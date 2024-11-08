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отели мне понравились. Организатор всегда на связи. Гиды отличные, особенно Санни в Агре. Посмотрела всё,что только можно и даже больше. Отличная идея увидеть Тадж-Махал и на рассвете и на закате, причем с разных ракурсов. Кроме того, благодаря гиду, удалось волшебным образом избежать очереди на входе. В Джайпуре будет пол дня свободно. Входило в программу ещё катание на слонах, но я не любитель таких развлечений. Поэтому съездили в Джайпуре на другой объект, которого не было в программе. Водитель аккуратный и пунктуальный, что обычно редкость. В машине вода и кондиционер. Все гиды с удовольствием делали фотографии, причем сами предлагали самые удачные места для съёмки. Увезла с собой в сердце любовь к Индии, благодаря этой поездке. Мое путешествие ещё продолжается, но эти пять дней прошли просто отлично!