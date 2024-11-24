Окунитесь в разнообразие красок и культуры: от знаковых достопримечательностей до скрытых жемчужин — это путешествие очарует вас.

Что вас ждет

Первая часть нашего тура будет посвящена Золотому треугольнику Индии. Вы побываете в трех городах — Дели, Агре и Джайпуре и осмотрите их знаковые достопримечательности. Посетите Бэби-Тадж, форты, дворцы, пройдетесь по рынкам и выберете сувениры для своих близких. Далее наш путь лежит в Удайпур, который называют Городом озер. Вас ждет поездка на лодке в самом сердце озера Пичола, городской дворец, храм Джагдиш и некоторые другие достопримечательности города. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.

Тадж-Махал закрыт в пятницу.