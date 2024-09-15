7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
$799 за человека
7 дней
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
$899 за человека
7 дней
Великолепная четвёрка: Дели, Агра, Джайпур и загадочный Варанаси
Познакомиться с главными городами, посмотреть на священные обряды и прокатиться на лодке по Гангу
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
15 сен в 03:30
28 янв в 03:30
$860 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На 7 дней»
Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дели
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Дели в сентябре 2024
Сейчас в Дели в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 799 до 899.
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на 7 дней, цены от $799. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь