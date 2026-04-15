Познакомиться с настоящим Гоа изнутри - таким, каким его видят и любят местные жители
За один день вы увидите Гоа с разных сторон: от шумной столицы с португальскими балконами и модными кофейнями до тихих деревень острова Чорао, где время словно остановилось. Прокатитесь на рикше и пароме, попробуете домашнюю гоанскую еду и легендарный фени. Узнаете, как растут специи, которыми когда-то торговал весь мир. И поймёте, почему Гоа до сих пор остаётся самым необычным штатом Индии.
Описание экскурсии
Прогулка по набережной Панаджи к статуе Парашурамы, легендарного основателя Гоа.
Обзорная поездка на рикшах — самый живой и удобный способ окунуться в атмосферу города. По пути вы увидите церковь Непорочного Зачатия, дворец Архиепископа и индуистский храм Ханумана.
Экскурсия по историческому кварталу Фонтаньяс: узкие улочки с яркими португальскими домами, галереи, уличное искусство и обед в аутентичном ресторане с гоанской и португальско-индийской кухней.
Переправа на пароме через реку Мандови на остров Чорао, поездка по узким дорожкам острова и посещение тропического сада специй. Вы познакомитесь с традиционным способом получения рисовой муки, попробуете деревенскую еду и посмотрите, как выращивают кардамон, перец, ваниль и куркуму.
Локальный деревенский бар, где вам подадут урак и разные сорта фени. Расскажут о технологии перегонки и культурном значении этих напитков.
Вы узнаете:
Как живёт Гоа сегодня: чем заняты люди, что для них важно, как устроена городская и деревенская жизнь
Какие следы португальского влияния остались в Гоа — в архитектуре, городской среде, деревнях, обычаях и привычках
Что именно португальцы привезли в Азию и почему об этом со временем почти все забыли
Как в Гоа уживаются разные религии, как они взаимодействуют и почему их влияние друг на друга так заметно
Примерный тайминг
8:00 — выезд из отеля (время может меняться в зависимости от района проживания) 9:00 — прогулка по столице Панаджи 12:30 — пауза на обед 13:30 — выезд на остров Чорао 14:00 — посещение плантации специй 15:30 — посещение бара с дегустацией фени 16:30 — выезд в отель 18:00 — возвращение в отель
Кому подойдёт программа
Экскурсия создана для тех, кто хочет понять Гоа изнутри: интересуется историей, архитектурой, кухней, межкультурными процессами и повседневной жизнью местного населения.
Маршрут включает пешие прогулки, поездку на рикше и пароме, поэтому может быть не слишком удобен пожилым гостям и людям с ограниченной подвижностью.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на Suzuki Swift, Suzuki Ertigo или Toyota Innova с кондиционером, паром на остров Чорао, вода в машине
Дополнительно оплачивается: поездка на рикше, посещение фермы, дегустация фени и урака в баре — $20 за всё, а также обед — по желанию
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Гоа
Провели экскурсии для 169 туристов
Мы — не классические гиды с нестандартным подходом. Выбирая нас, вы выбираете проводника-фотографа и/или проводника-приятеля. Мы к вам относимся, как к своим друзьям, и так же проводим наши встречи: рассказываем читать дальше
про местную жизнь, личные истории, помимо реальных фактов. Проводим там, где ходим сами, пробуем то, что попробовали сами. Забудьте о телефонах на время нашего путешествия — всё самое интересное мы вам покажем и сфотографируем для вас!