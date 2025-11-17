Тадж-Махал на рассвете, обезьяны и рынки: персональный тур по Дели, Агре и Джайпуру
Заглянуть на ювелирную улицу, полюбоваться резными фасадами и посетить бывшую резиденцию правителей
Погрузитесь в сердце Индии! Мы встретим рассвет у величественного Тадж-Махала, полюбуемся дворцами махараджей в розовом городе Джайпур и поднимемся к крепости Амбер — желающие смогут сделать это верхом на слоне, читать дальше
словно правители древней Раджастханы.
Вас ждут атмосферные рынки Старого Дели, прогулка по улице лунного света Чандни Чоук, неповторимая архитектура Акшардхама, а также дружелюбные обезьяны в храме Галта-Джи и загадочная энергетика форта Агры. Это путешествие — настоящая мозаика красок и историй, которые останутся в памяти надолго.
Описание тура
Организационные детали
Тадж-Махал закрыт по пятницам — при бронировании тура уточняйте день визита, при необходимости маршрут будет адаптирован.
Программа тура по дням
1 день
Старый и Новый Дели, переезд в Агру
Встречаемся и начинаем знакомство с Индией. Прогуляемся по Старому Дели: вы увидите Красный форт (снаружи) и величественную мечеть Джама-Масджид Пройдёмся по узким улочкам центра города. Затем побываем у построенного из красного песчаника храма Лал-Мандир — старейшего джайнистского святилища столицы. Далее посетим Чандни Чоук — сегодня это пестрый и шумный рынок, где можно найти всё — от специй до текстиля.
Заглянем на улицу свадебных нарядов Кинари-Базар и ювелирную — Дариба-Калан, а затем — в знаменитый переулок Гали-Паранте-Вали, где вам предложат отведать ароматные лепёшки с начинкой — паратхи. Посетим базар специй Кхари-Баоли — рай для любителей гастрономии.
После переедем в Новый Дели, чтобы осмотреть Ворота Индии, Президентский дворец и здание Парламента. После обеда вас ждёт храм Лакшми-Нараян, а кульминацией дня станет визит в Акшардхам — один из крупнейших индуистских храмов мира, украшенный вручную резным мрамором и розовым камнем.
Во второй половине дня отправимся в Агру (около 250 км). Ночёвка в Агре.
2 день
Тадж-Махал и форт, переезд в Джайпур
Ранним утром, на рассвете, мы окажемся у подножия символа Индии — Тадж-Махала. Этот беломраморный мавзолей, признанный чудом света, в это время окрашивается в розоватые оттенки и выглядит незабываемо. После завтрака направимся в историческую цитадель — форт Агры, в чьей архитектуре гармонично сочетаются мусульманские и индуистские элементы.
Затем переедем в Джайпур (примерно 240 км). По дороге нас ждёт посещение комплекса Галта-Джи, более известного как «Храм обезьян». Этот храмовый ансамбль славится святой водой и резвящимися обезьянами, с которыми можно поиграть и даже покормить их. Ночёвка в Джайпуре.
3 день
Достопримечательности Джайпура, возвращение в Дели
День начнём с поездки в форт Амбер — величественную крепость цвета мёда, расположенную на вершине холма. Желающие смогут подняться в замок верхом на украшенных слонах — как в былые времена махараджей.
Затем обзорно осмотрим «дворец на воде» Джал-Махал и полюбуемся резным фасадом Хава-Махала — символа Джайпура. После отправимся на экскурсию в городской дворец — резиденцию бывших правителей, включающую храмы, музеи и благоухающие сады.
В завершение дня останется немного времени на шопинг — Джайпур славится своими украшениями и изделиями ручной работы. После вернёмся в Дели (примерно 300 км), где вас доставят в отель или в аэропорт. Окончание программы — около 20:00.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер по всему маршруту на кондиционированном автомобиле
Русскоговорящий сопровождающий гид
Все налоги, бензин, дорожные сборы и парковки
Что не входит в цену
Авиабилеты до Дели и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты в музеи, монументы, шоу-программы
Фото - и видеосъёмка
Чаевые гидам, водителю и носильщикам
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, время по договорённости
Завершение: Дели, около 20:00 (рекомендуем планировать вылет после этого времени)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Радж — ваша команда гидов в Дели
Намасте, мои дорогие друзья! Меня зовут Радж, я работаю гидом более 15 лет. Туризм для меня — состояние души. Родился я в заснеженных Гималаях, где с детства любил гулять по читать дальше
горным тропам и изучать окрестности, со временем это увлечение стало моей профессией. Окончил исторический факультет института туризма в Дели, после этого продолжил обучение в университете Нижнего Новгорода, где выучил русский язык. Успешно прошел государственный курс гида-экскурсовода. Имею лицензию гида по всей Индии от министерства туризма. Провел более 500 туров, работал с индивидуальными туристами, организованными группами, бизнес-делегациями и правительственными делегациями, организовывал йога-туры. Оказываю услуги по бронированию отелей, транспорта, ж/д и авиабилетов. Увлекаюсь фотографией, провожу фототуры. Буду рад видеть вас среди моих гостей!