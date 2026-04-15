За один день вы увидите Гоа с разных сторон: от шумной столицы с португальскими балконами и модными кофейнями до тихих деревень острова Чорао, где время словно остановилось. Прокатитесь на рикше и пароме, попробуете домашнюю гоанскую еду и легендарный фени. Узнаете, как растут специи, которыми когда-то торговал весь мир. И поймёте, почему Гоа до сих пор остаётся самым необычным штатом Индии.

Описание экскурсии

Прогулка по набережной Панаджи к статуе Парашурамы, легендарного основателя Гоа.

Обзорная поездка на рикшах — самый живой и удобный способ окунуться в атмосферу города. По пути вы увидите церковь Непорочного Зачатия, дворец Архиепископа и индуистский храм Ханумана.

Экскурсия по историческому кварталу Фонтаньяс: узкие улочки с яркими португальскими домами, галереи, уличное искусство и обед в аутентичном ресторане с гоанской и португальско-индийской кухней.

Переправа на пароме через реку Мандови на остров Чорао, поездка по узким дорожкам острова и посещение тропического сада специй. Вы познакомитесь с традиционным способом получения рисовой муки, попробуете деревенскую еду и посмотрите, как выращивают кардамон, перец, ваниль и куркуму.

Локальный деревенский бар, где вам подадут урак и разные сорта фени. Расскажут о технологии перегонки и культурном значении этих напитков.

Вы узнаете:

Как живёт Гоа сегодня: чем заняты люди, что для них важно, как устроена городская и деревенская жизнь

Какие следы португальского влияния остались в Гоа — в архитектуре, городской среде, деревнях, обычаях и привычках

Что именно португальцы привезли в Азию и почему об этом со временем почти все забыли

Как в Гоа уживаются разные религии, как они взаимодействуют и почему их влияние друг на друга так заметно

Примерный тайминг

8:00 — выезд из отеля (время может меняться в зависимости от района проживания)

9:00 — прогулка по столице Панаджи

12:30 — пауза на обед

13:30 — выезд на остров Чорао

14:00 — посещение плантации специй

15:30 — посещение бара с дегустацией фени

16:30 — выезд в отель

18:00 — возвращение в отель

Кому подойдёт программа

Экскурсия создана для тех, кто хочет понять Гоа изнутри: интересуется историей, архитектурой, кухней, межкультурными процессами и повседневной жизнью местного населения.

Маршрут включает пешие прогулки, поездку на рикше и пароме, поэтому может быть не слишком удобен пожилым гостям и людям с ограниченной подвижностью.

Организационные детали