SuryaTravels проводит ещё 5 экскурсий

Эллора и Аджанта – древние пещерно-храмовые комплексы, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.

Эллора состоит из 34 пещер, относящихся к различным религиям: буддийской, джайнистской и индуистской. Аджанта представляет собой утес в виде подковы с 30 пещерами и сохранившимися фресками VI-VIII веков, иллюстрирующими буддийские легенды и мифы.

Аджанта – объект наследия Юнеско, представляет собой утес, по форме напоминающий подкову, с 39 пещерами. Часть пещер являлась молельными залами (чатья) и другая часть – кельями для буддийских монахов (вихара). Аджанта стала знаменита благодаря скальным росписям, которые выполнялись в осоновном с IV по VIIIвв, многие из которых отлично сохранились до сих пор. Размеры изображений невероятны: в одном из подземных залов живопись занимает более 1000 кв. метров.

Элора – не менее значимый пещерный комплекс, расположенный в штате Махараштра, также находится под охраной ЮНЕСКО. Состоит из 34 пещер, относящихся к различным религиозным системам: буддийской, джайнистской и брамманической. Строительство велось также в течение долгого времени, наиболее древними являются буддийские пещеры.

У вас есть уникальная возможность попутешествовать по “настоящей Индии” с опытным проводником-нашим гидом, а значит – совершенно безопасно, познавательно и интересно!

Программа

ДЕНЬ 1

20. 00выезд из отеля (время может меняться в зависимости от отеля)

21. 00 - 11. 00 (следующего дня)переезд на спальном автобусе 🚌 Гоа – Аурангабат

09. 00остановка на завтрак в местном кафе

12. 00 - 12. 30встреча с водителем, переезд в Эллору на минивене

12. 30 - 13. 30заселение в отель 🏨, обед

13. 30 - 17. 30осмотр храмового комплекса Эллоры

17. 30ужин, свободное время, ночь в отеле

ДЕНЬ 2

07. 00выселение из отеля

07. 00 - 09. 30дорога до Аджанты с остановкой на завтрак

09. 30 - 14. 30осмотр пещер в Аджанте

14. 30 - 17. 30дорога до Аурангубада с остановкой на обед

18. 00 - 09. 00(следующего дня)дорога до Гоа

ДЕНЬ 3

09. 00встреча на автовокзале, трансфер в отель

Важно: