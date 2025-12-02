Морская прогулка включает несколько остановок для активного отдыха: вы сможете искупаться в открытом море, заняться подводным плаванием с маской, а также попробовать традиционные методы рыбалки. По пути будем любоваться примечательными местами побережья, включая исторические сооружения. На самом острове вас ожидает оборудованный пляж с навесами от солнца и полноценный обед по системе шведского стола. На гриле будут приготовлены рыба и курица, которые дополнят традиционные индийские гарниры и свежие салаты. Этот день, наполненный морским воздухом, активным отдыхом и вкусной едой, станет одним из самых запоминающихся моментов вашего отпуска в Гоа. Важная информация:

Дети до 4 лет — бесплатно • Алкоголь только после дайвинга.