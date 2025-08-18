Водная прогулка
Прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
Отличный отдых на лодке без гида, но с профессиональным капитаном. Подходит для празднования особых дат. Снорклинг, рыбалка и барбекю на острове
Начало: От вашего отеля
«12:00 — 13:00 — барбекю на острове Гранд13:00 — 14:30 — возвращаемся на лодочную станцию15:00 — 15:30 — обратный трансфер в отель»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Сегодня в 08:00
10 окт в 08:00
$35 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка на Остров Обезьян
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
Водная прогулка
Расслабляющая прогулка к острову Гранд с снорклингом, рыбалкой и барбекю
Начало: Ваш отель
«Морская прогулка и снорклинг Отправьтесь в расслабляющую прогулку по морю к острову Гранд, наслаждаясь проплывающими мимо пейзажами, включая замок миллионера и Гоанскую тюрьму»
Сегодня в 08:00
10 окт в 08:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария18 августа 2025Было круто! Понравилось и детям и взрослым)
Ребята-организаторы и накормили, и напоили, и выступили в роли аниматоров для детей👍
- ААня14 марта 2025Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол, на красивом пляже, потанцевали, на обратном пути даже увидели дельфинов. Рекомендую к посещению!
