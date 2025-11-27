Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
За 4 дня в Индии вы увидите Дели, Тадж-Махал, Джайпур и храм Акшардхам. Проживание в отелях 3*, питание не включено. Готовьтесь к незабываемому путешествию
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
$1299 за всё до 2 чел.
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии (индивидуальный тур)
Полюбоваться мавзолеем-легендой на восходе и закате и увидеть грандиозные храмы и форты
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом удобном месте, в...
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$353 за всё до 10 чел.
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
30 апр в 08:00
8 мая в 08:00
$1260 за человека
