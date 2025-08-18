Мои заказы

Купание с маской в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Сноркелинг» в Гоа на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
На лодке
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
Разнообразить пляжный отдых морским путешествием и полюбоваться подводными красотами
Начало: От вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, обед барбекю, аренда масок для снорклинга и принадлежностей для рыбалки (леска, крючки), алкогольные/безалкогольные напитки в лодке»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
5 дек в 08:00
$35 за человека
Волны приключений: рыбалка, снорклинг и барбекю на диком пляже
7 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Волны приключений: рыбалка, снорклинг и барбекю на диком пляже
Начало: Ваш отель
«Морская прогулка и снорклинг Отправьтесь в расслабляющую прогулку по морю на Дикий пляж, наслаждаясь проплывающими мимо пейзажами, включая замок миллионера и Гоанскую тюрьму»
Завтра в 08:00
5 дек в 08:00
$35 за человека
Морская прогулка на остров Гранд Айленд, снорклинг. Барбекю + рыбалка
8 часов
Водная прогулка
Морская прогулка на остров Гранд Айленд, снорклинг. Барбекю + рыбалка
Начало: Ваш отель
Расписание: Групповые туры - понедельник, среда, пятница. Индивидуальный тур - любой день
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
$35 за человека

