Водная прогулка
Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
Разнообразить пляжный отдых морским путешествием и полюбоваться подводными красотами
Начало: От вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, обед барбекю, аренда масок для снорклинга и принадлежностей для рыбалки (леска, крючки), алкогольные/безалкогольные напитки в лодке»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
5 дек в 08:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария18 августа 2025Было круто! Понравилось и детям и взрослым)
Ребята-организаторы и накормили, и напоили, и выступили в роли аниматоров для детей👍
- ААня14 марта 2025Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол, на красивом пляже, потанцевали, на обратном пути даже увидели дельфинов. Рекомендую к посещению!
