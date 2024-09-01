Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Успеем покататься на слонах, в конной повозке и на лодке, вдоволь покричать в Эхо-пойнт — здесь отличная акустика, побывать в главных достопримечательностях и просто расслабиться под лучами жаркого солнца, слушая шум волн и крики чаек.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 359
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре, «Hotel Fort Queen» в Кочине, «Swiss Garden Inn» в Муннаре, «Grand Thekkady» в Теккади, стандартный плавучий дом в Аллеппи, «Pappukutty Beach Resort» в Коваламе.
Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре, «The Dunes Cochin» в Кочине, «Grand Plaza» в Муннаре, «Wild Corridor» в Теккади, плавучий дом делюкс в Аллеппи, «Isola Di Cocco» в Коваламе.
Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре, «Trident Hotel» в Кочине, «Fragrant Nature Hotel & Spa» в Муннаре, «The Elephant Court» в Теккади, роскошный плавучий дом в Аллеппи, «Gokulam Grand Turtle on the Beach» в Коваламе.
2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».
Программа тура по дням
Прогулка по Дели, световое шоу и шопинг на рынках
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, после небольшого отдыха прогуляемся по местным шумным рынкам и посетим световое шоу в Красном форте.
Ужин — самостоятельно в любом ресторане города, а затем вернёмся в отель.
Старый и Новый Дели
После завтрака отправимся на прогулку по Дели. Начнём со старого города и посетим величественный Красный Форт 17 века, соборную мечеть Джама Масджид и шумный рынок в Чанди Чоук.
Дальше переместимся в современную часть столицы — Нью-Дели. Здесь полюбуемся Воротами Индии и храмом Лакси Наряна, увидим гробницу Хумаюна, Кутб-Минар — самый высокий в мире кирпичный минарет и храм Акшардхам, а ещё побываем в Национальной художественной галерее.
Вечером пройдёмся по местным рынкам, поужинаем и вернёмся в отель.
Гробница Итмад-уд-Даулах
Позавтракаем в отеле и поедем в Агру — «город мрамора». Расстояние — 230 км. Заселимся в отель и прогуляемся по парку культуры и отдыха Метхаб Бах, пообедаем, а затем посетим гробницу Итмад-уд-Даулах, которую местные прозвали «Маленьким Таджем».
Ужинать будем в ресторане «Mughali», после чего вернёмся в отель.
Тадж-Махал и Агра-форт
Сегодня посетим главную достопримечательность Индии и одно из 7 чудес света — Тадж-Махал, символ любви и верности. Сделаем эффектные кадры дворца и поедем в Агра-форт. Ещё заглянем на мраморные фабрики, прогуляемся по местным рынкам и, закупившись сувенирами, поужинаем и вернёмся в отель.
Переезд в Джайпур
Позавтракаем и поедем в Джайпур — «Розовый город». По дороге заедем в дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.
После заселения немного отдохнём, а вечером пройдёмся по местным рынкам. Здесь можно купить удивительные изделия ручной работы. На ужин советуем попробовать блюда раджпутской кухни.
Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
После вкусного завтрака отправимся в Янтарный форт и покатаемся на слонах. Дальше посетим форт Джайгарх — здесь находится самая большая в мире канонерская лодка на колёсах. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.
Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.
Город ремесленников Санганер и перелёт в Керал
Отправимся за пределы Джайпура в Санганер. Расстояние — 12 км. Вы окажетесь в настоящем городе ремесленников — он известен на всю страну благодаря печати на текстильных блоках вручную с помощью трафаретов. Понаблюдаем за работой мастеров и поедем в аэропорт. Нас уже ждёт Кочин в штате Керала. По прилёте заселимся в отель и поужинаем.
Прогулка по Кочину
После завтрака отправимся исследовать экзотический Кочин. Посетим китайские рыболовные сети, полюбуемся церковью Святого Франциска и базиликой Санта Круз, увидим еврейскую синагогу и дворец Матанчерри.
Переезд в Муннар
Продолжаем путешествие. Держим курс в город Муннар — дорога займёт около 4 часов. Вечером заселимся в отель и поужинаем.
Озеро Матулетти, прогулка в лесу и чайные плантации
Сегодня побываем на живописном озере Матулетти, прогуляемся по улочкам Муннара, а после обеда отправимся в леса. Будем гулять по тропинкам, вдыхать свежие ароматы и наслаждаться природой. Вечером вас ждёт посещение Эхо-пойнта с головокружительными видами и отличным эхо и чайные плантации Муннара.
Национальный парк Перияр
Следующая точка нашего путешествия — Теккади. Дорога займёт около 2 часов. После заселения поедем в круиз по озеру в национальном парке Перияр. С безопасного расстояния вы увидите слонов, тигров, самбаров, рери, бизонов, медведей и леопардов.
Вечером пройдёмся по рынкам и закупимся ремесленными изделиями местных мастеров.
Переезд в Аллеппи
Позавтракаем, займём места в машине и поедем в Аллеппи. Расстояние — 140 км. Заселимся в хаусбот (плавучий дом), и будем наслаждаться видами: бескрайние рисовые поля, кокосовые пальмы — настоящие джунгли!
Пляжный отдых в Коваламе
После завтрака поедем в город Ковалам, славящийся своими роскошными пляжами. Ехать предстоит около 4 часов. Заселимся в отель и сразу отправимся лежать на песке, получать идеальный загар и расслабляться. По желанию вы сможете поиграть в водные виды спорта и насладиться травяным массажем.
Экскурсия в Тривандрум
После завтрака вас ждёт экскурсия по Тривандруму. Вы увидите храм Шри Падманабхасвами и дворец-музей Кутирамалика, а ещё посетите музей Напьера и художественную галерею Читра.
Закат проводим на пляже Шанмугам, а затем вернёмся в отель в Коваламе.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Тривандрума.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 1740 $, в отеле 5 звёзд - 2149 $
- Проживание в отелях 3* и 1 ночь в плавучем доме
- Завтраки в формате «шведский стол»
- Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Услуги гида
- Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале и на слонах в Форт Амбер в Джайпуре
- Круиз по озеру на лодке
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- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по маршруту
- Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
- Бутилированная вода
- Участие детей до 5 лет - бесплатно
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- Билеты до Дели обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий