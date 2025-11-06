Мои заказы

Развлечения в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Гоа на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Гоа: путешествие в мир животных и специй
На машине
4 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Гоа: путешествие в мир животных и специй
Зоопарк Бондла, плантация специй и традиционный гоанский обед на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$195 за человека
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
На машине
11 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Крабовое сафари на реке Нерул с ужином
5 часов
Водная прогулка
Крабовое сафари на реке Нерул с ужином
Река, мангры и крабы - вечер в стиле Гоа (всё включено)
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Очень понравились экскурсии (брали 2), Наталья организовала всё с учетом наших пожеланий, переформатировав изначально предложенную программу. Гиды шикарные, мне есть
    читать дальше

    с чем сравнить, потому как путешествую много и всегда беру индивидуальные экскурсии. С нами были Елена и Екатерина - это просто 2 энциклопедии, иначе не скажешь, столько информации, мы с подругой, от них получили! кто желает познакомиться с Индией не только через Википедию, однозначно сюда! Хочется сказать «работают профессионалы!») Нет воды, все по делу и рассказано прекрасным языком - интересно, увлекательно, легко) спасибо Вам, Наталья, за организацию наших чудесных двух дней экскурсий! А какие фото классные в Панаджи мы получили от Натальи) желаю Вам больше довольных клиентов, а я буду рекомендовать Ваши экскурсии своим друзьям и знакомым 😊♥️

    
  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!
    Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
    читать дальше

    общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-)
    Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.

    

