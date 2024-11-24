Раскройте суть Золотого треугольника Индии — от величественных дворцов до священных храмов. Вы будете очарованы вечной красотой, которая пленяла путешественников на протяжении веков. Вы увидите главные достопримечательности трех красивейших городов — Дели, Агры и Джайпура.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание тураОткройте для себя душу Золотого треугольника Индии за 7 дней. От величия дворцов Джайпура до загадочных переулков Дели — этот тур подарит незабываемые впечатления путешественникам всех возрастов. Первые два дня тура мы проведем в Дели. Вы сможете исследовать главные достопримечательности как Старого Дели, так и Нью-Дели. Посетите Красный Форт и знаменитые рынки Чандни Чоук, Кутуб-Минар и многие другие. По желанию вы также можете побывать в Национальном музее. Далее наш путь лежит в Агру, которую еще называют городом мрамора. Именно здесь находится знаменитый и величественный Тадж-Махал. Вы даже сможете покататься на конной повозке возле него, а после рассмотрите главные места притяжения города. После мы попадем в Джайпур, где посетим два форта, несколько дворцов и другие известные достопримечательности. Важно знать:• Сроки приблизительные, детали необходимо уточнять у гида.
- Вы должны иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
- Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Ежедневно в 6:00
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур без проживания в отеле (в этом варианте вы несете ответственность за бронирование проживания самостоятельно. В любой звездной категории)
|от $187
|Все включено с 3-звездочными отелями
|от $559
|Все включено с 4-звездочными отелями
|от $669
|Все включено с 5-звездочными отелями
|от $859
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дели:
- Джама Масджид
- Красный форт
- Кутуб-Минар
- Гробница Хумаюна
- Храм Бангла Сахиб
- Храм Лотоса
- Храм Акшардхам
- Ворота Индии
- Раштрапати-Бхаван
- Чандни Чоук
- Агра:
- Тадж-Махал
- Гробница Итмад-уд-Даула (Маленький Тадж)
- Джайпур:
- Форт Амер
- Дворец Ветров Хава-Махал
- Городской дворец
- Астрономическая обсерватория Джантар-Мантар
Что включено
- Проживание 6 ночей в двухместном номере (если выбран вариант билета «все включено»)
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Встреча и выезд из аэропорта на эксклюзивном автомобиле с кондиционером с водителем
- Помощь при приезде и отъезде
- Частный англоговорящий гид
- Поездка на конной повозке от парковки Тадж-Махала до памятника Тадж-Махалу
- Поездка на джипе от парковки форта Амер до входа
- Все экскурсии и трансфер на эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным водителем
- Плата за проезд, парковка, расходы водителя
- Бутылки с минеральной водой в машине
- Все остальные применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы в связи с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена / задержка рейса / повышение стоимости проезда, или по любой другой подобной причине, или в связи со стихийными бедствиями
- Расходы личного характера, например, стирка белья, телефонные звонки, безалкогольные / крепкие напитки, питание, чаевые и чаевые в качестве компенсации и т.д.
- Плата за вход в достопримечательности
- Плата за съемку у достопримечательностей
- Все, что не упомянуто выше в разделе «Что включено»
- Доплата, действующая в период Нового года/ Рождества
Место начала и завершения?
Дели, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста, имейте при себе действительное доверие личности с фотографией для входа в достопримечательности
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline gov. in/evisa/tvoa. html
- Тадж-Махал закрывается в пятницу
- Это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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