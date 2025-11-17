Встречаемся и начинаем знакомство с Индией. Прогуляемся по Старому Дели: вы увидите Красный форт (снаружи) и величественную мечеть Джама-Масджид Пройдёмся по узким улочкам центра города. Затем побываем у построенного из красного песчаника храма Лал-Мандир — старейшего джайнистского святилища столицы. Далее посетим Чандни Чоук — сегодня это пестрый и шумный рынок, где можно найти всё — от специй до текстиля.

Заглянем на улицу свадебных нарядов Кинари-Базар и ювелирную — Дариба-Калан, а затем — в знаменитый переулок Гали-Паранте-Вали, где вам предложат отведать ароматные лепёшки с начинкой — паратхи. Посетим базар специй Кхари-Баоли — рай для любителей гастрономии.

После переедем в Новый Дели, чтобы осмотреть Ворота Индии, Президентский дворец и здание Парламента. После обеда вас ждёт храм Лакшми-Нараян, а кульминацией дня станет визит в Акшардхам — один из крупнейших индуистских храмов мира, украшенный вручную резным мрамором и розовым камнем.

Во второй половине дня отправимся в Агру (около 250 км). Ночёвка в Агре.