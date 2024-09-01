Мы подготовили насыщенную программу, чтобы увидеть Индию с необычной стороны: её роскошные пляжи, густые леса и рисовые плантации, а ещё диких зверей, чайные плантации и богатые дворцы, мраморные фабрики и мастерские ремесленников. Успеем покататься на слонах, в конной повозке и на лодке, вдоволь покричать в Эхо-пойнт — здесь отличная акустика, побывать в главных достопримечательностях и просто расслабиться под лучами жаркого солнца, слушая шум волн и крики чаек.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.