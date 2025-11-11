Мои заказы

Путешествие по Золотому треугольнику и главным местам Дели, Джайпура и Агры

Побывать в «Городе мёртвых», увидеть Дворец ветров и полюбоваться Тадж-Махалом
Приглашаем в большое путешествие по удивительной стране ярких красок, пряных ароматов и необычной архитектуры. В Дели вы увидите самый грандиозный индуистский храм в мире — Акшардхам, Ворота Индии и храм
Лотоса.

В Джайпуре выясните, почему город прозвали «Розовым», полюбуетесь Янтарным фортом, осмотрите обсерваторию Джантар-Мантар и дворец Хава-Махал. Прибудете в Агру, чтобы сделать фотографии на фоне Тадж-Махала и подняться к Агра-форту.

А ещё погуляете по храмовому комплексу, который облюбовали обезьяны, и узнаете тайну «Мёртвого города».

Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемый возраст — от 8 лет.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером.

Дети. Рекомендуемый возраст — от 8 лет.

Виза. Нужна, оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. Затем у вас будет свободное время.

2 день

Экскурсия по Дели

После завтрака начнём экскурсию по столице. Увидим Ворота Индии, Президентский дворец и здание правительства, храм Лотоса в форме цветка и храм Акшардхам, самый грандиозный индуистский храм в мире. А ещё осмотрим минарет Кутуб-Минар.

3 день

Переезд в Джайпур: дворец Самод и деревня Раджастхан

Позавтракаем и отправимся в Джайпур. Дорога займёт около 6 часов. По пути побываем у дворца Самод и форта вблизи сооружения. На верблюжьей повозке прокатимся по традиционной деревушке Раджастхан и окажемся в Королевском саду 18 века. По прибытии в город заселимся в отель.

4 день

Янтарный форт, обсерватория Джантар-Мантар и Дворец ветров

Сегодня будем гулять по Джайпуру, который называют «Розовым городом». Мы увидим Янтарный форт — комплекс дворцов, садов и храмов. Посетим обсерваторию Джантар-Мантар, осмотрим Городской дворец, Дворец ветров Хава Махал из розового камня и храм Бирла из белого мрамора.

5 день

Храм Галтаджи, колодец Чанд-Баори и Фатехпур-Сикри

После завтрака отправимся в Агру. Ехать предстоит около 6 часов. По пути побываем в храмовом комплексе Галтаджи, который облюбовали обезьяны, и увидим ступенчатый колодец Чанд-Баори. Полюбуемся храмом богини радости и счастья Харшат Мата и посетим Фатехпур-Сикри, который прозвали «Мёртвым городом».

6 день

Тадж-Махал, Агра-форт и Итимад-Уд-Даула

Утром начнём экскурсию по Агре, некогда столице империи Великих Моголов. Увидим главную достопримечательность Индии — Тадж-Махал. Затем осмотрим Агра-форт, гробницу Акбара Великого и Итимад-уд-Даула («Малый Тадж»).

7 день

Храмы Вриндаван и возвращение в Дели

После завтрака отправимся назад в Дели. Всего в пути проведём 5 часов. По дороге заедем в город Вриндаван, осмотрим Прем Мандир, или Храм Любви, храм Международного общества сознания Кришны 13 века. В Дели полюбуемся Гурдвара Бангла Сахиб — сикхским храмом из белого мрамора и с золотыми куполами.

После ужина — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1300
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Все входные билеты
  • Поездка на слонах в Джайпуре
  • Все налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели и обратно
  • Обеды
  • Виза
  • Туристическая страховка
  • Личные расходы и чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время прибытия вашего рейса. Рекомендуем рейс из Москвы с прибытием в 3:20, но подстроимся под вас
Завершение: Аэропорт Дели, 5:00 (отправление рейса в Москву)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 8 туристов
Экскурсионные туры по миру с высоким уровнем комфорта от профессионального гида и автора книги-бестселлера по Египту. Меня зовут Людмила, я работаю в туризме уже 20 лет и точно знаю, что
такое комфорт в путешествии. В любой стране мы организовываем тур таким образом, чтобы вам всегда было комфортно. Это — точно продуманный тайминг и логистика тура; комфортные отели с уровнем не ниже 8.5 из 10 баллов; группы до 10 человек или индивидуальные путешествия; обеды в ресторанах с красивым видом и хорошим меню, а не туристических столовых; профессиональные гиды, знатоки региона; возможность познакомиться с культурой региона — в свои туры мы всегда включаем тематические мастер-классы, посещение местных ремесленников и национальных шоу.

