SuryaTravels проводит ещё 5 экскурсий

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Обитель богов Эллора и фрески жизни в Аджанте

SuryaTravels
SuryaTravels – Гид из Гоа
Незабываемое путешествие в древние пещерные города Эллора и Аджанте.

Вы увидите огромный пещерный комплекс, где жили и молились монахи ещё до нашей эры.

Стены пещер украшены удивительными орнаментами, в камне буквально вырезаны статуи и целые храмы.

Вы проедете по настоящей Индии в сопровождении опытных гидов, которые обеспечат безопасную и увлекательную экскурсию ⛳ по древней земле индийского штата Махараштра.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 60 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $270 за человека

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Обитель богов Эллора и фрески жизни в Аджанте
Обитель богов Эллора и фрески жизни в Аджанте
Эллора и Аджанта – древние пещерно-храмовые комплексы, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.
Эллора состоит из 34 пещер, относящихся к различным религиям: буддийской, джайнистской и индуистской. Аджанта представляет собой утес в виде подковы с 30 пещерами и сохранившимися фресками VI-VIII веков, иллюстрирующими буддийские легенды и мифы.
Аджанта – объект наследия Юнеско, представляет собой утес, по форме напоминающий подкову, с 39 пещерами. Часть пещер являлась молельными залами (чатья) и другая часть – кельями для буддийских монахов (вихара). Аджанта стала знаменита благодаря скальным росписям, которые выполнялись в осоновном с IV по VIIIвв, многие из которых отлично сохранились до сих пор. Размеры изображений невероятны: в одном из подземных залов живопись занимает более 1000 кв. метров.
Элора – не менее значимый пещерный комплекс, расположенный в штате Махараштра, также находится под охраной ЮНЕСКО. Состоит из 34 пещер, относящихся к различным религиозным системам: буддийской, джайнистской и брамманической. Строительство велось также в течение долгого времени, наиболее древними являются буддийские пещеры.
У вас есть уникальная возможность попутешествовать по “настоящей Индии” с опытным проводником-нашим гидом, а значит – совершенно безопасно, познавательно и интересно!
Программа
ДЕНЬ 1
20. 00выезд из отеля (время может меняться в зависимости от отеля)
21. 00 - 11. 00 (следующего дня)переезд на спальном автобусе 🚌 Гоа – Аурангабат
09. 00остановка на завтрак в местном кафе
12. 00 - 12. 30встреча с водителем, переезд в Эллору на минивене
12. 30 - 13. 30заселение в отель 🏨, обед
13. 30 - 17. 30осмотр храмового комплекса Эллоры
17. 30ужин, свободное время, ночь в отеле
ДЕНЬ 2
07. 00выселение из отеля
07. 00 - 09. 30дорога до Аджанты с остановкой на завтрак
09. 30 - 14. 30осмотр пещер в Аджанте
14. 30 - 17. 30дорога до Аурангубада с остановкой на обед
18. 00 - 09. 00(следующего дня)дорога до Гоа
ДЕНЬ 3
09. 00встреча на автовокзале, трансфер в отель

Важно:

  • Экскурсия проводится для групп от 2-х человек.
Что входит
  • Трансфер от отеля до автобусной станции и обратно
  • Переезд на автобусе с спальными местами с кондиционером туда-обратно
  • Переезды между городами на комфортабельных минивенах с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Проживание в отеле 3* с кондиционером при двухместном размещении
  • Завтраки в отеле
  • Входные билеты
Что не входит
  • Обеды и ужины около 50$ на человека за 2 дня
  • Доплата за одноместное размещение 30$
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Обитель богов Эллора и фрески жизни в Аджанте
Обитель богов Эллора и фрески жизни в Аджанте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SuryaTravels
SuryaTravels
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