики и вопросов преподавателю.
Умиротворённый отдых
Проживём день по нашей обычной программе. Совершим омовение в священной реке и поучаствуем в личной практике и сессии вопросов и ответов с преподавателем йоги. Будем много времени проводить наедине с собой и природой.
Практики
Программа этого дня повторяет программу предыдущего. Продолжим глубокое погружение в духовные и телесные практики, которые помогут улучшить гибкость и повысить выносливость, освободиться от накопленного напряжения, научиться лучше справляться со стрессовыми ситуациями.
Поездка в горы
Ранним утром поедем в горы. Первую остановку сделаем в атмосферном городке Девпраяге. Здесь сливаются 2 реки, дающие начало Гангу. Это энергетически сильное место, куда стекаются паломники, чтобы совершить ритуальное омовение.
Заедем в храм богини Дхари Деви, покровительницы штата и защитницы популярного паломнического маршрута по 4-м святыням. Во второй половине дня доберёмся до местечка Чопта, где сегодня останемся ночевать.
Рассвет у храма
Встанем ещё до рассвета и начнём восхождение к храму Тунгнатх. Он раскинулся на высоте 3680 метров и является важной частью паломнической тропы. Подъём займёт около трёх часов.
Оказавшись на вершине, вы сможете полюбоваться величественными пиками Гималаев. Кроме того, восхождение сюда — это тоже своеобразная практика, позволяющая взглянуть на мир и свою жизнь сверху в прямом и переносном смысле. К вечеру вернёмся в Ришикеш и заселимся в новый отель.
Променад по Ришикешу
Утренняя практика будет посвящена восстановлению после восхождения. Позавтракав, пойдём изучать город.
Мы увидим мосты Лакшман-Джула и Рам-Джула, поднимемся к храму, откуда открывается головокружительный вид на Ганг. Переходя с этажа на этаж святыни, познакомимся с основным пантеоном индийских божеств.
Прогуляемся по шумным торговым улочкам и набережным, заглянем в уютные кафе и ашрам. Помедитируем на тихих песчаных пляжах и искупаемся в Ганге.
Рассвет у храма, аарти на закате
Встретим рассвет у храма Кунжапури. Это место силы, с которым связана интересная легенда о Шиве и Сати. А ещё отсюда открывается одна из лучших панорам Ришикеша и окрестностей. Днём — свободное время, купание в Ганге.
На закате отправимся в ашрам, чтобы понаблюдать за аарти. Ежедневный ритуал поклонения богине Ганге собирает на берегах реки толпы верующих, которые исполняют песни и читают молитвы. Индуистские священники в традиционных одеждах держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище!
Заброшенный ашрам
В первой половине дня посетим ашрам на противоположном берегу Ганга. Когда-то он принимал в своих стенах участников группы The Beatles и был заброшен более 40 лет назад. После обеда — самостоятельный отдых.
Свободный день
Весь день будет свободен. Вы сможете отправиться на массаж или по магазинам. При желании всей группой сходим к подвесному мосту Рам-Джула, изучим торговые переулки и набережные, посетим кафе, помедитируем на берегу и искупаемся в водах Ганга.
Возвращение домой
После утренней практики и завтрака — освобождение номеров, самостоятельный трансфер из Ришикеша к аэропорту Дели. На этом наше духовное путешествие в Индии завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы по программе
- Сопровождение сертифицированными преподавателями йоги
- Все практики, входные билеты и экскурсии по программе
- Личная консультация с преподавателем йоги
Что не входит в цену
- Перелёт в Дели и обратно
- Трансферы от аэропорта Дели в Ришикеш и обратно
- Питание вне программы
- Медицинская страховка
- Виза