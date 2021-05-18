Полезная информация о Джайпуре
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Местное время в Джайпуре
23:2311
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Джайпур
|По-английски
|Jaipur
|Столица региона
|Джайпур является столицей региона
|Население города
|2 711 758 чел.
|Аэропорт
|Джайпур JAI
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|435 м. от уровня моря
Где находится Джайпур на карте
Джайпур
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