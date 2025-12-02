Отправьтесь на целый день в морское путешествие к Гранд Айленд, известному также как Остров Обезьян.
Вас ждет прогулка на лодке по просторам Аравийского моря, во время которой вы сможете наблюдать за игрой дельфинов в их естественной среде. По желанию возможен скуба-дайвинг с инструктором, мы предоставим необходимое снаряжение. После купания и рыбалки вы пообедаете на пляже и сможете отдохнуть на песке.
Описание водной прогулки
Морская прогулка включает несколько остановок для активного отдыха: вы сможете искупаться в открытом море, заняться подводным плаванием с маской, а также попробовать традиционные методы рыбалки. По пути будем любоваться примечательными местами побережья, включая исторические сооружения. На самом острове вас ожидает оборудованный пляж с навесами от солнца и полноценный обед по системе шведского стола. На гриле будут приготовлены рыба и курица, которые дополнят традиционные индийские гарниры и свежие салаты. Этот день, наполненный морским воздухом, активным отдыхом и вкусной едой, станет одним из самых запоминающихся моментов вашего отпуска в Гоа. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно • Алкоголь только после дайвинга.
Групповые туры - понедельник, среда, пятница. Индивидуальный тур - любой день
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Снаряжение для рыбалки
- Маски и трубки
- Завтрак и обед. Фрукты
- Пиво, ром, напитки, вода
Что не входит в цену
- Трансфер с Анджуна, Вагатор, Сиолим, Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь - 5$/чел
- Трансфер из южного Гоа - по запросу
- Скуба-дайвинг (по желанию, 20$/чел)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Групповые туры - понедельник, среда, пятница. Индивидуальный тур - любой день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Дети до 4 лет - бесплатно
- Алкоголь только после дайвинга
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
А
Алексей
2 дек 2025
Хорошая организация программы прогулки по морю, после того как вас прокатят по волнам, понаблюдайте за дельфинами будет остановка на якоре для купания в чистой воде с лодки и для рыбалки
Входит в следующие категории Гоа
