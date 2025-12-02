Мои заказы

Морская прогулка на остров Гранд Айленд, снорклинг. Барбекю + рыбалка

Морская прогулка на остров Гранд Айленд, снорклинг
Отправьтесь на целый день в морское путешествие к Гранд Айленд, известному также как Остров Обезьян.

Вас ждет прогулка на лодке по просторам Аравийского моря, во время которой вы сможете наблюдать за игрой дельфинов в их естественной среде. По желанию возможен скуба-дайвинг с инструктором, мы предоставим необходимое снаряжение. После купания и рыбалки вы пообедаете на пляже и сможете отдохнуть на песке.
5
1 отзыв
Морская прогулка на остров Гранд Айленд, снорклинг. Барбекю + рыбалка
Морская прогулка на остров Гранд Айленд, снорклинг. Барбекю + рыбалка
Морская прогулка на остров Гранд Айленд, снорклинг. Барбекю + рыбалка

Описание водной прогулки

Морская прогулка включает несколько остановок для активного отдыха: вы сможете искупаться в открытом море, заняться подводным плаванием с маской, а также попробовать традиционные методы рыбалки. По пути будем любоваться примечательными местами побережья, включая исторические сооружения. На самом острове вас ожидает оборудованный пляж с навесами от солнца и полноценный обед по системе шведского стола. На гриле будут приготовлены рыба и курица, которые дополнят традиционные индийские гарниры и свежие салаты. Этот день, наполненный морским воздухом, активным отдыхом и вкусной едой, станет одним из самых запоминающихся моментов вашего отпуска в Гоа. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно • Алкоголь только после дайвинга.

Групповые туры - понедельник, среда, пятница. Индивидуальный тур - любой день

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Снаряжение для рыбалки
  • Маски и трубки
  • Завтрак и обед. Фрукты
  • Пиво, ром, напитки, вода
Что не входит в цену
  • Трансфер с Анджуна, Вагатор, Сиолим, Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь - 5$/чел
  • Трансфер из южного Гоа - по запросу
  • Скуба-дайвинг (по желанию, 20$/чел)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Групповые туры - понедельник, среда, пятница. Индивидуальный тур - любой день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Дети до 4 лет - бесплатно
  • Алкоголь только после дайвинга
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алексей
2 дек 2025
Хорошая организация программы прогулки по морю, после того как вас прокатят по волнам, понаблюдайте за дельфинами будет остановка на якоре для купания в чистой воде с лодки и для рыбалки
читать дальше

на донку. Зацепить трофей при желании удаётся каждому, правда разного размера. Далее остров с купанием, общением и обедом.
Стоит посетить, посмотреть красивые виды с моря, отдохнуть от жары (на лодке в море свежее), ну и познакомиться с некоторыми представителями местной морской фауны) При желании на лодке есть маски и трубки, что бы заглянуть поглубже!

Входит в следующие категории Гоа

Похожие экскурсии из Гоа

Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
На лодке
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
Разнообразить пляжный отдых морским путешествием и полюбоваться подводными красотами
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
$35 за человека
Индивидуальная прогулка на скоростном катере с рыбалкой
На катере
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Прогулка на катере с рыбалкой
Индивидуальная поездка на скоростном катере подарит незабываемые впечатления. Рыбалка, живописные виды и отдых на воде ждут вас
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Старый Гоа и остров Дивар на велосипедах (на английском)
На велосипеде
3 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Старый Гоа и остров Дивар на велосипедах (на английском)
Начало: GW27+2MF Старый Гоа, Гоа, Индия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$39.66 за человека
У нас ещё много экскурсий в Гоа. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гоа