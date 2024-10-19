После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $300 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

Проживание. 2-местное размещение в ретритном центре Anand Loc (1-4 ночи), отелях The Bunker House (5-ночь) и Terrakotta Rishikesh (6-10 ночи).

*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены 3-разовое питание в ретритном центре Anand Loc (1-4 дни) и завтраки по системе «шведский стол» в отеле Terrakotta Rishikesh (6-10 дни). Остальное питание, в том числе в отеле The Bunker House (5-й день), — за доплату.

Транспорт. Включены проезд на общественном транспорте и трансферы по программе на минивэнах Suzuki или Toyota.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Тур лёгкий, подойдёт как новичкам, так и опытным йога-практикам.

Виза. Электронную легко оформить через сайт indianvisaonline.gov.in.