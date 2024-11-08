На 8 Марта – туры в Дели

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Дели на русском языке, цены от $435. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
На машине
9 отзывов
5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
$599 за человека
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
На машине
1 отзыв
4 дня
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
Пройти по «улице лунного света», запечатлеть Тадж-Махал и увидеть парящий над водой дворец
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$435 за человека
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
12 дней
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
12 фев в 08:00
25 фев в 08:00
181 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алёна
    8 ноября 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Большое спасибо организатору за отличный тур! Водитель и гиды были очень дружелюбны и адаптировали тур под наши дополнительные запросы и
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    пожелания. В дополнение к заявленному в туре посмотрели ещё несколько мест в Дели и Фатих Сикри около Агры. Получили море положительных впечатлений.

    Большое спасибо организатору за отличный тур! Водитель и гиды были очень дружелюбны и адаптировали тур подБольшое спасибо организатору за отличный тур! Водитель и гиды были очень дружелюбны и адаптировали тур подБольшое спасибо организатору за отличный тур! Водитель и гиды были очень дружелюбны и адаптировали тур подБольшое спасибо организатору за отличный тур! Водитель и гиды были очень дружелюбны и адаптировали тур подБольшое спасибо организатору за отличный тур! Водитель и гиды были очень дружелюбны и адаптировали тур подБольшое спасибо организатору за отличный тур! Водитель и гиды были очень дружелюбны и адаптировали тур подБольшое спасибо организатору за отличный тур! Водитель и гиды были очень дружелюбны и адаптировали тур подБольшое спасибо организатору за отличный тур! Водитель и гиды были очень дружелюбны и адаптировали тур подБольшое спасибо организатору за отличный тур! Водитель и гиды были очень дружелюбны и адаптировали тур подБольшое спасибо организатору за отличный тур! Водитель и гиды были очень дружелюбны и адаптировали тур под
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Всем рекомендую Абхинава и его команду гидов, все четко, профессионально и безопасно. Все кто еще сомневается ехать ли В Индию
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    или нет, однозначно Ехать особенно с этой командой. Я была с дочкой 14 лет, нам все очень понравилось, еда супер, Гиды супер, водитель который возил тоже супер, Остались одни положительные эмоции. Благодарим и желаем процветания этой туристической компании

  • С
    Светлана
    13 октября 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Я путешествовала одна, поэтому были некоторые сомнения. Но все было организовано практически идеально. Размещение в отелях 3* очень удачное. Все
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    отели мне понравились. Организатор всегда на связи. Гиды отличные, особенно Санни в Агре. Посмотрела всё,что только можно и даже больше. Отличная идея увидеть Тадж-Махал и на рассвете и на закате, причем с разных ракурсов. Кроме того, благодаря гиду, удалось волшебным образом избежать очереди на входе. В Джайпуре будет пол дня свободно. Входило в программу ещё катание на слонах, но я не любитель таких развлечений. Поэтому съездили в Джайпуре на другой объект, которого не было в программе. Водитель аккуратный и пунктуальный, что обычно редкость. В машине вода и кондиционер. Все гиды с удовольствием делали фотографии, причем сами предлагали самые удачные места для съёмки. Увезла с собой в сердце любовь к Индии, благодаря этой поездке. Мое путешествие ещё продолжается, но эти пять дней прошли просто отлично!

    Я путешествовала одна, поэтому были некоторые сомнения. Но все было организовано практически идеально. Размещение в отеляхЯ путешествовала одна, поэтому были некоторые сомнения. Но все было организовано практически идеально. Размещение в отеляхЯ путешествовала одна, поэтому были некоторые сомнения. Но все было организовано практически идеально. Размещение в отеляхЯ путешествовала одна, поэтому были некоторые сомнения. Но все было организовано практически идеально. Размещение в отеляхЯ путешествовала одна, поэтому были некоторые сомнения. Но все было организовано практически идеально. Размещение в отеляхЯ путешествовала одна, поэтому были некоторые сомнения. Но все было организовано практически идеально. Размещение в отеляхЯ путешествовала одна, поэтому были некоторые сомнения. Но все было организовано практически идеально. Размещение в отеляхЯ путешествовала одна, поэтому были некоторые сомнения. Но все было организовано практически идеально. Размещение в отелях
  • А
    Андрей
    28 декабря 2023
    По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
    Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились
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    в Варанаси и на Гоа. В целом тур был организован хорошо, была хорошая машина, гид нам показал основные места и мы немного меняли программу под нас, например дополнительно посетили мечеть в Дели и первую индийскую выставку-биеналле. В целом гид Нирмал очень старался и с душой и заботой относится к своим туристам;) С точки зрения исторической информации, которую вы получаете в туре надо понимать следующее. Конечно, не стоит ожидать, что вы получите энциклопедические знания об Индии. Здесь скорее гид - это сопровождение, беседа, общая базовая информация о местах посещения. Что кстати тоже важно. В целом это для нас вполне подходило, с учётом самостоятельного чтения книг по истории Индии.

    Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на ГоаНам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на ГоаНам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на ГоаНам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на ГоаНам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на ГоаНам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на ГоаНам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на ГоаНам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на ГоаНам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на ГоаНам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились в Варанаси и на Гоа

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
  2. По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
  3. Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Президентский дворец
  4. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в декабре 2024
Сейчас в Дели в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 435 до 181 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на 8 марта, 10 ⭐ отзывов, цены от $435. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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