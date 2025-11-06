Мои заказы

Заповедник Бондла – экскурсии в Гоа

Найдено 5 экскурсий в категории «Заповедник Бондла» в Гоа на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рукотворные сокровища Гоа
На машине
9 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$70 за человека
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
На машине
13 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$75 за человека
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
На машине
Джиппинг
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Гоа: путешествие в мир животных и специй
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Гоа: путешествие в мир животных и специй
Зоопарк Бондла, плантация специй и традиционный гоанский обед на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$195 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Очень понравились экскурсии (брали 2), Наталья организовала всё с учетом наших пожеланий, переформатировав изначально предложенную программу. Гиды шикарные, мне есть
    читать дальше

    с чем сравнить, потому как путешествую много и всегда беру индивидуальные экскурсии. С нами были Елена и Екатерина - это просто 2 энциклопедии, иначе не скажешь, столько информации, мы с подругой, от них получили! кто желает познакомиться с Индией не только через Википедию, однозначно сюда! Хочется сказать «работают профессионалы!») Нет воды, все по делу и рассказано прекрасным языком - интересно, увлекательно, легко) спасибо Вам, Наталья, за организацию наших чудесных двух дней экскурсий! А какие фото классные в Панаджи мы получили от Натальи) желаю Вам больше довольных клиентов, а я буду рекомендовать Ваши экскурсии своим друзьям и знакомым 😊♥️

    Очень понравились экскурсии (брали 2), Наталья организовала всё с учетом наших пожеланий, переформатировав изначально предложенную программуОчень понравились экскурсии (брали 2), Наталья организовала всё с учетом наших пожеланий, переформатировав изначально предложенную программу
  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!
    Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
    читать дальше

    общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-)
    Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.

    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!

