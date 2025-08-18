М Мария Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю Было круто! Понравилось и детям и взрослым)

Ребята-организаторы и накормили, и напоили, и выступили в роли аниматоров для детей👍

А Аня Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол, на красивом пляже, потанцевали, на обратном пути даже увидели дельфинов. Рекомендую к посещению!