Не нужно ехать далеко, чтобы узнать все загадки индийской культуры. За один день вы посетите места, олицетворяющие пять древних религий Востока: от умиротворяющих буддийских пещер до ярких символов джайнизма, сикхизма, индуизма и исламской культуры. Узнаете, как они возникли, чем отличаются и что их объединяет. Отдых у водопада и ужин с блюдами гоанской кухни — также в программе!

Елена Ваш гид в Гоа

Описание экскурсии

Храм сикхов — Гурудвара. Вы познакомитесь с кастой воинов: верованиями, традициями в одежде и нравами. Я расскажу об истории возникновения сикхизма и его отличии от мусульманства и индуизма.

Храм джайнов — религия ненасилия. Это одни из самых богатых людей в Индии. Поговорим, почему в некоторых регионах страны джайны-мужчины не носят одежд.

Буддистские рукотворные пещеры 5 века, где время будто остановилось. Попробуем оживить картины древности — как монахи-бродяги, медитируя здесь, пробивали путь в камне.

Водопад Арвалем — живописное место, где вода ниспадает с отвесной скалы, образуя озеро.

Храм Рудрешвар — действующее индуистское святилище на берегу озера. Здесь загадывают желания и очищают карму.

Мечеть Сафа Масджит — старейшая в Гоа, предположительно 16 века. Обсудим, чем её архитектура отличается от привычных мечетей.

Обед (шведский стол). Вы попробуете блюда гоанской кухни: рис, курицу, рыбу, карри из овощей и креветок, а также местную самогонку. А после заглянете в магазин лекарств и специй.

