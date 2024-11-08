5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
$599 за человека
4 дня
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
Пройти по «улице лунного света», запечатлеть Тадж-Махал и увидеть парящий над водой дворец
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$435 за человека
12 дней
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
12 фев в 08:00
25 фев в 08:00
181 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлёна8 ноября 2024Большое спасибо организатору за отличный тур! Водитель и гиды были очень дружелюбны и адаптировали тур под наши дополнительные запросы и
- ННаталья5 ноября 2024Всем рекомендую Абхинава и его команду гидов, все четко, профессионально и безопасно. Все кто еще сомневается ехать ли В Индию
- ССветлана13 октября 2024Я путешествовала одна, поэтому были некоторые сомнения. Но все было организовано практически идеально. Размещение в отелях 3* очень удачное. Все
- ААндрей28 декабря 2023Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На 8 Марта»
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Сколько стоит тур в Дели в декабре 2024
Сейчас в Дели в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 435 до 181 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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