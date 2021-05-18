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Местное время в Джайпуре
23:2311
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаДжайпур
По-английскиJaipur
Столица регионаДжайпур является столицей региона
Население города2 711 758 чел.
АэропортДжайпур JAI
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота435 м. от уровня моря

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