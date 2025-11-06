Водная прогулка
Гоа: путешествие в мир животных и специй
Зоопарк Бондла, плантация специй и традиционный гоанский обед на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$195 за человека
Водная прогулка
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Крабовое сафари на реке Нерул с ужином
Река, мангры и крабы - вечер в стиле Гоа (всё включено)
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 ноября 2025Очень понравились экскурсии (брали 2), Наталья организовала всё с учетом наших пожеланий, переформатировав изначально предложенную программу. Гиды шикарные, мне есть
- ААлексей1 апреля 2024Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!
Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
