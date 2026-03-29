Глубокое знакомство с культурой Индии без долгих переездов и с ужином - из Гоа
Не нужно ехать далеко, чтобы узнать все загадки индийской культуры.
За один день вы посетите места, олицетворяющие пять древних религий Востока: от умиротворяющих буддийских пещер до ярких символов джайнизма, сикхизма, индуизма и исламской культуры. Узнаете, как они возникли, чем отличаются и что их объединяет. Отдых у водопада и ужин с блюдами гоанской кухни — также в программе!
Описание экскурсии
Храм сикхов — Гурудвара. Вы познакомитесь с кастой воинов: верованиями, традициями в одежде и нравами. Я расскажу об истории возникновения сикхизма и его отличии от мусульманства и индуизма.
Храм джайнов — религия ненасилия. Это одни из самых богатых людей в Индии. Поговорим, почему в некоторых регионах страны джайны-мужчины не носят одежд.
Буддистские рукотворные пещеры 5 века, где время будто остановилось. Попробуем оживить картины древности — как монахи-бродяги, медитируя здесь, пробивали путь в камне.
Водопад Арвалем — живописное место, где вода ниспадает с отвесной скалы, образуя озеро.
Храм Рудрешвар — действующее индуистское святилище на берегу озера. Здесь загадывают желания и очищают карму.
Мечеть Сафа Масджит — старейшая в Гоа, предположительно 16 века. Обсудим, чем её архитектура отличается от привычных мечетей.
Обед (шведский стол). Вы попробуете блюда гоанской кухни: рис, курицу, рыбу, карри из овощей и креветок, а также местную самогонку. А после заглянете в магазин лекарств и специй.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером, все входные билеты по маршруту, обед и напитки
Тайминг зависит от вашего темпа
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Гоа
Провела экскурсии для 96 туристов
С 2012 года живу и работаю гидом в Гоа, замужем за индийцем. Влюбилась в эту страну, знаю её изнутри и с удовольствием рассказываю о ней на экскурсиях. Приглашаю в нескучные, яркие путешествия по Гоа и в другие штаты. Вы увидите объекты ЮНЕСКО и природные заповедники, узнаете о культуре, религии, традициях и изюминках страны. Сотрудничаю с лицензированным парком автомобилей.
Отзывы и рейтинг
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Арман
29 мар 2026
Экскурсия началась вовремя, и все было хорошо организовано. Маршрут был продуман до мелочей, в процессе переезда с одной локации в другой гид делился интересными фактами, не перегружая меня. Отлично подходит для семей с подростками». и как бонус, посетили так же, католический храм, не смотря, по программе она не была заявлена. интересна и необычная экскурсия.
О
Ольга
15 фев 2026
Нам очень понравилась экскурсия! Елена прекрасный рассказчик и собеседник! Экскурсия познавательная! Огромное спасибо Елене за данную экскурсию!!! Остались очень довольны!
Входит в следующие категории Гоа
