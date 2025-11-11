Путешествие по Золотому треугольнику и главным местам Дели, Джайпура и Агры
Побывать в «Городе мёртвых», увидеть Дворец ветров и полюбоваться Тадж-Махалом
Приглашаем в большое путешествие по удивительной стране ярких красок, пряных ароматов и необычной архитектуры. В Дели вы увидите самый грандиозный индуистский храм в мире — Акшардхам, Ворота Индии и храм читать дальше
Лотоса.
В Джайпуре выясните, почему город прозвали «Розовым», полюбуетесь Янтарным фортом, осмотрите обсерваторию Джантар-Мантар и дворец Хава-Махал. Прибудете в Агру, чтобы сделать фотографии на фоне Тадж-Махала и подняться к Агра-форту.
А ещё погуляете по храмовому комплексу, который облюбовали обезьяны, и узнаете тайну «Мёртвого города».
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером.
Дети. Рекомендуемый возраст — от 8 лет.
Виза. Нужна, оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. Затем у вас будет свободное время.
2 день
Экскурсия по Дели
После завтрака начнём экскурсию по столице. Увидим Ворота Индии, Президентский дворец и здание правительства, храм Лотоса в форме цветка и храм Акшардхам, самый грандиозный индуистский храм в мире. А ещё осмотрим минарет Кутуб-Минар.
3 день
Переезд в Джайпур: дворец Самод и деревня Раджастхан
Позавтракаем и отправимся в Джайпур. Дорога займёт около 6 часов. По пути побываем у дворца Самод и форта вблизи сооружения. На верблюжьей повозке прокатимся по традиционной деревушке Раджастхан и окажемся в Королевском саду 18 века. По прибытии в город заселимся в отель.
4 день
Янтарный форт, обсерватория Джантар-Мантар и Дворец ветров
Сегодня будем гулять по Джайпуру, который называют «Розовым городом». Мы увидим Янтарный форт — комплекс дворцов, садов и храмов. Посетим обсерваторию Джантар-Мантар, осмотрим Городской дворец, Дворец ветров Хава Махал из розового камня и храм Бирла из белого мрамора.
5 день
Храм Галтаджи, колодец Чанд-Баори и Фатехпур-Сикри
После завтрака отправимся в Агру. Ехать предстоит около 6 часов. По пути побываем в храмовом комплексе Галтаджи, который облюбовали обезьяны, и увидим ступенчатый колодец Чанд-Баори. Полюбуемся храмом богини радости и счастья Харшат Мата и посетим Фатехпур-Сикри, который прозвали «Мёртвым городом».
6 день
Тадж-Махал, Агра-форт и Итимад-Уд-Даула
Утром начнём экскурсию по Агре, некогда столице империи Великих Моголов. Увидим главную достопримечательность Индии — Тадж-Махал. Затем осмотрим Агра-форт, гробницу Акбара Великого и Итимад-уд-Даула («Малый Тадж»).
7 день
Храмы Вриндаван и возвращение в Дели
После завтрака отправимся назад в Дели. Всего в пути проведём 5 часов. По дороге заедем в город Вриндаван, осмотрим Прем Мандир, или Храм Любви, храм Международного общества сознания Кришны 13 века. В Дели полюбуемся Гурдвара Бангла Сахиб — сикхским храмом из белого мрамора и с золотыми куполами.
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и обеды
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Услуги русскоговорящего гида
Все входные билеты
Поездка на слонах в Джайпуре
Все налоги и сборы
Что не входит в цену
Билеты до Дели и обратно
Обеды
Виза
Туристическая страховка
Личные расходы и чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время прибытия вашего рейса. Рекомендуем рейс из Москвы с прибытием в 3:20, но подстроимся под вас
Завершение: Аэропорт Дели, 5:00 (отправление рейса в Москву)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 8 туристов
Экскурсионные туры по миру с высоким уровнем комфорта от профессионального гида и автора книги-бестселлера по Египту. Меня зовут Людмила, я работаю в туризме уже 20 лет и точно знаю, что читать дальше
такое комфорт в путешествии. В любой стране мы организовываем тур таким образом, чтобы вам всегда было комфортно. Это — точно продуманный тайминг и логистика тура; комфортные отели с уровнем не ниже 8.5 из 10 баллов; группы до 10 человек или индивидуальные путешествия; обеды в ресторанах с красивым видом и хорошим меню, а не туристических столовых; профессиональные гиды, знатоки региона; возможность познакомиться с культурой региона — в свои туры мы всегда включаем тематические мастер-классы, посещение местных ремесленников и национальных шоу.